Hà Nội: Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, cụm sân thể thao trái phép ven sông Đáy khẩn trương tháo dỡ.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên trong hai ngày 1 - 2/6/2026 tại tổ 12, khu vực xóm An Đường, phường Yên Nghĩa, cụm sân thể thao xây dựng trái phép vi phạm hành lang đê điều đang khẩn trương được chủ đầu tháo dỡ, di dời.

Tổ hợp sân thể thao trái phép tại xóm An Đường, phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội.

Qua quan sát trực tiếp tại hiện trường, chủ đầu tư công trình đã tiến hành tháo dỡ toàn bộ hệ thống biển bảng quảng cáo thương mại trong sân, và đang tiến hành tháo dỡ phần mái bạt che của cụm sân, đồng thời dọn dẹp và thu hồi hệ thống lưới đen quây xung quanh sân...

Bên trong sân, các cột đèn chiếu sáng công suất lớn và lưới giăng ngăn cách giữa các phần sân tập cũng đã được thu hồi, tháo dỡ.

Trước đó, thông tin với phóng viên, lãnh đạo phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (KTHTĐT) phường Yên Nghĩa cho biết, diện tích đất nơi xây dựng công trình thuộc khu vực xóm An Đường thực chất không phải đất nông nghiệp, mà là đất ở hợp pháp lâu đời của các hộ gia đình và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ năm 2004. Người dân tại đây đã sinh sống qua nhiều thế hệ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Đến ngày 2/6 một phần mái che, khung sắt, lưới quây... đã được chủ đầu tư tháo dỡ.

Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, do toàn bộ khu vực này nằm trong hành lang thoát lũ của sông Đáy theo các quy định pháp luật về đê điều, cơ quan chức năng hoàn toàn không cấp phép xây dựng công trình kiên cố. Đây là cái khó mang tính khách quan mà chính quyền cơ sở phải đối mặt suốt nhiều năm khi nhu cầu tách hộ, sửa chữa nhà cửa của người dân tăng cao nhưng chưa có hành lang pháp lý đồng bộ để giải quyết.

Cũng theo hồ sơ do chính quyền phường Yên Nghĩa cung cấp, trước đó vào năm 2025, cơ quan chức năng địa phương đã rất quyết liệt vào cuộc xử lý sai phạm tại khu đất trên khi chủ đất cho xây dựng nhà xưởng tôn trái phép rộng hơn 480m2. Sau khi bị áp dụng các biện pháp mạnh như cắt điện, nước cưỡng chế, chủ công trình đã tháo dỡ hoàn toàn nhà xưởng vào tháng 12/2025.

Đến đầu năm 2026, để tránh đất đai bị hoang hóa và có thêm nguồn sinh kế trang trải cuộc sống, chủ đất đã tận dụng lại mặt bằng cũ để lắp ghép hệ thống khung sắt, lưới bạt làm sân thể thao.

Trước đó vào năm 2025, chủ khu đất cũng đã bị xử phạt và yêu cầu tháo dỡ công trình nhà xưởng xây dựng trái phép.

Đại diện UBND phường Yên Nghĩa khẳng định, dù rất chia sẻ với cái khó về sinh kế của bà con vùng bãi, song thượng tôn pháp luật đê điều vẫn là ưu tiên hàng đầu. Địa phương đã khẩn trương tập trung hoàn thiện hồ sơ, rà soát toàn diện nguồn gốc đất để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố đúng hạn định ngày 02/6/2026.

Trong giai đoạn tới, UBND phường Yên Nghĩa khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường rà soát, giao trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chuyên trách thường xuyên ứng trực, tuần tra bám sát các khu vực nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn triệt để các sai phạm về đất đai và trật tự xây dựng phát sinh trên địa bàn.

Hà Nội: Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, cụm sân thể thao trái phép ven sông Đáy khẩn trương tháo dỡ

Trước đó, ngày 22/5/2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 2247/UBND-TTDLCNS gửi đến UBND phường Yên Nghĩa giao đơn vị này chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiến hành kiểm tra, làm rõ toàn bộ nội dung thông tin mà Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã phản ánh liên quan đến công trình sân thể thao "mọc" trái phép trên khu đất rộng hàng ngàn m2 ngoài đê Yên Nghĩa. Lãnh đạo Thành phố yêu cầu phải xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật nếu có, đồng thời tổ chức xem xét, làm rõ trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan. Việc xem xét trách nhiệm này phải gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cũng như trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu UBND phường Yên Nghĩa phải tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên về UBND Thành phố trước ngày 02/6/2026, đồng thời giao Văn phòng UBND Thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc đơn vị thực hiện để tổng hợp báo cáo.

