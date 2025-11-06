Màn đánh ghen đầy bản lĩnh gây "bão mạng" của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'
GĐXH - Diễn viên Phương Oanh đã có màn thể hiện xuất sắc trong phân cảnh nhân vật Mỹ Anh đối diện với “tiểu tam”.
Khán giả bật khóc trước nỗi đau tận cùng Mỹ Anh
Bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" đã qua 39 tập phát sóng, mang lại nhiều nhiều cảm xúc với khán giả theo dõi phim. Nếu như diễn biến các tập phim trước mang nhiều tranh cãi bởi chuyện gia đình của Trúc Lam - Toàn, hay cuộc tình "chớp nhoáng" giữa Kim Ngân và Mạnh Trường. Tập 39 lại gây ấn tượng với khán giả, có thể được coi là "cứu cánh" cho bộ phim đang bị "Cách em 1 milimet" vượt lên trên bảng xếp hạng phim VTV.
Trong tập 39 đã được phát sóng, sau những nghi ngờ, quyết tâm tìm bằng chứng để vạch mặt chồng và đối tác Linh (Lan Phương) bằng cách lén lắp camera trong nhà. Cuối cùng, những dự cảm của Mỹ Anh đã đúng, Đăng và Linh đã lén lút với nhau. Khán giả chứng kiến sự mạnh mẽ, quyết vạch mặt của Mỹ Anh với Linh. Lên tận nhà Linh, Mỹ Anh đối chất đầy kiêu hãnh với người đang phá hoại gia đình mình.
"Theo cô, tôi phải làm gì bước vào đây với hai hàng nước mắt rồi xin cô tha cho chồng tôi à? Hay là xông vào đây với một toán người, đánh cho cô một trận rồi dạy cho cô rằng - chồng tôi có thể cho cô một chút vui vẻ, còn vợ anh ấy có thể cho cô một nỗi nhục mà cả đời này cô không gột sạch được" - Mỹ Anh đanh thép nói thẳng với Linh.
Khán giả cũng đặc biệt ấn tượng với những câu nói gây "sát thương" của Mỹ Anh: "Cô có thể làm thỏa mãn sự tò mò của chồng tôi, nhưng cô sẽ không bao giờ có thể thay thế được vị trí của một người vợ trong lòng anh ấy", "Cùng là phận đàn bà với nhau, thấy cô phải chật vật, loay hoay đi tìm một hơi ấm thì tôi thấy thương hại thôi... Phụ nữ thông minh và bản lĩnh, họ sẽ chọn xây tổ ấm cho riêng mình, chứ không xin ở nhờ trong hạnh phúc của người khác".
Khán giả đồng cảm trước nỗi đau bị phản bội của Mỹ Anh
Màn đánh ghen trong "hòa bình" của Mỹ Anh đã gây "bão mạng" và nhận về "mưa" lời khen của khán giả, bởi đây mới thực sự là điều mà nhiều người chờ đợi và kỳ vọng trong vai diễn của Phương Oanh. Ở những tập phim trước đó, Phương Oanh từng gây ra tranh luận với vai Mỹ Anh, một số người xem cảm thấy biểu cảm trên gương mặt nữ diễn viên thiếu tự nhiên, khiến nhân vật Mỹ Anh mất đi sức hút nội tâm vốn có...
Tuy nhiên, với diễn xuất của Phương Oanh trong tập 39, cô đã bộc lộ hết tất cả những thương tổn của một người phụ nữ, nén cú sốc để mạnh mẽ vạch mặt và tuyên bố đanh thép với "tiểu tam", quyết tâm bảo vệ đến cùng gia đình của mình. Biểu cảm của Mỹ Anh, từ bình tĩnh, tới thái độ mãnh liệt, thậm chí có phần hung dữ nhưng ném lại đối phương một thông điệp mạnh mẽ: Kẻ phá hoại hạnh phúc người khác rốt cuộc sẽ chỉ nhận về đau thương.
Mạng xã hội tràn ngập bình luận khen ngợi phân cảnh đánh ghen cũng như diễn xuất của Phương Oanh. Nhiều khán giả nhận xét đây là phân đoạn hay nhất kể từ đầu bộ phim. Trên một số diễn đàn phim Việt, nhiều khán giả cho rằng Phương Oanh đã thể hiện trọn vẹn những cung bậc cảm xúc của một người phụ nữ khi bị chồng lừa dối, từ đau đớn, giằng xé cho đến mạnh mẽ. Một số khán giả còn cho rằng chỉ với một phân đoạn, Phương Oanh đã khiến họ “nổi da gà” bởi ánh mắt, giọng nói và từng cử chỉ đều chân thật.
Không chỉ chứng kiến một Mỹ Anh mạnh mẽ khiến khán giả cảm thấy "đã mắt" vì trừng phạt "tiểu tam" đáng ghét, nhưng rồi lặng người, rơi nước mắt thấu hiểu nỗi đau của Mỹ Anh. Sau màn đánh ghen đầy mạnh mẽ và tỏ ra bình thản trước mặt chồng, không ít khán giả cho biết, đã bật khóc khi thấy cảnh Mỹ Anh trốn vào nhà tắm, nước mắt của cô hòa cùng dòng nước vòi sen, ngồi run bần bật vì sốc. Một gia đình đang êm ấm, một ngươi chồng mà cô tự tin chỉ cần "vài cái chớp mắt" cũng biết anh ấy đang nghĩ gì... Vậy mà, giờ đây bên bờ đổ vỡ.
Nhiều khán giả cho rằng, chồng ngoại tình thật quá tàn nhẫn, bất công với Mỹ Anh, bởi từ tập 1 cho tới tập 39, chưa tập phim nào Mỹ Anh lơ là đến gia đình, chăm sóc con và phát triển công ty... Nhưng khán cũng hiểu rằng, nỗi đau mà Mỹ Anh hoàn toàn xảy ra với không ít người ở ngoài đời thật. Khán giả cũng chờ đợi nhân vật Mỹ Anh của Phương Oanh sẽ làm gì tiếp theo, chọn cách mạnh mẽ bảo vệ gia đình, hay buông bỏ bởi "tiểu tam" Linh cũng lả kẻ thông minh, thủ đoạn.
