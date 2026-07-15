Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

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Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Ngày 15/7/2026, quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam phạm tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: 

Bà Nguyễn Thuý Hằng (sinh năm 1976; trú tại phường Hà Đông, TP. Hà Nội) – Giám đốc NXB Hội nhà văn; Ông Đào Bá Đoàn (sinh năm 1971; trú tại phường Hoàng Liệt, TP. Hà Nội) – Tổng biên tập NXB Hội nhà văn và ông Nguyễn Văn Yên (sinh năm 1962; trú tại phường Phú Thượng, TP. Hà Nội) – Trưởng ban biên tập NXB Hội nhà văn.

Khởi tố Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ ' Chuyện với Thanh ' - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thuý Hằng. Ảnh: CAHN

Khởi tố Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ ' Chuyện với Thanh ' - Ảnh 2.

Đối tượng Đào Bá Đoàn. Ảnh: CAHN

Khởi tố Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ ' Chuyện với Thanh ' - Ảnh 3.

Đối tượng Nguyễn Văn Yên. Ảnh: CAHN

Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.

Theo tài liệu điều tra từ cơ quan Công an, cả 3 bị can trên đã có hành vi trực tiếp biên tập, chỉnh sửa, xuất bản và quảng bá cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng”.

Cơ quan chức năng xác định nội dung của cuốn sách này mang tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, bóp méo đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tác phẩm này còn chứa các nội dung xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Hành vi của các bị can được xác định đã phạm vào tội “Làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khởi tố Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ ' Chuyện với Thanh ' - Ảnh 4.Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến cuốn sách xuyên tạc 'Chuyện với Thanh'

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng về hành vi làm, tàng trữ, phát tán các video và ấn phẩm có nội dung xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

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