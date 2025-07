Từ 15/8, hàng triệu người nên biết quy định mới nhất về mức hưởng bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng

Quy định mới về mức hưởng bảo hiểm y tế

Từ ngày 15/8/2025, Nghị định 188/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Theo đó, mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) của một số đối tượng, trường hợp được thực hiện theo quy định mới. Cụ thể:

Theo Điều 15, Nghị định 188/2025/NĐ-CP, mức hưởng bảo hiểm y tế của một số đối tượng, trường hợp được quy định như sau:

- Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 5 Nghị định này khi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 26 và Điều 27 của Luật Bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

+ 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 2 và 6 Điều 5 Nghị định này;

+ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 7 Điều 5 Nghị định này.

- Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 3 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức hưởng quy định tại Điều 11 của Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 1/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 74/2025/NĐ-CP ngày 31/3/2025 của Chính phủ.

Từ 15/8, mức hưởng bảo hiểm y tế của một số đối tượng, trường hợp được thực hiện theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL

Tham gia bảo hiểm y tế người dân được hưởng quyền lợi gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 36 Luật BHYT 2008 và Khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT năm 2014 người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

- Khi đóng BHYT người tham gia được cấp một thẻ bảo hiểm y tế, đây là một giấy tờ quan trọng dùng để xuất trình khi người tham gia đi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và dùng làm căn cứ để xác định mức hưởng BHYT của người tham gia.

Năm 2025 khi đóng BHYT sẽ được cấp miễn phí đồng thời thẻ BHYT giấy và thẻ BHYT điện tử (xem trên VNeID/VssID), hai thẻ này có giá trị sử dụng như nhau và đều có thể dụng để xuất trình tại Cơ sở KCB BHYT.

- Người tham gia được đăng ký BHYT theo diện hộ gia đình (được bổ sung tại Khoản 24 Điều 1 Luật BHYT 2014), áp dụng đối với các thành viên trong cùng hộ gia đình và đang không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, số thành viên tham gia theo diện hộ gia đình trong cùng năm tài chính càng nhiều thì được giảm trừ mức đóng BHYT.

Từ 1/7/2025, mức đóng BHYT hộ gia đình sẽ căn cứ theo mức tham chiếu mới do Chính phủ quy định.

- Người tham gia được lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh BHYT ban đầu cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản để đăng ký. Tên của cơ sở KCBBĐ được ghi trên thẻ BHYT.

Từ 1/7/2025, người tham gia BHYT được quyền thay đổi nơi ĐK KCBBĐ trong vòng 15 ngày đầu tiên của mỗi Quý (theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 Luật BHYT 2024).

- Người tham gia BHYT được quyền khám chữa bệnh tại các cơ sở KCB BHYT.

- Người tham gia BHYT được cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo chế độ BHYT. Tùy thuộc vào đối tượng tham gia BHYT, loại bệnh và tuyến điều trị mức hưởng BHYT có thể từ 40% đến 100% chi phí khám chữa bệnh.

- Người tham gia được quyền yêu cầu cơ quan BHXH, cơ sở KCB BHYT và các cơ quan liên quan giải thích, cung cấp thông tin về các quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến việc thực hiện quyền lợi BHYT của mình.

- Người tham gia có quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về BHYT của các tổ chức, cá nhân liên quan.

