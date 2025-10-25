NSND Tự Long livestream bán gạo đặc sản Việt Nam, hơn 6 tấn được 'chốt đơn' chỉ trong 2 giờ

Hôm nay (25/10), tiếp tục chuỗi sự kiện tại Tuần lễ Nông sản Việt Nam 2025, Bộ Công Thương đã tổ chức chương trình livestream "chốt đơn gạo ngon nhất thế giới".

Đáng chú ý, NSND Tự Long tham gia phiên livetream bán lẻ gạo Việt trên sàn thương mại điện tử, đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trực tuyến. Theo đó, ba sản phẩm tiêu biểu gồm gạo ST25 lúa-tôm, ST25 ruộng rươi và gạo Điện Biên gặt non đã được giới thiệu như đại diện của nông sản chất lượng cao Việt Nam.

Trong khoảng thời gian 2 tiếng (từ 9h30 đến 11h30), NSND Tự Long đã tái hiện hình ảnh người nông dân Việt Nam qua góc nhìn nghệ thuật, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn hành trình lao động miệt mài phía sau mỗi sản phẩm nông sản chất lượng.

Với mức giá gốc cho bao 10kg gạo là hơn 410.000 đồng, phiên livestream đã đưa ra chương trình kích cầu tiêu thụ sản phẩm giảm giá còn hơn 360.000 đồng. Do đó, chỉ sau khoảng 2 tiếng livestream, đã có khoảng 6 tấn gạo được khách đặt hàng, chốt đơn.

Điểm đáng chú ý tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025 là NSND Tự Long tham gia livestream bán gạo đặc sản Việt Nam và chỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ, hơn 6 tấn gạo đã được người tiêu dùng 'chốt đơn' mua hàng. Ảnh: Bảo Loan

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Hữu Linh – Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, phiên livestream kết nối tiêu thụ nông sản là cách làm mới, phù hợp với xu hướng thương mại số. Ban tổ chức lựa chọn gạo ST25 làm sản phẩm chính trong phiên livestream, không chỉ bởi chất lượng đã được khẳng định, mà còn vì đây là biểu tượng cho niềm tự hào của nông sản Việt.

Theo ông Linh, thông qua hình thức livestream, người tiêu dùng không chỉ tương tác, giao lưu trực tiếp để tìm hiểu về chất lượng và giá trị dinh dưỡng của gạo Việt mà còn có thể "chốt đơn" ngay những sản phẩm gạo ngon, giá ưu đãi mà chẳng cần đến cửa hàng hay siêu thị.

"Qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn không chỉ lan tỏa giá trị của gạo ST25, niềm tự hào của gạo Việt, mà còn góp phần đưa nông sản Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước", ông Linh cho hay.

Sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Bộ Công thương với doanh nghiệp và hệ thống bán lẻ sẽ là "chìa khóa vàng" giúp nông sản Việt trụ vững trong cuộc cạnh tranh toàn cầu. Ảnh: Bảo Loan

Tuần lễ Nông sản Việt 2025 đã đánh dấu bước tiến trong việc số hóa tiêu thụ nông sản, kết nối trực tuyến giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, giúp "Bản đồ Nông sản Việt" được cập nhật trực quan, minh bạch hơn.

Đây là hoạt động thiết thực giúp hàng Việt bước ra "sân khấu" lớn hơn, hiện đại hơn. Bởi không chỉ riêng gạo ST25, mà nhiều sản phẩm khác như trà thảo mộc IG, đặc sản cốm, sữa, tinh bột nghệ… cũng được "trình làng" cho thấy điểm sáng từ nội lực doanh nghiệp Việt.

Sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Bộ Công thương với doanh nghiệp và hệ thống bán lẻ sẽ mang lại giá trị bền vững trong việc minh bạch hóa về truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm và quảng bá các thương hiệu nông sản Việt nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa theo hướng bền vững. Đây cũng chính là "chìa khóa vàng" giúp nông sản Việt trụ vững trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Nông sản Việt 2025, tại siêu thị GO! Thăng Long, những loại nông sản 'Made in Việt Nam' có giá bán chỉ từ hơn 10.000 đồng/kg.

Bản đồ Nông sản Việt cung cấp thông tin gì cho người tiêu dùng? GĐXH - Bản đồ Nông sản Việt sẽ giới thiệu sản phẩm nông sản tiêu biểu của 34 tỉnh, thành, giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng dễ dàng tra cứu thông tin về sản phẩm, nhà sản xuất và phân phối.