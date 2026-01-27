Bóc trần đường dây môi giới bán dâm nam cho 'quý bà' trung niên hoạt động qua Zalo

Ngày 27/1, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Công an phường Võ Cường và Công an phường Bắc Giang triệt phá thành công đường dây bán dâm nam do Đỗ Văn Thành (SN 1984, trú tại CT2A Khu đô thị Văn Quán, phường Hà Đông, TP Hà Nội) cầm đầu.

Trước đó, ngày 21/01/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an phường Võ Cường và Công an phường Bắc Giang kiểm tra 2 khách sạn trên địa bàn hai phường này, phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng nam (đều đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó có 1 đối tượng sinh năm 1987 và 1 đối tượng sinh năm 2004) khai nhận hành vi bán dâm cho 2 phụ nữ khoảng gần 40 tuổi với giá "tàu nhanh" là 2,5 triệu đồng/lượt/người. Sau mỗi lần bán dâm thành công, "tú ông" chi trả cho các đối tượng 1 triệu đồng/người cùng chi phí di chuyển.

Đối tượng Đỗ Văn Thành tại cơ quan công an.

Khi có nhu cầu, các "quý bà" sẽ liên hệ với "tú ông" qua Zalo để thỏa thuận, đặt cọc 1 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản. Sau khi bán dâm thành công, khách tiếp tục chuyển khoản thanh toán số tiền còn lại cho "tú ông". Người điều hành đường dây môi giới mại dâm này là Đỗ Văn Thành, trú tại CT2A Khu đô thị Văn Quán, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Văn Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi "Môi giới mại dâm". Ngày 26/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đỗ Văn Thành về hành vi "Môi giới mại dâm" theo khoản 2, Điều 328, Bộ luật Hình sự; đồng thời củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng mua, bán dâm.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.