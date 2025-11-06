Nghiêm bị đánh nên quyết kiện Đức, Thư 'ống bơ' khiến Biên phải lộ diện

Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", sau khi hội ngộ cùng Đức, cả nhóm "Đại bản doanh" làng Mây vẫn chưa thôi ý định "bắt" Biên ra mặt bằng được. Biên không hiểu vì lý do gì, dù ở rất gần mọi người nhưng vẫn né tránh họ dù rằng ở lần gặp mới đây Chiến "đo" đã nói thẳng rằng cậu đã nhận ra Biên và đừng lẩn tránh mọi người nữa. Nhưng lúc đó Biên đã chẳng nói lời nào mà bỏ chạy.

Nhưng Biên vẫn giữ thói quen ghé quán Chiến "đo" để mua thịt xiên nướng. Biết được điều này, Thư lấy cớ ra phụ Chiến "đo" bán hàng nhằm gặp bằng được Biên. Và mong ước của Thư đã thành hiện thực. Biên đã xuất hiện vào đúng ngày Thư ra quán phụ Chiến.

Thư đã gặp được Biên, lần này khó có thể chạy trốn được nữa. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Ngân nhận cú sốc bởi Nghiêm giở trò cưỡng bức bạn gái của Đức ngay tại phòng làm việc ở Viện nghiên cứu. Sự việc tệ hại vô cùng khi cô phải đối mặt với Viễn, với Tú và những người bạn của cô. Đây có lẽ là nỗi xấu hổ Ngân chưa từng phải vướng vào với những người bạn thời thơ ấu của mình.

Nhưng Nghiêm không biết điều, sau khi cưỡng bức bạn gái Đức lại còn đòi kiện Đức ra toà. Ngân sau đó đã đến bệnh viện gặp Nghiêm và nói thẳng rằng nhóm Tú sẽ thuê luật sư giỏi cho Đức nếu anh ta kiện Đức vì tội hành hung mình. Và khi đã ra toà thì sự việc sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều, Ngân bóng gió nói rằng lúc đó Nghiêm sẽ chẳng còn thể diện gì.

Nghiêm bỏ qua lời khuyên của vợ, muốn Đức phải trả giá vì đã ra tay đánh. Ảnh VTV

"Viễn, Tú và Thư chắc chắn sẽ tìm cho cậu ta một luật sư giỏi. Lúc đó anh đương đầu được không?" - Ngân hỏi thẳng chồng.



Tuy nhiên, bỏ qua những lời khuyên của vợ, Nghiêm vẫn một mực muốn kiện và khiến người đã đánh mình phải chịu hậu quả nặng nề.

Tập 19 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào ngày 6/11 trên kênh VTV3, lúc 20h. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

