Từ tháng 11/2026 giá điện có sự thay đổi mới, tiền điện sinh hoạt sẽ được tính như thế nào?

Từ tháng 11/2026, áp dụng biểu giá điện 5 bậc

Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2892/QĐ-BCT năm 2026 quy định về giá bán điện, áp dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 2026. Theo đó, chi tiết biểu giá điện 5 bậc mới nhất áp dụng với điện sinh hoạt sẽ như sau:

Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt Giá bán điện (đồng/kWh) Bậc 1: Cho kWh đến 100 1.901 Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200 2.289 Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400 2.894 Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700 3.456 Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên 3.844

Lưu ý: Biểu giá điện 5 bậc mới nhất áp dụng với điện sinh hoạt chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Như vậy, khi xác định tổng tiền điện phải thanh toán, người sử dụng điện cần tính tiền điện theo các bậc tương ứng, sau đó cộng tiền thuế GTGT theo mức thuế suất áp dụng.

Ngoài ra, Điều 2 Quyết định 2892/QĐ-BCT quy định mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế GTGT. Mức giá bình quân này không phải đơn giá dùng để nhân trực tiếp với toàn bộ sản lượng điện sinh hoạt của từng hộ. Tiền điện sinh hoạt được xác định theo biểu giá cụ thể nêu trên.

Từ ngày 1/11, biểu giá bán lẻ điện theo Quyết định số 2892 của Bộ Công Thương được áp dụng với cơ cấu điện sinh hoạt 5 bậc thay cho 6 bậc trước đây.

Cách tính tiền điện sinh hoạt theo biểu giá 5 bậc

Với biểu giá 5 bậc, tiền điện sinh hoạt được tính bằng cách phân bổ lượng điện sử dụng vào từng bậc, nhân với đơn giá tương ứng rồi cộng các khoản lại.

Công thức tính: Tiền điện chưa thuế GTGT = Tổng tiền điện của từng bậc

Trong đó: Tiền điện của từng bậc = Số kWh thuộc bậc đó × Đơn giá của bậc đó

Cụ thể, 100 kWh đầu tiên được tính theo giá bậc 1; 100 kWh tiếp theo tính theo giá bậc 2; 200 kWh tiếp theo tính theo giá bậc 3; 300 kWh tiếp theo tính theo giá bậc 4. Phần điện sử dụng vượt 700 kWh được tính theo giá bậc 5.

Chỉ phần sản lượng điện nằm trong bậc nào mới được tính theo đơn giá của bậc đó. Ví dụ, hộ sử dụng 350 kWh không tính toàn bộ 350 kWh theo đơn giá bậc 3 là 2.894 đồng/kWh, mà phải chia sản lượng vào 3 bậc tương ứng.

Sau khi tính được tiền điện trước thuế, tổng số tiền phải thanh toán được xác định theo công thức:

Tổng tiền thanh toán = Tiền điện chưa thuế GTGT + Tiền thuế GTGT

Khi kiểm tra hóa đơn, người sử dụng điện cần đối chiếu sản lượng tiêu thụ, số kWh được phân bổ vào từng bậc, đơn giá và tiền thuế GTGT. Việc phân bổ đúng sản lượng theo từng bậc giúp xác định chính xác tiền điện, tránh nhầm lẫn khi lượng điện sử dụng chuyển sang bậc có đơn giá cao hơn.

Dùng 300 hay 500 số điện mỗi tháng, phải trả bao nhiêu tiền?

Có thể lấy ví dụ trường hợp một gia đình sử dụng 300 kWh điện trong tháng. Theo biểu giá mới, 100 kWh đầu tiên có giá 190.100 đồng, 100 kWh tiếp theo có giá 228.900 đồng, còn 100 kWh thuộc bậc 3 có giá 289.400 đồng. Cộng cả ba phần, tiền điện trước thuế là 708.400 đồng.

Tương tự, một hộ sử dụng 500 kWh sẽ trả 190.100 đồng cho bậc 1, 228.900 đồng cho bậc 2, 578.800 đồng cho 200 kWh thuộc bậc 3 và 345.600 đồng cho 100 kWh thuộc bậc 4. Tổng cộng là 1.343.400 đồng trước thuế.

Như vậy, cùng tăng thêm 100 kWh nhưng số tiền phát sinh không giống nhau, bởi lượng điện sử dụng càng cao thì phần điện tăng thêm có thể rơi vào bậc giá cao hơn.

Bảng dưới đây giúp người dân đối chiếu nhanh tiền điện theo một số mức sử dụng phổ biến, chưa tính thuế VAT.

Điện tiêu thụ/tháng Tiền điện trước thuế 100 kWh 190.100 đồng 200 kWh 419.000 đồng 300 kWh 708.400 đồng 400 kWh 997.800 đồng 500 kWh 1.343.400 đồng 700 kWh 2.034.600 đồng 800 kWh 2.419.000 đồng

Các mức tiền được tính từ biểu giá 5 bậc theo Quyết định 2892/QĐ-BCT, chưa bao gồm VAT và các điều chỉnh riêng nếu có.Từ bảng trên có thể thấy, gia đình sử dụng 200 kWh mỗi tháng có tiền điện trước thuế là 419.000 đồng, nhưng nếu mức tiêu thụ tăng gấp đôi lên 400 kWh, số tiền phải trả lên tới 997.800 đồng, tức cao hơn gấp đôi. Nguyên nhân nằm ở cơ chế giá điện bậc thang, trong đó phần điện sử dụng vượt các ngưỡng 200 kWh và 400 kWh sẽ chịu đơn giá cao hơn.

Đối với những hộ gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống, sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện hoặc thường xuyên bật điều hòa trong thời gian dài, việc theo dõi lượng điện tiêu thụ theo tháng có thể giúp chủ động dự kiến chi phí và điều chỉnh thói quen sử dụng.

Từ ngày 1/11/2026, EVN giảm giá bán lẻ điện 2% đối với tất cả các nhóm khách hàng sử dụng điện. Giá bán lẻ điện bình quân mới là 2.159,9 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Làm thế nào để tự kiểm tra hóa đơn tiền điện?

Để kiểm tra hóa đơn, trước hết người tiêu dùng cần xác định lượng điện sử dụng trong kỳ, thông qua chỉ số công tơ hoặc thông tin ghi nhận trên ứng dụng chăm sóc khách hàng của đơn vị điện lực. Số điện tiêu thụ thông thường được xác định bằng chỉ số công tơ cuối kỳ trừ chỉ số đầu kỳ.

Sau khi có tổng số kWh, người dùng chia lượng điện này vào từng bậc giá tương ứng, tính tiền cho mỗi bậc rồi cộng lại. Số tiền thanh toán cuối cùng còn bao gồm thuế VAT theo quy định áp dụng cho kỳ hóa đơn.

Ví dụ, một hộ gia đình có chỉ số công tơ đầu kỳ là 12.500 kWh và cuối kỳ là 12.800 kWh thì lượng điện sử dụng là 300 kWh. Với biểu giá mới, tiền điện trước thuế của hộ này là 708.400 đồng. Nếu hóa đơn có số tiền khác với kết quả tự tính, người dân cần kiểm tra thời gian ghi chỉ số, lượng điện tiêu thụ, mức thuế áp dụng và những điều chỉnh liên quan trước khi kết luận có sai sót.

Một lưu ý khác là hóa đơn có kỳ ghi chỉ số trải qua thời điểm thay đổi giá điện có thể phải phân bổ sản lượng theo thời gian áp dụng giá cũ và giá mới. Do đó, không nên mặc định toàn bộ lượng điện trong kỳ đều được tính theo biểu giá mới nếu kỳ ghi chỉ số bắt đầu trước ngày 1/11/2026.

Người dân cũng có thể sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng của EVN tại khu vực mình sinh sống để theo dõi lượng điện tiêu thụ, tra cứu hóa đơn và gửi yêu cầu kiểm tra khi phát hiện chênh lệch bất thường. Việc đối chiếu số liệu qua kênh chính thức sẽ giúp hạn chế tình trạng hiểu nhầm hóa đơn hoặc bị lợi dụng bởi những thông báo thu tiền điện giả mạo.

Biểu giá điện 5 bậc giúp người sử dụng dễ theo dõi hơn các ngưỡng tiêu thụ, song yếu tố quyết định hóa đơn vẫn là lượng điện thực tế mà mỗi gia đình sử dụng. Hiểu rõ cách tính, kiểm tra chỉ số công tơ và chủ động điều chỉnh thói quen dùng điện sẽ giúp các hộ kiểm soát chi phí sinh hoạt hiệu quả hơn.