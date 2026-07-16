Bắt 9 đối tượng chiếm đoạt tài khoản Facebook bán lấy tiền

| Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công 01 ổ nhóm đối tượng thuê nhà nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi số tiền lớn.

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an xã Hợp Thịnh vừa triệt phá thành công 01 ổ nhóm đối tượng thuê nhà nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi số tiền lớn.

Trước đó, ngày 10/7/2026, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà của ông Tr.V.L (SN 1971, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh). Tại đây, Công an phát hiện 9 đối tượng đang thực hiện hành vi sử dụng mạng máy tính hoạt động có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Bắt 9 đối tượng chiếm đoạt tài khoản Facebook bán lấy tiền - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tài (SN 2002); Triệu Hồng Sơn (SN 2001); Bùi Công Minh (SN 2002); Nguyễn Đức Mạnh (SN 2002); Tạ Anh Quân, (SN 1997); Trần Trung Kiên (SN 2003); Nguyễn Đức Toàn (SN 1998), đều trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Nam Khánh (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Anh (SN 2002) đều trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ.

Lực lượng Công an đã thu giữ 41 màn hình máy tính, 41 CPU máy tính, 4 xe mô tô; 10 điện thoại di động các loại.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan Công an xác định: Khoảng tháng 8/2025, Nguyễn Đức Toàn và Nguyễn Ngọc Anh có quen biết nhau trong quá trình làm thuê công việc chạy quảng cáo trên mạng máy tính tại Hà Nội.

Nắm bắt được nhu cầu nhiều người muốn mua tài khoản Facebook để chạy quảng cáo nên khoảng đầu tháng 2/2026, Toàn đã nảy sinh việc tìm địa điểm, thuê người, đầu tư thiết bị máy tính, mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook của người khác rồi bán lấy tiền. Toàn bàn và rủ Ngọc Anh tham gia cùng và được Ngọc Anh đồng ý.

Bắt 9 đối tượng chiếm đoạt tài khoản Facebook bán lấy tiền - Ảnh 2.

Hệ thống máy tính được các đối tượng lắp đặt để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook. Ảnh: CACC

Khoảng tháng 2/2026, Toàn và Ngọc Anh thuê nhà của ông Tr.V.L làm địa điểm đặt máy tính và trang thiết bị mạng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook của nhiều người nhằm bán kiếm lời. Đối tượng Toàn bỏ chi phí đầu tư máy tính, thiết bị mạng, tuyển nhân viên làm việc, chi trả tiền thuê nhà, tiền điện nước; đồng thời, bán tài khoản chiếm đoạt được trên các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram. Còn đối tượng Ngọc Anh chịu trách nhiệm làm hợp đồng thuê địa điểm, tuyển nhân viên, hướng dẫn, đào tạo các nhân viên thực hiện các bước, thao tác để chiếm đoạt tài khoản Facebook.

Mục tiêu mà các đối tượng nhắm đến là chiếm quyền truy cập và sử dụng tài khoản Facebook của công dân các nước Châu Âu. Các đối tượng sử dụng các nhóm chat trên Telegram để trao đổi công việc.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, từ ngày 4 - 10/7/2026, các đối tượng đã thực hiện chiếm quyền truy cập, sử dụng của 64 tài khoản Facebook.

Từ tháng 4 đến tháng 6/2026, sau khi chiếm đoạt được nhiều tài khoản Facebook, Toàn đã thực hiện việc rao bán thông qua các tài khoản Zalo, Telegram cho các đối tượng thu mua, thu lợi số tiền lớn.

Ngày 14/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 09 đối tượng ở trên về hành vi "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương củng cố, thu thập tài liệu, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) vừa bị lực lượng Công an bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, trộm cắp trên nhiều địa bàn với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.