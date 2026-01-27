Bóc trần đường dây môi giới bán dâm nam cho 'quý bà' trung niên hoạt động qua Zalo
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu “tìm của lạ” của một số phụ nữ trung niên, Đỗ Văn Thành (SN 1984, trú tại Hà Nội) đã lập đường dây môi giới bán dâm nam, điều hành hoạt động tinh vi qua mạng xã hội. Đường dây này vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá, nhiều đối tượng liên quan đã bị xử lý theo quy định pháp luật.
Ngày 27/1, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Công an phường Võ Cường và Công an phường Bắc Giang triệt phá thành công đường dây bán dâm nam do Đỗ Văn Thành (SN 1984, trú tại CT2A Khu đô thị Văn Quán, phường Hà Đông, TP Hà Nội) cầm đầu.
Trước đó, ngày 21/01/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an phường Võ Cường và Công an phường Bắc Giang kiểm tra 2 khách sạn trên địa bàn hai phường này, phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.
Qua đấu tranh, 2 đối tượng nam (đều đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó có 1 đối tượng sinh năm 1987 và 1 đối tượng sinh năm 2004) khai nhận hành vi bán dâm cho 2 phụ nữ khoảng gần 40 tuổi với giá "tàu nhanh" là 2,5 triệu đồng/lượt/người. Sau mỗi lần bán dâm thành công, "tú ông" chi trả cho các đối tượng 1 triệu đồng/người cùng chi phí di chuyển.
Khi có nhu cầu, các "quý bà" sẽ liên hệ với "tú ông" qua Zalo để thỏa thuận, đặt cọc 1 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản. Sau khi bán dâm thành công, khách tiếp tục chuyển khoản thanh toán số tiền còn lại cho "tú ông". Người điều hành đường dây môi giới mại dâm này là Đỗ Văn Thành, trú tại CT2A Khu đô thị Văn Quán, phường Hà Đông, TP Hà Nội.
Tại cơ quan điều tra, Đỗ Văn Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi "Môi giới mại dâm". Ngày 26/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đỗ Văn Thành về hành vi "Môi giới mại dâm" theo khoản 2, Điều 328, Bộ luật Hình sự; đồng thời củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng mua, bán dâm.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Hà Nội: Khởi tố 3 giám đốc công ty môi trường liên quan vụ đổ trộm gần 8.000 tấn chất thảiPháp luật - 54 phút trước
GĐXH - Thuê đất nông nghiệp rồi móc nối với các công ty môi trường để đổ trộm hàng nghìn tấn rác thải xây dựng, sau đó "ngụy trang" bằng cách phủ đất thịt lên trên trồng cây. Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng tại Bát Tràng vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ.
Hà Nội: Khởi tố, bắt giam nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Lò ĐúcPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ bạo hành người cao tuổi gây bức xúc dư luận tại ngõ 190 Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trương Thị Bắc - nữ giúp việc về tội "Hành hạ người khác".
Lĩnh án tù vì môi giới mua bán thậnPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu cần ghép thận, Châu và Tiến môi giới việc mua bán thận, hợp thức hóa hồ sơ để trục lợi tiền của người khác.
Thái Nguyên: Lập website kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp, 2 đối tượng ở Hà Nội bị khởi tốPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Lập website kêu gọi đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp, quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, hai đối tượng tại Hà Nội đã lôi kéo nhiều người tham gia, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Tài xế ô tô để bùn đất che kín biển số 'từ 4 ngày trước' bị xử phạt 23 triệu đồngPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Cho rằng xe đi đường mưa bị bắn bẩn là chuyện bình thường và chỉ bị nhắc nhở hoặc phạt nhẹ, một nam tài xế tại Hà Nội đã quay clip tranh luận với CSGT. Tuy nhiên, kết quả xử lý sau đó là bài học đắt giá cho nhiều người.
Nhóm thanh thiếu niên lợi dụng đêm khuya trộm cắp tiền công đứcPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Các đối tượng lợi dụng đêm khuya, thời điểm vắng người, sự sơ hở trong công tác quản lý, trông coi tài sản tại các cơ sở tôn giáo để thực hiện hành vi phạm tội.
Cận cảnh đường dây dùng 500 tấn hóa chất 'phù phép' 3.000 tấn thịt ốc bán ra thị trườngPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Công an TPHCM vừa triệt phá một đường dây sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ trong nhiều năm, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Dựng kịch bản đầu tư, mua bán nhà để chiếm đoạt tiền tỷPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Bằng việc dựng lên nhiều kịch bản như đầu tư, mua bán bất động sản, Nguyễn Tư Hoàng chiếm đoạt của 2 bị hại tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.
Khởi tố 9 đối tượng dùng dao, búa hỗn chiến trong đêmPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Cơ quan công an có Quyết định khởi tố 9 đối tượng có hành vi dùng nhiều loại vũ khí nguy hiểm hỗn chiến trong đêm.
Nhóm thanh niên mang dao, vỏ chai bia rượt đuổi người đi đườngPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Nhóm thanh niên đi xe máy, mang theo dao nhọn và vỏ chai bia đuổi đánh người đi đường khiến một nạn nhân phải nhập viện.
Dựng kịch bản đầu tư, mua bán nhà để chiếm đoạt tiền tỷPháp luật
GĐXH - Bằng việc dựng lên nhiều kịch bản như đầu tư, mua bán bất động sản, Nguyễn Tư Hoàng chiếm đoạt của 2 bị hại tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.