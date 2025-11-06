Lén đặt camera giấu kín, Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc nặng trước bí mật động trời của chồng

Tập 39 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, gây ấn tượng mạnh mẽ tới khán giả với các tình tiết trong phim. Trong tập phim, sau lời cảnh báo của Kim Ngân (Việt Hoa), tiếp đó là trực tiếp thấy được sự bất thường của chồng với nữ đối tác, Mỹ Anh (Phương Oanh) bắt đầu để ý hơn tới mối quan hệ giữa chồng mình và Linh (Lan Phương).

Mỹ Anh nhận ra một loạt bằng chứng là chiếc áo lạ trong vali của Đăng, chữ ký trong thùng hải sản quà tặng mà Đăng (Doãn Quốc Đam) mang về nhà. Mỹ Anh âm thầm đặt camera ở phòng khách, rồi cố tình nhắn tin để tạo cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Đăng và Linh trong chính ngôi nhà của mình.

Mỹ Anh đã đối chất với Linh về mối quan hệ mờ ám với chồng mình. Ảnh VTV

Hình ảnh từ chiếc camera đã cho Mỹ Anh thấy Linh lao vào ôm hôn chồng mình... Mỹ Anh nén lại nỗi đau để bình tĩnh "xử lý tiểu tam". Mỹ Anh xuống gõ cửa nhà Linh rồi vào nói chuyện đàng hoàng. "Tôi cho cô 5 phút để trình bày" - cô vừa yêu cầu Linh, vừa đưa hình ảnh từ camera ra.

Mỹ Anh vừa nói, vừa đưa bằng chứng trước mặt Linh. Ảnh VTV

Nhìn hình ảnh này, Linh mới biết hoá ra Mỹ Anh là người sắp xếp tất cả mọi chuyện. "Ý cô là sắp xếp cái gì? Sắp xếp cho cô gặp chồng tôi để hàn huyên, tâm sự. Hay là chuyện ở dưới Quảng Ninh, hai người vui vui vẻ vẻ rồi tặng quà cho nhau. Hay là chuyện cô ngủ với chồng tôi hả? Chẳng phải cô kỳ công như thế này và để cho tôi nhận ra hay sao?" - Mỹ Anh mạnh mẽ đáp lại.

Linh phải công nhận không hổ danh Mỹ Anh rất bình tĩnh, bản lĩnh có thừa. Nhưng Linh vẫn ngoan cố cho rằng Mỹ Anh đang cố gắng tỏ ra cứng cỏi và mạnh mẽ, để che giấu bên trong sự vụn vỡ và tổn thương.

Mỹ Anh đe dọa Linh nhưng cô đã tự ngăn mình lại. Ảnh VTV

Trước màn dằn mặt của Mỹ Anh, Linh không còn gì để giải thích nhưng vẫn ngoan cố đổ hết lỗi lên Đăng. Để vớt vát lòng tự trong cho mình một cách trơ trẽn, Linh bịa ra chuyện Đăng chủ động mọi chuyện: "Sự thật là anh ấy là người chủ động tán tỉnh tôi khi ở dưới Quảng Ninh. Anh ấy muốn tôi trở thành một bí mật riêng của anh ấy... Anh ấy luôn chia sẻ rằng anh ấy thật sự mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này".

Dù đang trải qua những giây phút "kinh hoàng nhất cuộc đời" nhưng một Mỹ Anh bản lĩnh vẫn đủ sức gồng mình để thể hiện như không có chuyện gì trước mặt chồng. Còn Đăng, từ khi dính vào mối quan hệ với Linh, anh luôn cảm thấy ân hận, tội lỗi.

Trúc Lam nghi ngờ Kim Ngân đang hẹn hò với Dũng "con bác Bơ". Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, giữa lúc cả Mỹ Anh và Trúc Lam đều đang gặp trục trặc trong hôn nhân, Kim Ngân đã bước qua tổn thương và tới một trang mới với anh Dũng "con bác Bơ". Tâm trạng đang yêu của Kim Ngân không thể che giấu trước mặt Trúc Lam.

Khi phát hiện ra Kim Ngân đang đứng nhắn tin, khuôn mặt đầy biểu lộ như người đang yêu, Trúc Lam yêu cầu Kim Ngân "thành khẩn khai báo" về anh chàng bí ẩn khiến Kim Ngân cười tủm tỉm cả ngày. Kim Ngân tỏ ra thận trọng che giấu điện thoại, tránh để Trúc Lam đọc được tin nhắn cũng như người mà cô đang nhắn tin qua lại là ai.

