Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!

BSCKII. Nguyễn Thị Minh Phương, Chủ nhiệm Khoa Phụ sản, Bệnh viện 354

Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai: Từ cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z

Ung thư cổ tử cung (UTCTC) luôn là một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất đối với phụ nữ. Nhiều người cho rằng, căn bệnh này thường gặp ở những phụ nữ trong độ tuổi sinh sản hoặc có đời sống tình dục phức tạp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nó không loại trừ bất kỳ ai.

Hai ca bệnh tại Bệnh viện 354 thuộc hai độ tuổi cách xa nhau nửa thế kỷ, một người đã mãn kinh vài chục năm, một người còn rất trẻ lại không có bất kỳ triệu chứng báo hiệu gì như ra dịch, ra máu hay đau bụng... nên họ đều chủ quan cho rằng mình không phải là đối tượng dễ bị mắc bệnh. Tuy nhiên tế bào ung thư đã âm thầm xuất hiện trong cơ thể họ.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân N.T. G.T (sinh năm 1998, ở Hà Nội): Ở tuổi 28 và đã có một con, cô chỉ nghĩ mình bị viêm lộ tuyến cổ tử cung thông thường. Tuy nhiên, khi làm xét nghiệm tế bào học, kết quả dương tính với virus HPV typ 16 - một trong những chủng virus có nguy cơ cao nhất gây ung thư cổ tử cung. May mắn vì phát hiện sớm, bệnh nhân chỉ cần thực hiện thủ thuật khoét chóp cổ tử cung trong vòng 10 phút, không cần nằm viện và bảo tồn được nguyên vẹn thiên chức làm mẹ.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân C. T. L (sinh năm 1948, cũng ở Hà Nội): Bệnh nhân đã mãn kinh từ rất lâu và hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng nào. Chỉ đến khi đi khám phụ khoa định kỳ, kết quả tầm soát dương tính với virus HPV typ 18. Kết quả sinh thiết sau đó khẳng định bà bị ung thư tại chỗ cổ tử cung. Do tuổi đã cao, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và hai phần phụ để triệt căn mầm bệnh.

Theo BSCKII. Nguyễn Thị Minh Phương, Chủ nhiệm Khoa Phụ sản, Bệnh viện 354 , virus HPV (Human Papilloma Virus) chính là "thủ phạm" gây ra hơn 95% các ca ung thư cổ tử cung. Loại virus này có thể ủ bệnh âm thầm trong nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Chính vì vậy, hầu hết phụ nữ đều có nguy cơ đối mặt với căn bệnh này.

Phát hiện sớm đặc biệt quan trọng quyết định hiệu quả điều trị

BSCKII. Nguyễn Thị Minh Phương cho biết, dù là căn bệnh nguy hiểm nhưng UTCTC lại có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm (giai đoạn tiền ung thư hoặc ung thư tại chỗ). Sự khác biệt giữa phát hiện sớm và phát hiện muộn không chỉ là ranh giới giữa sự sống và cái chết mà còn là chất lượng sống sau điều trị.

Đối với những phụ nữ còn trẻ, khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn tiền ung thư hoặc ung thư tại chỗ, việc điều trị rất đơn giản. Người bệnh chỉ cần thực hiện các thủ thuật nhỏ như khoét chóp cổ tử cung và không cần phải nằm viện. Phương pháp này giúp điều trị khỏi đồng thời giữ lại được toàn bộ chức năng sinh sản và chức năng tình dục bình thường cho người phụ nữ.

Đối với những phụ nữ lớn tuổi, khi đã bước qua thời kỳ mãn kinh, nếu phát hiện sớm ung thư, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và hai phần phụ để dự phòng. Phương pháp nội soi giúp can thiệp xâm lấn tối thiểu, giảm đau đớn, giúp bệnh nhân phục hồi nhanh chóng và loại bỏ nguy cơ bệnh tiến triển nặng hơn.

Ngược lại, nếu chủ quan để bệnh phát hiện ở giai đoạn muộn, việc điều trị sẽ phức tạp, khó khăn và tốn kém chi phí, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, chức năng sinh sản và đời sống tình dục của người bệnh.

Các bác sĩ Khoa Phụ Sản - Bệnh viện 354 phẫu thuật nội soi điều trị ung thư cổ tử cung cho bệnh nhân.

Tầm soát định kỳ là ‘lá chắn’ tốt nhất bảo vệ chất lượng sống của người phụ nữ

Ung thư cổ tử cung được mệnh danh là "sát thủ thầm lặng" vì ở giai đoạn khởi phát bệnh hầu như không có triệu chứng. Khi người bệnh nhận thấy các dấu hiệu rõ ràng bệnh thường đã tiến triển đến giai đoạn muộn, việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

BSCKII. Nguyễn Thị Minh Phương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khám phụ khoa, tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ. Đây là cách tốt nhất để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung bằng cách tìm ra những thay đổi bất thường của tế bào cổ tử cung (tiền ung thư) để điều trị trước khi chúng có cơ hội biến thành ung thư cổ tử cung.

Các xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung là xét nghiệm HPV và xét nghiệm Pap Smear (phết tế bào cổ tử cung). Các xét nghiệm này có thể được thực hiện riêng lẻ hoặc cùng lúc (gọi là xét nghiệm đồng thời ) và được thực hiện trong khi khám vùng chậu.