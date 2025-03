Truy nã đặc biệt Trịnh Văn Thái trong đường dây lừa đảo của TikToker Phó Đức Nam

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT - Công an TP Đà Nẵng phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Trịnh Văn Thái (39 tuổi, quê Thanh Hóa; trú tại căn hộ ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra, công an xác định Trịnh Văn Thái liên quan đến đường dây của Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) nên đã khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do Thái bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt.

Công an Đà Nẵng phát lệnh truy nã đối với Trịnh Văn Thái. Ảnh: C.A

Theo Công an Đà Nẵng, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng bị truy nã đến cơ quan công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất.

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (SN 1990; ở Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (SN 1990; ở TP Hà Nội) và 24 người khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm" và "Rửa tiền".

Kết quả điều tra cho thấy, Nam cùng với Ngọ đã tuyển 1.000 nhân viên và mở 44 văn phòng tại Việt Nam (trong đó có 24 văn phòng ở Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác) để hoạt động phạm tội.

Sau khi tuyển nhân viên và mở văn phòng, Nam và Ngọ đào tạo các đối tượng cách thức tiếp cận nạn nhân để lừa đảo rất tinh vi và bài bản.

Liên quan vụ án, cơ quan công an đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.