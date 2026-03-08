Cục trưởng 'lên sóng' livestream bán hàng: Tăng niềm tin hàng Việt, thị trường nội địa thúc đẩy
GĐXH - Hôm nay (8/3), nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) chính thức tham gia livestream bán hàng. Mô hình xúc tiến thương mại linh hoạt này nhằm kết nối cung cầu hàng hóa và thúc đẩy thị trường nội địa và tiêu dùng hàng Việt.
Không gian trưng bày, livestream "Sức sống hàng Việt" lần thứ 2 năm nay chính thức được tổ chức tại Hà Nội, với sự tham gia của nhiều thương hiệu hàng hóa Việt.
Chương trình được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa trưng bày trực tiếp và livestream trên nền tảng số, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng trên toàn quốc, đồng thời tạo thêm kênh phân phối hiệu quả cho doanh nghiệp Việt.
Điều đặc biệt, tham gia các phiên livestream bán hàng trên nền tảng số, ngoài khách mời là Hoa hậu Ngọc Hân và một số nhà sáng tạo nội dung, còn có sự góp mặt của ông Trần Hữu Linh – Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương).
Việc linh hoạt các mô hình xúc tiến thương mại này cho thấy vai trò chủ động của cơ quan quản lý nhà nước - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) trong việc kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường nội địa. Đồng thời, thúc đẩy phong trào Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Sự đồng hành của các nhân vật có sức ảnh hưởng được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng hiệu ứng lan tỏa, đặc biệt đối với nhóm người tiêu dùng trẻ trên môi trường số.
Không gian trưng bày mở cửa liên tục từ ngày 7 đến 9/3, tạo điều kiện để người dân Thủ đô và du khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm trực tiếp các sản phẩm Việt.
Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhiều sản phẩm được thiết kế thành các bộ quà tặng với mức ưu đãi từ 15% đến 35%, mang đến thêm lựa chọn tiêu dùng thiết thực.
Tham gia "Sức sống hàng Việt" lần thứ 2 là các doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho xu hướng sản xuất xanh, gia tăng giá trị và làm chủ công nghệ.
Ở nhóm nông sản chế biến, Công ty TNHH Dừa Lương Quới giới thiệu hệ sinh thái các sản phẩm chế biến sâu từ trái dừa như dầu dừa tinh khiết, nến thơm, tẩy tế bào chết, son dưỡng môi, dưỡng mi, nước cốt dừa, nước màu dừa… với các thương hiệu Cofusions, Vietcoco.
Các sản phẩm được phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, sử dụng bao bì thân thiện với môi trường và đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững.
Trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm, Công ty Cổ phần Viginseng mang đến các dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân chiết xuất từ sâm Việt và thảo dược bản địa, gồm dầu gội, sữa rửa mặt, kem chống nắng và sữa tắm gội dành cho trẻ em mang thương hiệu Visante.
Doanh nghiệp chủ động nghiên cứu công thức và sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, CGMP, từng bước xây dựng thương hiệu mỹ phẩm Việt có năng lực cạnh tranh trên thị trường nội địa.
