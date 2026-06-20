Hà Nội sắp lắp thêm 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý 5 điểm nghẽn
Trong năm 2026, Công an TP Hà Nội lắp đặt trên 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý vi phạm giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, ngập úng.
UBND TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Về lĩnh vực quản lý trật tự văn minh đô thị, cử tri các phường Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai hoan nghênh thành phố đang rất tích cực và quyết liệt chỉ đạo trong thiết lập trật tự văn minh đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ.
Vừa qua, Công an thành phố đã triển khai hệ thống camera AI để giám sát thực hiện quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử phạt nguội hành vi vi phạm.
Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo cho lắp đặt hệ thống camera AI tại các tuyến phố, địa bàn dân cư để giám sát và kịp thời phát hiện xử lý những vi phạm về trật tự đô thị, nhất là hành vi chiếm dụng vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh, dừng đỗ xe sai quy định và đổ rác, phế thải không đúng nơi quy định.
"Đề nghị thành phố cho biết tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành để cử tri và Nhân dân được biết" , cử tri đề nghị.
Trả lời ý kiến nghị cử tri, UBND TP Hà Nội cho biết, từ ngày 14/1 đến ngày 26/2, thông qua hệ thống camera AI, lực lượng chức năng Công an thành phố ghi nhận, rà soát hình ảnh của 976 trường hợp đủ căn cứ xử lý để gửi thông báo phạt nguội vi phạm.
Các lỗi vi phạm là bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè; sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; vi phạm vệ sinh môi trường...
UBND thành phố cho biết, trong năm 2026, Công an TP Hà Nội sẽ triển khai 2 dự án lớn về camera với mục tiêu lắp đặt trên 24.000 camera AI.
Cụ thể, dự án nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và mở rộng hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm hành chính cho Phòng Cảnh sát giao thông, gồm 2.460 camera và 100 tủ điều khiển giao thông, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7/2026.
Dự án triển khai hệ thống camera giám sát AI phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố, với 21.671 camera AI, phấn đấu hoàn thành lắp đặt trong quý 4 năm 2026.
Việc xây dựng và triển khai 2 dự án trên nhằm hình thành hệ thống camera AI giám sát đồng bộ, thống nhất, hiện đại trên toàn địa bàn thành phố, phục vụ trực tiếp công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chỉ huy, điều hành giao thông và quản lý đô thị trong tình hình mới; làm nền tảng cốt lõi cho công tác lưu trữ, quản lý, khai thác và phân tích dữ liệu nghiệp vụ trên phạm vi toàn thành phố.
Thông qua việc đầu tư nâng cấp trung tâm chỉ huy, mở rộng và hoàn thiện mạng lưới camera AI, các dự án hướng tới nâng cao năng lực giám sát tổng thể, phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời và hỗ trợ xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, sự cố phát sinh; góp phần giải quyết căn cơ bản 5 điểm nghẽn của thành phố, gồm: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và ngập úng, lụt.
Đồng thời, các dự án cũng tạo nền tảng công nghệ dùng chung, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu tập trung, từng bước chuyển từ phương thức quản lý bị động sang quản lý chủ động, phòng ngừa từ sớm, từ xa, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố.
Tin sáng 20/6: Cao điểm đợt nắng nóng rất gay gắt ở miền Bắc là ngày nào?; Những hành vi này khiến hành khách bị cấm bay vĩnh viễn theo quy định mớiXã hội - 5 giờ trước
GĐXH - Ngày 20/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; Từ ngày 1/7, hành khách có hành vi gây rối, tung tin có bom, sử dụng giấy tờ giả… có thể bị cấm bay từ vài tháng đến vĩnh viễn.
Những hành vi này khiến hành khách bị cấm bay vĩnh viễn theo quy định mới nhấtXã hội - 18 giờ trước
Từ ngày 1/7, hành khách có hành vi gây rối, tung tin có bom, sử dụng giấy tờ giả hoặc can thiệp trái phép vào hoạt động hàng không có thể bị cấm bay từ vài tháng đến vĩnh viễn theo quy định mới của Chính phủ.
Danh sách mới nhất 27 công ty lừa đảo thông qua mua bán, chuyển nhượng 'hợp đồng kỳ nghỉ du lịch'Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ hoạt động của 27 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và thẻ kỳ nghỉ, có dấu hiệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng "hợp đồng kỳ nghỉ du lịch". hay còn gọi là “kỳ nghỉ du lịch”.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nắng nóng lại bao trùm, Thủ đô cao nhất bao nhiêu độ?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng, cường độ mạnh lên khu vực đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội trời nắng nóng mức nhiệt 35-36 độ.
Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Hà Nội thần tốc đẩy nhanh tiến độ các đường Vành đai, cầu vượt sông Hồng, tăng tốc bổ sung hàng chục nghìn căn nhà ở xã hộiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác quy hoạch và phát triển đô thị của Hà Nội ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng, tạo nền tảng cho mục tiêu xây dựng Thủ đô theo hướng đô thị sinh thái, thông minh và hiện đại.
Không hợp pháp hóa sai phạm, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dàiThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều năm qua, hàng loạt dự án nằm trên các khu đất vàng tại Thanh Hóa rơi vào tình trạng chậm triển khai, bỏ hoang gây lãng phí lớn nguồn lực đất đai.
Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng trên diện rộngThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng và hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, khoảng ngày 20/6 miền Bắc sẽ đón đợt nắng nóng trên diện rộng.
Tin sáng 18/6: Khởi tố gần 190 bị can lừa đảo mua bán kỳ nghỉ; xử phạt người đăng bán 'suất ngoại giao' dự án Nhà ở xã hộiThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Công an khởi tố 187 bị can trong 21 vụ án tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ với cáo buộc chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 500 bị hại; lực lượng chức năng phát hiện các tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật nhằm rao bán, chuyển nhượng Nhà ở xã hội...
Người nghỉ hưu, tài xế và shipper công nghệ sắp được hưởng bảo hiểm tai nạn lao độngThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Người đang hưởng lương hưu nhưng tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động, cùng lực lượng lao động trên các nền tảng công nghệ như tài xế, shipper, có thể sẽ được bổ sung vào diện tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo dự thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi).
Người dân Hà Nội và miền Bắc tiếp tục hứng chịu kiểu thời tiết ngán ngẩm trước khi lại đón nắng nóng diện rộngThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ còn kéo dài đến ngày 18/6. Trong khi vùng đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội mưa xảy ra về đêm và sáng, ban ngày thời tiết oi bức.
Thanh Hóa yêu cầu kiểm điểm hàng loạt xã, phường chậm báo cáo dự án đầu tưThời sự
GĐXH - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân tại nhiều xã, phường do chậm trễ, không báo cáo tình hình dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn.