Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập
GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.
Theo cơ quan công an, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, đơn vị đã nhanh chóng xác minh và mời anh L. đến làm việc. Tại cơ quan chức năng, anh L. thừa nhận vụ việc xảy ra vào ngày 11/7.
Cụ thể, thay vì hướng dẫn khách thanh toán qua mã QR với mức phí 5.000 đồng/lượt theo quy định của bãi xe, anh L. đã tự ý thu tiền mặt 10.000 đồng/lượt. Người này khai nhận việc thu cao gấp đôi giá niêm yết là hành vi tự ý thực hiện, không báo cáo hay được sự đồng ý của đơn vị quản lý bãi xe.
Số tiền chênh lệch được anh L. sử dụng cho mục đích cá nhân.
Được biết, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuyết Tùng - đơn vị quản lý bãi trông giữ xe niêm yết công khai mức giá và áp dụng hình thức thanh toán bằng mã QR.
Trong đó phí gửi xe máy ban ngày là 5.000 đồng/lượt. Việc nhân viên thu 10.000 đồng/lượt là hoàn toàn trái quy định của đơn vị.
Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, doanh nghiệp đã phối hợp với cơ quan công an để xác minh, xử lý và chấm dứt hợp đồng lao động đối với anh Lê Đình L.
Liên quan đến vụ việc, UBND phường Cửa Nam cho biết địa phương đã nhiều lần yêu cầu các chủ bãi xe và nhân viên ký cam kết không thu phí vượt mức quy định, đồng thời đã xử phạt các trường hợp vi phạm trước đó.
Chính quyền địa phương khẳng định, mọi hành vi thu phí trông giữ phương tiện cao hơn giá niêm yết đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân.
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