Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nhiếp ảnh gia hé lộ khoảnh khắc 'chụp vội' vô cùng lãng mạn của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân khi ở Thụy Sĩ

Thứ năm, 19:00 06/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương gây bất ngờ với bộ ảnh ngẫu hứng khi dừng chân khoảng 15 phút trên đèo Furkapass (Thụy Sĩ).

Khoảnh khắc lãng mạn của Đỗ Thị Hà và Viết Vương tại Thụy Sĩ trong bộ ảnh ngẫu hứng - Ảnh 1.Quy định tiệc cưới Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương gây chú ý

GĐXH - Tiết lộ đầu tiên về tiệc cưới vào ngày 9/11 của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương khiến fan bất ngờ.

Khoảnh khắc lãng mạn của Đỗ Thị Hà và Viết Vương tại Thụy Sĩ trong bộ ảnh ngẫu hứng - Ảnh 2.

Vài ngày trước tiệc cưới tại Hà Nội của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương, nhiếp ảnh gia Lê Chí Linh đăng tải loạt khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi tại Thuỵ Sĩ khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.

Khoảnh khắc lãng mạn của Đỗ Thị Hà và Viết Vương tại Thụy Sĩ trong bộ ảnh ngẫu hứng - Ảnh 3.

Theo nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh cho biết, những khung hình 'tình bể bình' của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương được thực hiện trong 15 phút dừng chân trên đèo Furkapass, trong lúc họ di chuyển từ Como Lake, Italy về Interlaken, Thụy Sĩ.

Khoảnh khắc lãng mạn của Đỗ Thị Hà và Viết Vương tại Thụy Sĩ trong bộ ảnh ngẫu hứng - Ảnh 4.

Cô dâu và chú rể chọn diện trang phục đời thường giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế, sang trọng – mang đến cảm giác gần gũi mà đầy lãng mạn.

Khoảnh khắc lãng mạn của Đỗ Thị Hà và Viết Vương tại Thụy Sĩ trong bộ ảnh ngẫu hứng - Ảnh 5.

Trong thời tiết lạnh của Thụy Sĩ mùa thu, cặp đôi cùng diện măng tô ấm áp. Chú rể Viết Vương che áo chắn gió cho vợ khi cả hai tạo dáng trên đèo.

Khoảnh khắc lãng mạn của Đỗ Thị Hà và Viết Vương tại Thụy Sĩ trong bộ ảnh ngẫu hứng - Ảnh 6.

Dù không cầu kỳ, khoảnh khắc của họ vẫn toát lên sự lãng mạn và ngọt ngào. Những ánh nhìn trìu mến, cử chỉ thân mật giữa Đỗ Thị Hà và Viết Vương khiến người xem không khỏi rung động, nhiều người còn nhận xét nàng hậu đã thực sự “chọn đúng người”.

Khoảnh khắc lãng mạn của Đỗ Thị Hà và Viết Vương tại Thụy Sĩ trong bộ ảnh ngẫu hứng - Ảnh 7.

'Đẹp đôi quá, tình yêu của hai bạn trông rất bình dị'; 'Đẹp như phim Hạ cánh nơi anh'; 'Mình thích những bức hình tự nhiên như thế này'..., một số khán giả bình luận.

Khoảnh khắc lãng mạn của Đỗ Thị Hà và Viết Vương tại Thụy Sĩ trong bộ ảnh ngẫu hứng - Ảnh 8.

Theo thông tin trên thiệp cưới, lễ thành hôn của cặp đôi Đỗ Thị Hà – Viết Vương sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội vào 9/11, với sự tham dự của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Khoảnh khắc lãng mạn của Đỗ Thị Hà và Viết Vương tại Thụy Sĩ trong bộ ảnh ngẫu hứng - Ảnh 9.

Sự kiện này hiện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng, được dự đoán sẽ là một trong những đám cưới được mong đợi nhất của showbiz Việt tháng 11.

 

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Quy định tiệc cưới Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương gây chú ý

Quy định tiệc cưới Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương gây chú ý

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Không cần vội vã, miễn là mỗi bước đi đều có nhau'

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Không cần vội vã, miễn là mỗi bước đi đều có nhau'

Người đẹp quê Phú Thọ gây thương nhớ trong đám cưới Đỗ Thị Hà: 5 năm làm bạn thân với hoa hậu, kín tiếng đời tư

Người đẹp quê Phú Thọ gây thương nhớ trong đám cưới Đỗ Thị Hà: 5 năm làm bạn thân với hoa hậu, kín tiếng đời tư

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ bé

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ bé

Lý do đám cưới Đỗ Thị Hà tạo cơn sốt mạng xã hội

Lý do đám cưới Đỗ Thị Hà tạo cơn sốt mạng xã hội

Cùng chuyên mục

Hương Giang bị hủy kết quả tại Miss Universe 2025, điều gì đã xảy ra?

Hương Giang bị hủy kết quả tại Miss Universe 2025, điều gì đã xảy ra?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Chính thức hủy kết quả bình chọn có liên quan Hương Giang tại Miss Universe 2025 khiến nhiều fan sắc đẹp bất ngờ.

Xót xa cuộc sống của cô đào đoàn cải lương Trần Hữu Trang cùng con gái chậm phát triển trong nhà thuê chưa đến 10m2

Xót xa cuộc sống của cô đào đoàn cải lương Trần Hữu Trang cùng con gái chậm phát triển trong nhà thuê chưa đến 10m2

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Ngọc Nga - Cô đào sân khấu cải lương Trần Hữu Trang một thời - tuổi 54 sống cùng con gái chậm phát triển trong căn nhà thuê chật chội khiến khán giả xót xa.

Đoàn Di Băng là ai, có sự nghiệp ra sao?

Đoàn Di Băng là ai, có sự nghiệp ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Đoàn Di Băng đang trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội bởi những thông tin liên quan đến vụ việc chồng cô bị bắt. Trước khi xảy ra sự việc này, Đoàn Di Băng nổi tiếng ra sao?

Màn đánh ghen đầy bản lĩnh gây "bão mạng" của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Màn đánh ghen đầy bản lĩnh gây "bão mạng" của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Phương Oanh đã có màn thể hiện xuất sắc trong phân cảnh nhân vật Mỹ Anh đối diện với “tiểu tam”.

Nghiêm bị đánh nên quyết kiện Đức, Thư 'ống bơ' khiến Biên phải lộ diện

Nghiêm bị đánh nên quyết kiện Đức, Thư 'ống bơ' khiến Biên phải lộ diện

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", Nghiêm bị đánh nhập viện nên muốn pháp luật xử lý Đức, trong khi đó Chiến "đo" và Thư "ống bơ" quyết bắt Biên phải lộ diện.

Nghe Hòa Minzy hát live 'Bắc Bling', Diệp Lâm Anh trổ tài hội họa khiến ai xem cũng khen ngợi

Nghe Hòa Minzy hát live 'Bắc Bling', Diệp Lâm Anh trổ tài hội họa khiến ai xem cũng khen ngợi

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Diệp Lâm Anh mới đây đã trổ tài lẻ khi vừa nghe Hòa Minzy hát "Bắc Bling" vừa vẽ tranh về cô gái vùng quan họ Kinh Bắc.

Lén đặt camera giấu kín, Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc nặng trước bí mật động trời của chồng

Lén đặt camera giấu kín, Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc nặng trước bí mật động trời của chồng

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Dù nhận về sự thật phũ phàng bị chồng phản bội, Mỹ Anh vẫn mạnh mẽ đáp trả khiến "tiểu tam" Linh sợ hãi.

Chân dung mỹ nhân Hà thành vừa giành Á hậu 3 Hoa hậu Trái Đất 2025

Chân dung mỹ nhân Hà thành vừa giành Á hậu 3 Hoa hậu Trái Đất 2025

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Trịnh Mỹ Anh đã bất ngờ giành ngôi vị Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) 2025. Thành tích này chỉ đứng sau 2 người đẹp Nguyễn Khánh Phương (Miss Earh 2018) và Đỗ Thị Lan Anh (Miss Earth 2023)

Phản diện Ba Cẩn 'Biệt động Sài Gòn': 2 lần vượt qua cửa tử, U80 sống sung túc

Phản diện Ba Cẩn 'Biệt động Sài Gòn': 2 lần vượt qua cửa tử, U80 sống sung túc

Câu chuyện văn hóa - 12 giờ trước

Sau gần 40 năm, vai diễn kẻ phản bội Ba Cẩn trong phim "Biệt động Sài Gòn" do NSƯT Hai Nhất thủ vai vẫn để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả.

Nữ diễn viên chính phim 'Cách em 1 milimet' đời thực nuôi con trai khéo như thế nào?

Nữ diễn viên chính phim 'Cách em 1 milimet' đời thực nuôi con trai khéo như thế nào?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phan Minh Huyền chia sẻ cô đã "bê" cả bản thân lên phim "Cách em 1 milimet", bởi đời thực nữ diễn viên cũng là một người mẹ yêu và thương con.

Xem nhiều

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Một chút tinh ý của Kim Ngân khi nhìn thấy Linh có biểu hiện bất thường, cô đã khuyên nhủ Mỹ Anh phải cảnh giác trước "Tiểu tam".

Dàn sao Cbiz lộ diện với tạo hình đầy uy quyền

Dàn sao Cbiz lộ diện với tạo hình đầy uy quyền

Thế giới showbiz
Quy định tiệc cưới Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương gây chú ý

Quy định tiệc cưới Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương gây chú ý

Giải trí
Đoàn Di Băng là ai, có sự nghiệp ra sao?

Đoàn Di Băng là ai, có sự nghiệp ra sao?

Giải trí
Chân dung mỹ nhân Hà thành vừa giành Á hậu 3 Hoa hậu Trái Đất 2025

Chân dung mỹ nhân Hà thành vừa giành Á hậu 3 Hoa hậu Trái Đất 2025

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top