Những bí mật kinh hoàng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam

1 ngày trước

GĐXH - TAND tỉnh An Giang vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Văn Út (SN 1966, trú tại xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về tội “Giết người”. Theo đó, Út đã dùng điện bẫy chuột khiến một người dân địa phương tử vong do điện giật.