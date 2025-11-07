Tùng Dương dụng công với nghệ thuật, nói không với lời đề nghị 'cover' bài hát của AI
GĐXH - Tùng Dương nhân dịp ra mắt đĩa than đầu tay đã có những chia sẻ chân tình và tâm huyết về sản phẩm âm nhạc của mình. Ngoài ra, anh còn tiết lộ đã từ chối cover ca khúc AI sáng tác vì lý do đặc biệt.
Tùng Dương tốn công sức và tiền bạc cho đĩa than đầu tay ra sao?
"The Voice - Timeless" là tuyển tập những tình khúc bất hủ của âm nhạc Việt Nam được Tùng Dương thực hiện một cách trau chuốt, công phu như món quà âm nhạc đầy ý nghĩa dành tặng khán giả. Tiết lộ với báo giới, anh không chỉ đầu tư công sức mà còn mất cả tiền tỷ cho dự án đĩa than này.
Nói về lý do ra mắt sản phẩm đĩa than đầu tay, Tùng Dương tâm sự: "Đĩa "Timeless" lần này mở ra series của Tùng Dương về định dạng đĩa than với tinh thần update và hội nhập, lưu giữ tiếng hát mộc mạc và chân thực hơn, bớt hoa mỹ, không quá sử dụng công nghệ tối cao trong các dự án âm nhạc như này.
Với đĩa than này, tôi có dịp làm việc với một người có kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án âm nhạc với đĩa than, đó là nhạc sĩ Hồng Kiên - Giám đốc âm nhạc của nhiều concert mà Tùng Dương từng tham gia biểu diễn. Trong quá trình làm việc với nhau chúng tôi không có nhiều bất đồng dù để làm được đĩa này phải rất vất vả và dày công. Bởi vì việc thu âm Analog cho một cuốn album có làm mới thấy khó thế nào, mỗi bài hát có khi phải thu tới 4-5 lần khác nhau, lúc thì lần 1 hay nhưng âm thanh guitar lại bị hỏng, lần 2 ổn nhưng tiếng hát của Tùng Dương lại bị thiếu cảm xúc, lần 3 được cái này lại hỏng cái kia, rồi lần 4 thì phòng thu lại bị tiếng leng keng… Đĩa này Tùng Dương thu ở phòng thu có lẽ là duy nhất thu Analog ở Việt Nam còn sót lại, giờ mọi người chủ yếu thu Digital. Quả thật việc thu âm đĩa than như này rất khó và công phu – một ngày thu được 1 bài là quá nhiều, thậm chí không thu được xong luôn, thu đến track thứ 3 có khi vẫn không được".
Tùng Dương tiết lộ chất lượng âm thanh sẽ rất khác, anh nói: "Nghe đĩa mọi người sẽ thấy có một vài nốt theo đúng giọng người, hơi tươi hoặc hơi trùng một tý, không phải thu theo cách bóng bẩy như thu Digital, đấy là những cái mà Tùng Dương muốn giữ lại, khác với những dự án mang tinh thần sáng tạo kia, hoàn toàn đối trọng nhau".
Nói về nguyên nhân giờ mới ra mắt đĩa than dù đã hoạt động âm nhạc hơn 2 thập kỷ, Tùng Dương cho biết thú chơi đĩa than là điều rất xa xỉ, vừa tốn sức, vừa tốn điều kiện, vừa tốn chất xám mày mò, tốn kém nhiều thứ. Để mua bộ dàn, loa phát ra âm thanh hi-end cũng tốn kém. Nên nếu nói về chuyện đẳng cấp cũng đúng, không sai vì đó là cuộc chơi tốn kém của cả người chơi lẫn người thực hiện.
Nhưng với lòng yêu nghề, tận hiến cho âm nhạc, Tùng Dương muốn đầu tư chỉn chỉ và quyết tâm làm đến cùng. Anh nói: "Với đĩa này, concept đầu tiên, tôi quay về nguyên bản, hát những gì người xưa tôn vinh. Nếu mọi người để ý sẽ thấy con đường âm nhạc của tôi luôn song hành: "Sáng tạo – tôn vinh – sáng tạo", đó là ý niệm và con đường lựa chọn của Tùng Dương. Có tôn vinh thì phải có sáng tạo và ngược lại. Chỉ cần còn đủ sức, tôi còn thực hiện".
Tùng Dương từ chối cover bài hát của AI
Tùng Dương trong nhiều năm qua luôn là ca sĩ chăm chỉ và hết mình cống hiến cho âm nhạc. Anh tận tụy với từng sản phẩm và đau đáu với việc cống hiến để tạo ra những ca khúc ý nghĩa phục vụ khán giả. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, thị trường âm nhạc đang bị ảnh hưởng bởi công nghệ AI. Đã có rất nhiều ca khúc do AI viết lời và đang hot trên mạng xã hội.
Với Tùng Dương, anh không chọn anti AI và anh đã sử dụng công nghệ vào âm nhạc từ lâu. Ví dụ như năm 2009, Tùng Dương sản xuất album "Liti" anh đã thực hiện với nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam bên Đức đã sử dụng DJ với giao hưởng. Hoặc với ca khúc "Con cò" trong "Bài hát Việt" năm đấy cũng được giải, xuất hiện trong album riêng mà anh thực hiện, vừa có dàn dây, vừa có nhạc điển tử.
Tùng Dương cũng khẳng định đến giờ công nghệ AI và công nghệ đã nở rộ rồi, AI có thể làm nhạc, sáng tác hộ luôn, không cần phải dùng đến chất xám của mình, thậm chí có thể hát luôn mà không cần đến ca sĩ.
Tuy nhiên, anh vẫn muốn là một nghệ sĩ tận tâm với nghề bằng trái tim nồng nhiệt với âm nhạc. Anh đã từ chối hát ca khúc do AI sáng tác. "Vừa rồi có vài bài "hot hit", "viral" không phải do người thật sáng tác. Thú thật là cũng có một vài chương trình mời Tùng Dương hát "cover" mấy bài đó nhưng tôi từ chối, vì mình là nghệ sĩ - con người, muốn cảm xúc thật nhất, trân trọng chất xám của các nhạc sĩ, do nhà soạn nhạc, nhà sản xuất tự làm ra. Còn yếu tố AI chỉ bổ trợ, hỗ trợ cho họ hoàn thiện chứ không phải sử dụng hết AI sáng tác hay AI hát", Tùng Dương thẳng thắn nói.
Khi được hỏi về chuyện "có Nam tiến không", Tùng Dương cho biết anh hiện tại vẫn rất đắt show và có thể đi nhiều nơi để hát. Nam divo nhạc Việt vẫn dành tình yêu cho Hà Nội và chưa có ý định Nam tiến.
Với Tùng Dương, hát ở đâu cũng vậy, anh muốn cống hiến hết và sáng tạo cho nghề. Tùng Dương nói: "Tôi có rất nhiều định hướng, đã biến hóa với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, giờ không quan trọng là thể loại nào nữa mà hát gì cũng tận tâm, hát đến tận cùng, ra chất của dòng nhạc đó. Năm nay các nghệ sĩ đều hứng khởi hạnh phúc vì được cất tiếng hát chào mừng A50, A80, tôi cũng vinh dự được hát nhiều nhạc đỏ, nhạc quê hương đất nước trong năm nay. Nhưng không thể mang tinh thần anh hùng ca vào hát nhạc xưa được vì không gian âm nhạc, không gian tác phẩm khác nhau trong chiều dài lịch sử. Đây là đĩa than mở đầu cho series mà Tùng Dương sẽ làm, muốn dành sự tri ân biết ơn đến các nhạc sĩ thế hệ trước, như cách tôi từng tôn vinh "Bộ tứ sông Hồng", sau này tôi chắc chắn sẽ làm nhiều concept khác nữa".
Tùng Dương chia sẻ về việc từ chối cover ca khúc do AI sáng tác. Clip: Đỗ Quyên
Ảnh: Mạnh Nguyễn
