Trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Ngày 15/2 (tức 6/1 Âm lịch), hơn 2 triệu học sinh Thủ đô sẽ đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn kéo dài 8 ngày.



Theo thông tin nhanh từ Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã và các trường trên địa bàn TP. Hà Nội, tính đến 16 giờ hôm nay, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học được bảo đảm. Tại các trường không xảy ra sự cố. Việc ứng trực, bảo vệ đơn vị, trường học được duy trì, bảo đảm không xảy ra mất an toàn và cháy nổ.

Phần việc được các nhà trường quan tâm nhất là điều kiện bảo đảm an toàn trong các phòng học. Bên cạnh việc lau dọn bàn ghế, giáo viên, nhân viên của các trường còn kiểm tra hệ thống điện, nhà vệ sinh, hệ thống cửa sổ, lan can cầu thang, bếp ăn…

Ở cấp mầm non, các cô giáo cẩn thận rà soát, lau chùi từng đồ dùng, đồ chơi để phòng ngừa có côn trùng hoặc vật lạ xâm nhập. Các mép bàn, ghế, tủ cũng được kiểm tra kỹ để tránh bị bong hỏng có thể gây thương tích cho trẻ.

Giáo viên vệ sinh đồ dùng, đồ chơi và bàn ghế trong lớp học để đón học sinh trở lại trường.

Chia sẻ với PV báo Sức khoẻ và Đời sống, cô Vũ Nguyệt Ánh - Hiệu trưởng Trường mầm non Linh Đàm (quận Hoàng Mai) cho biết, chiều 14/), tức ngày mồng 5 Tết Giáp Thìn năm 2024, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã tới trường làm vệ sinh, rà soát các điều kiện để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Song song với đó, nhà trường đã có thông báo tới cha mẹ học sinh với nội dung "Cha mẹ nhớ đưa con đến trường đúng lịch và nhận quà năm mới tại cổng trường".

Cũng trong chiều nay, các nhà trường đồng loạt thông báo nhắc phụ huynh về lịch học tập của học sinh. Hầu hết các trường đều thông báo tổ chức cho học sinh ăn bán trú ngay trong ngày đầu tiên trở lại trường.

Cô Nguyễn Thị Lý - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm) cho biết: "Căn cứ theo công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trường THCS Nguyễn Du nghỉ Tết 8 ngày. Các hoạt động nhà trường sẽ diễn ra bình thường bắt đầu từ ngày thứ Năm, 15/2. Ngày đầu đi làm lại, Ban Giám hiệu, tổ văn phòng cùng kiểm tra cơ sở vật chất bán trú chu đáo nhất, tốt nhất đón học sinh đi học trở lại.

Ngày 15/2 (tức 6/1 Âm lịch), hơn 2 triệu học sinh Thủ đô sẽ đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn kéo dài 8 ngày.

Để nhắc học sinh của mình đến trường đúng giờ, cô Phạm Hương Giang - giáo viên Trường Tiểu học Thành Công A (quận Đống Đa) đã trực tiếp nhắn vào nhóm zalo của lớp nhắc nhở phụ huynh về lịch trở lại trường của con.

Cô Giang cho biết, kỳ nghỉ Tết thường làm tâm lý học sinh hài lòng với những món quà, đồ ăn ngon và những hoạt động liên quan đến Tết. Do vậy hết kỳ nghỉ, nhiều em có cảm giác tiếc nuối, hẫng hụt, trống rỗng khi quay trở lại với việc học hành, làm bài tập hàng ngày. Các kỹ năng, thói quen học tập trước đó cũng bị sao nhãng, không còn nề nếp như trước đây là điều dễ hiểu. Để chuyển từ trạng thái "ăn Tết" sang trạng thái "đi học", các em cần một khoảng thời gian thích ứng lại.

"Khi quay trở lại trường, tôi thường tránh ra những bài tập khó, thiếu tính truyền cảm hứng; không phàn nàn, kêu ca học sinh về nề nếp, thói quen học tập. Tôi ưu tiên lựa chọn các bài tập dựa trên năng lực, sở thích của trò để khơi gợi lại hứng thú học tập cho các em. Đối với những em nào có tâm lý lười học, chán, tôi phối hợp với phụ huynh động viên, chia sẻ giúp các con sớm đi vào nếp.

Với lớp chủ nhiệm, tôi sẽ nghe học sinh chia sẻ kỷ niệm của các em trong ngày Tết, các hoạt động của trò trong thời gian nghỉ Tết và mừng tuổi cho các em. Tôi cũng khuyến khích học trò sử dụng khoản tiền mừng tuổi vào các hoạt động như nuôi heo đất giúp đỡ các bạn học sinh nghèo, mua dụng cụ học tập...".

Tin nhắn của cô giáo Phạm Hương Giang gửi vào nhóm zalo của lớp nhắc nhở phụ huynh về lịch trở lại trường của các con học sinh.

Trường Tiểu học Đoàn Kết (quận Long Biên) cũng đã sẵn sàng để đón học sinh trở lại trường sau một thời gian nghỉ Tết dài. Cô Nguyễn Thị Liễu - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Trước khi học sinh trở lại trường, chúng tôi đã gửi thông báo đến cha mẹ học sinh lịch trở lại trường thông qua website, fanpage, giáo viên chủ nhiệm gửi thông tin qua nhóm lớp để phụ huynh nắm được kế hoạch học tập, tránh tình trạng giã đám sau kỳ nghỉ dài.

Nhà trường đã kiểm tra chuẩn bị cơ sở vật, chuẩn bị thực đơn ăn bán trú, kiểm tra nguồn thực phẩm tươi, đảm bảo an toàn vệ sinh để tổ chức nấu ăn bán trú. Ngày trở lại trường không phải đầu tuần, vì vậy Ban giám hiệu sẻ chia nhau đến các lớp chúc Tết học, mừng tuổi, động viên học trò", Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Kết cho biết.