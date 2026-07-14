Tin tưởng người thân, cô gái trẻ ở Cao Bằng không ngờ gặp bi kịch trên đường về

Ngày 14/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Bàn Nhân Vượng (SN 2008, trú tại xóm Bản Chang, xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội "Hiếp dâm" theo khoản 4, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 10h ngày 29/6/2026, Bàn Nhân Vượng đến nhà anh L.T.D ăn cơm, uống rượu. Tại đây có chị Y (SN 2008, trú tại xã Ngân Sơn), là em gái họ của Vượng, cùng một số người khác tham gia ăn uống. Đến gần cuối buổi, chị Y nhờ Vượng chở về và được đồng ý.

Khoảng 19h cùng ngày, Vượng điều khiển xe máy chở chị Y về nhà. Trên đường đi, Vượng ghé nhà một người quen để tiếp tục uống rượu rồi mới tiếp tục đưa chị Y về.

Khi đi qua khu vực vắng người giáp ranh giữa xã Thành Công và xã Ngân Sơn, do nảy sinh dục vọng, Vượng dừng xe, dùng vũ lực kéo chị Y vào một bãi đất trống. Mặc dù nạn nhân nhiều lần từ chối và chống cự, Vượng vẫn khống chế và thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn của chị Y.

Đối tượng Bàn Nhân Vượng tại cơ quan công an - (ảnh CATN).

Sau đó, chị Y đã gọi đến Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để trình báo việc mình vừa bị hiếp dâm. Dù Vượng yêu cầu nạn nhân không gọi điện, tìm cách lấy điện thoại và đe dọa nếu kể lại sự việc sẽ nói với bố mẹ chị Y về việc đi chơi, nạn nhân vẫn kịp trình báo vụ việc.

Qua vụ án, cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên chủ quan cho rằng chỉ người lạ mới có thể thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Thực tế, đối tượng phạm tội có thể là người thân, họ hàng, bạn bè hoặc người quen, lợi dụng sự tin tưởng và những nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường giáo dục con em về kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng từ chối và kêu cứu khi gặp nguy hiểm; đồng thời quan tâm, quản lý việc đi lại của con em, nhất là khi tham gia các buổi liên hoan có sử dụng rượu, bia hoặc trở về vào ban đêm.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi xâm hại tình dục, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an hoặc gọi Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.