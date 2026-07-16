Phá đường dây lừa đổi tiền Việt - Hàn qua mạng

Công an Hà Tĩnh vừa bóc gỡ đường dây lừa đảo đổi tiền Việt Nam - Hàn Quốc qua mạng xã hội, khởi tố Hoàng Tuấn Nhật (SN 2004) và Nguyễn Vũ Kỳ (SN 2002) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.

Công an dẫn giải hai đối tượng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Theo điều tra, cuối năm 2025, Nhật lập nhiều tài khoản Facebook ảo, quảng cáo dịch vụ đổi tiền Việt Nam - Hàn Quốc với tỷ giá hấp dẫn để tiếp cận người có nhu cầu, chủ yếu trong cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc.

Sau khi người bị hại chuyển tiền, Nhật không thực hiện giao dịch như cam kết mà viện nhiều lý do để kéo dài thời gian, rồi cắt liên lạc nhằm chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Vũ Kỳ biết rõ hành vi phạm tội nhưng vẫn tham gia giúp sức bằng việc cung cấp tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc và hỗ trợ luân chuyển dòng tiền.

Để che giấu hành vi, hai đối tượng thường xuyên thay đổi tài khoản Facebook, sử dụng nhiều ứng dụng liên lạc và xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện sau mỗi vụ lừa đảo. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm rõ phương thức, thủ đoạn của nhóm này.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của các bị hại. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là công dân đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, chỉ nên thực hiện giao dịch chuyển, đổi tiền qua các tổ chức được cấp phép; không chuyển tiền theo hướng dẫn của các tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.