Bảng giá đất TP.HCM mới: Cao nhất hơn 687 triệu đồng/m², tăng mạnh ở Bình Dương

Chủ nhật, 09:55 30/11/2025 | Xã hội
Bảng giá đất dự kiến công bố năm 2026 tại TP.HCM gần như giữ nguyên bảng giá đất năm 2025; ba tuyến đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi giữ mức 687 triệu đồng/m².

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết đã có tờ trình khẩn, gửi Hội đồng thẩm định bảng giá đất TP.HCM, về thẩm định bảng giá các loại đất áp dụng ngày 1/1/2026.

Theo tờ trình, TP.HCM hiện chia làm 3 khu vực. Khu vực 1 là TP.HCM trước sáp nhập, bảng giá đất tại Quyết định 79/2024 đang áp dụng đã được thực hiện điều chỉnh theo Luật Đất đai 2024, phản ánh giá đất theo thực tiễn.

Theo đó, dự thảo bảng giá đất năm 2026 tại một số tuyến đường trung tâm TP.HCM gần như giữ nguyên bảng giá đất điều chỉnh năm 2025 và chỉ bằng 60% so với giá của các đơn vị tư vấn.

Bảng giá đất TP.HCM mới: Cao nhất hơn 687 triệu đồng/m², tăng mạnh ở Bình Dương - Ảnh 1.

Các tuyến đường trung tâm phường Bến Thành, Sài Gòn bảng giá đất mới gần như không đổi so với mức đang áp dụng.

Tại 3 đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi giá điều chỉnh năm 2025 là 687,2 triệu đồng/m², giá theo dự thảo (áp dụng từ ngày 1/1/2026) cũng là 687,2 triệu đồng/m². Đây cũng là mức giá cao nhất TP.HCM, trong khi giá khảo sát của đơn vị tư vấn có giá 954,3 triệu đồng/m².

Hay đường Hàm Nghi giá mới theo dự thảo áp dụng năm 2026 vẫn là 429,3 triệu đồng/m², đường Công trường Quốc Tế vẫn như giá 2025, là 340,2 triệu đồng/m², đường Cao Thắng cũng là 262 triệu đồng/m², đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần giữ giá 267 triệu đồng/m²...

Tại một số tuyến đường, khu vực cả trung tâm và ngoài trung tâm TP.HCM (cũ) cũng có điều chỉnh lại, với mức tăng khoảng 20-40%.

Các đường Cao Bá Quát, Chu Mạnh Trinh, Đinh Thiên Hoàng (phường Sài Gòn) giá theo dự thảo mới tăng 32-36%. Các đường Đặng Trần Côn, Lương Hữu Khánh, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành) dự thảo mới tăng 19-27%. Hay các đường Huỳnh Khương Ninh, Hoàng Sa, Trần Khánh Dư, Trần Khắc Chân, Trần Nhật Duật (phường Tân Định) tăng 30-40% so với bảng giá đất 2025 đang áp dụng.

Theo dự thảo bảng giá đất 2026, Cần Giờ là khu vực ngoài trung tâm TP.HCM cũ ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất, các tuyến đường có mức tăng 10-20%. Các tuyến đường trọng yếu nối khu dân cư và cảng biển như đường Duyên Hải, đường Tắc Xuất, Giồng Cháy đều tăng trên 20%; đường Rừng Sác đoạn Phà Bình Khánh cũng tăng 11,7%, đường Tam Thôn Hiệp - Rừng Sác tăng 19%...

Bảng giá đất TP.HCM mới: Cao nhất hơn 687 triệu đồng/m², tăng mạnh ở Bình Dương - Ảnh 2.

Cần Giờ cũng là khu vực ngoài trung tâm TP.HCM giá đất theo dự thảo mới điều chỉnh tăng cao, đường Rừng Sác tăng khoảng 19%...

Trong khi các khu vực Bình Chánh, Nhà Bè không ghi nhận mức thay đổi.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tại khu vực TP.HCM cũ, dữ liệu giao dịch và thông tin thị trường đã đầy đủ, nên việc xây dựng bảng giá đất lần này chủ yếu nhằm cân chỉnh cho đồng đều, không tăng so với hiện hành.

Khu vực 2 là Bình Dương cũ, bảng giá đất tại Quyết định 63/2024 cũng đã cập nhật một số tuyến đường trong khu dân cư mới gần tiệm cận thị trường.

Còn lại các tuyến đường đã có điều chỉnh nhưng mức độ điều chỉnh giá còn chênh lệch đáng kể so với mức giá giao dịch thực tế. Việc xây dựng một bảng giá đất mới theo nguyên tắc thị trường với khu vực này là cần thiết, để minh bạch và công bằng, nhất là trong bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho người dân bị thu hồi đất.

Tại khu vực 2, bảng giá mới tăng mạnh hơn mức giá xây dựng năm 2024 đang áp dụng, với mức tăng 50-71%. Các tuyến đường Nguyễn An Ninh – Nguyễn Thái Học, Quốc Lộ 1K, Trần Hưng Đạo... thuộc phường Đông Hòa tăng từ 58-60%; các tuyến Cô Bắc, Cô Giang, Nguyễn Thái Học, Đại Lộ Độc Lập của phường Dĩ An tăng 58-68%; một số tuyến của phường Thủ Dầu Một tăng đến 71%...

Giá theo dự thảo mới cao nhất là hơn 89 triệu đồng/m² (2 đường Yersin, đường Bạch Đằng).

Khu vực 3 là Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, bảng giá tại Quyết định số 26/2024 và Quyết định số 65/2025 cũng có thực hiện điều chỉnh theo hệ số. Nhưng mức độ điều chỉnh cũng chưa đồng đều ở các xã. Cần phải cập nhật dữ liệu thị trường cho cân bằng tại địa bàn các xã.

Bảng giá đất TP.HCM mới: Cao nhất hơn 687 triệu đồng/m², tăng mạnh ở Bình Dương - Ảnh 3.

Bảng giá đất theo dự thảo mới dự kiến áp dụng lần đầu năm 2026, khu vực Bình Dương có mức điều chỉnh tăng mạnh nhất.

Khu vực 3 giá cao nhất theo dự thảo mới là 149,8 triệu đồng/m² (đường Thùy Vân).

Đối với đất sản xuất kinh doanh và thương mại dịch vụ, bảng giá mới điều chỉnh theo hướng khuyến khích đầu tư, đặc biệt tại Bình Dương với nhiều khu công nghiệp và Bà Rịa - Vũng Tàu có thế mạnh du lịch. Một số loại đất đặc thù như sân golf, bãi logistics, cửa hàng xăng dầu... áp dụng mức giá bằng 50-70% giá đất thương mại dịch vụ, hoặc 30-50% giá đất sản xuất kinh doanh, tùy khu vực.

Đối với người dân, trong các giao dịch đất đai nếu thỏa thuận giá đất thấp hơn bảng giá được công bố, cơ quan quản lý nhà nước về đất đai có thể yêu cầu xem xét lại tính hợp pháp của giao dịch. Dù giao dịch hợp pháp, người dân vẫn phải nộp thuế và phí dựa trên mức giá tối thiểu của bảng giá đất.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 159 của Luật Đất đai năm 2024, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng và trình HĐND thông qua bảng giá đất lần đầu, để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Vì vậy, cần nhanh chóng có Nghị quyết ban hành bảng giá các loại đất lần đầu, để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026, nhằm thực hiện theo quy định tại luật Đất đai 2024, cũng như từ nhu cầu thực tiễn trong việc quản lý đất đai trên địa bàn TP.HCM, công tác xây dựng bảng giá các loại đất càng cần thiết khi sáp nhập 3 địa phương, đảm bảo sự nhất quán, thống nhất trong việc quản lý đất đai trong toàn thành phố.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng có kiến nghị áp dụng bảng giá đất công bố lần đầu năm 2026 từ 3 bảng giá đất năm 2025 tại 3 địa phương, tích hợp thành bảng giá đất áp dụng chung cho TP.HCM kể từ ngày 1/1/2026 đến khi UBND TP.HCM ban hành bảng giá đất mới thay thế. Sở cho rằng các bảng giá đất này TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) vừa xây dựng, phù hợp với thực tế.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành và UBND 168 phường, xã, đặc khu điều tra 7.505 tuyến đường, đoạn đường 2 khu vực phường, xã, để khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí.

Theo yêu cầu, việc xây dựng bảng giá đất của thành phố được thực hiện đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Vấn đề điều chỉnh bảng giá đất "nóng" tại Kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ AnVấn đề điều chỉnh bảng giá đất 'nóng' tại Kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An

GĐXH - Tại Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, vấn đề điều chỉnh bảng giá đất mới thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu và cử tri. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An có phần giải trình chi tiết về việc điều chỉnh bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024.

Quang Huy
