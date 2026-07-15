Ai từng xem bói, giải hạn trên không gian mạng qua tài khoản “Nguyễn Thùy Linh” cần liên hệ làm việc ngay với cơ quan công an

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đối tượng Nguyễn Đức Quyền (sinh ngày 29/10/2001, trú tại xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) đã sử dụng mạng xã hội Facebook với tài khoản mang tên "Nguyễn Thùy Linh 同香", thường xuyên đăng tải các nội dung liên quan đến tâm linh, bói toán nhằm thu hút sự quan tâm, tạo lòng tin đối với người sử dụng mạng xã hội.

Thông báo của Công an TP Đà Nẵng liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: CACC

Khi người dân liên hệ để xem bói, giải hạn hoặc các hoạt động tương tự, đối tượng yêu cầu chuyển tiền với số tiền từ 200.000 đồng đến 3.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Đức Quyền. Sau khi nhận được tiền, đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Nhằm phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của những người có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị những cá nhân đã từng liên hệ, giao dịch hoặc chuyển tiền cho tài khoản nêu trên chủ động liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, phối hợp làm việc.

Người bị hại hoặc người có thông tin liên quan đến vụ việc có thể liên hệ trực tiếp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tại số 47 Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng hoặc liên hệ Điều tra viên: Trung tá Đinh Phú Cường qua số điện thoại 0988.79.1359 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí và người dân tích cực phối hợp, chia sẻ thông tin nhằm hỗ trợ công tác tìm kiếm người bị hại, góp phần phục vụ hiệu quả quá trình điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Đức Quyền bị bắt tạm giam. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Quyền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo lời khai của Quyền, do cần tiền tiêu xài cá nhân, từ đầu năm 2024, Quyền mua lại một tài khoản Facebook có sẵn lượng lớn người theo dõi. Sau đó, Quyền sử dụng hình ảnh "cô đồng" và đăng tải các nội dung mê tín như xem bói, xin lộc, cho số… nhằm tạo lòng tin.

Để tăng tương tác, Quyền còn sử dụng các ứng dụng tăng lượt thích, bình luận và công cụ trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung thu hút. Khi có người liên hệ, Quyền yêu cầu chuyển "tiền lễ", sau đó tiếp tục dẫn dắt, đưa ra nhiều lý do buộc nạn nhân chuyển thêm tiền, qua đó chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra đã thu giữ điện thoại di động của Quyền, trong đó lưu trữ nhiều dữ liệu liên quan như lịch sử đăng nhập tài khoản Facebook, ứng dụng ngân hàng và sao kê giao dịch.

Hà Nội: Dùng Facebook ảo đặt ship COD đồ điện tử cao cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản GĐXH - Để phục vụ công tác điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) vừa phát đi thông báo tìm các cá nhân, doanh nghiệp là bị hại của đối tượng Nguyễn Tiến Đạt. Thủ đoạn của Đạt là dùng Facebook ảo đặt mua robot hút bụi, máy lọc không khí qua hình thức ship COD rồi tìm cách chiếm đoạt.