Hương Giang bị hủy kết quả tại Miss Universe 2025, điều gì đã xảy ra?
GĐXH - Chính thức hủy kết quả bình chọn có liên quan Hương Giang tại Miss Universe 2025 khiến nhiều fan sắc đẹp bất ngờ.
Miss Universe 2025 đang diễn ra tại Thái Lan thu hút sự chú ý của người hâm mộ sắc đẹp không chỉ bởi sự quy tụ của hơn 100 nhan sắc thế giới mà còn vì những drama và ồn ào diễn ra trong những ngày gần đây. Đặc biệt, hoạt động "Ăn tối và Talkshow đặc biệt" liên quan đến Hương Giang - đại diện nhan sắc Việt tại cuộc thi càng nhận được sự quan tâm hơn nữa.
Cụ thể, mới đây, trang chính thức của Miss Universe Thailand (đại diện nước đăng cai Miss Universe năm nay) vừa có thông báo về việc hủy bỏ hoạt động bình chọn top 10 để cùng ăn tối, trò chuyện với ông Nawat Itsaragrisil cùng đương kim hoa hậu.
Trong thông báo nêu, các nhà tài trợ cảm thấy bất an, lo lắng sau khi phía tổ chức Miss Universe có tuyên bố cho rằng hoạt động bình chọn top 10 tham gia hoạt động cùng ông Nawat là trái phép. Đồng thời, trong thông báo cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả cũng như cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ khi bỏ phiếu bình chọn cho các đại diện tại cuộc thi.
Thông báo huỷ sự kiện của MUT đồng nghĩa với việc toàn bộ kết quả bình chọn của thí sinh, bao gồm Hoa hậu Hương Giang sẽ bị huỷ hoàn toàn. Kể từ khi phát động bình chọn trên fanpage MUT, Hương Giang luôn duy trì thành tích xếp thứ 2 với mức tương tác hơn 1 triệu lượt.
Trước đó, MUT đã phát động một chiến dịch bình chọn online với tên gọi "Ăn Tối & Talkshow Đặc Biệt", trong đó kêu gọi khán giả tương tác (like, share, comment) với ảnh của các thí sinh trên fanpage Miss Universe Thailand. Top 10 thí sinh có lượt tương tác cao nhất sẽ có buổi ăn tối và giao lưu riêng cùng ông Nawat. Trong cập nhật gần đây, Hương Giang đang đứng ở vị trí thứ 2 trong top 10 với tỉ lệ bình chọn rất cao.
Trước đó, Hương Giang nhận được tỷ lệ bình chọn rất cao.
Tuy nhiên, với thông báo chính thức vừa được đăng tải trên trang Miss Universe Thailand, việc bình chọn để tham gia bữa ăn tối và trò chuyện sẽ hủy bò. Đồng nghĩa, kết quả bình chọn cho Hương Giang cũng sẽ bị hủy.
Hiện, thông tin này đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả Việt bởi trước đó, nhiều người đã bình chọn nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Hương Giang tại cuộc thi năm nay.
Miss Universe 2025 trong những ngày qua thu hút sự chú ý của truyền thông bởi nhiều ồn ào xoay quanh cuộc thi. Khán giả cho rằng, phía đại diện chủ nhà và tổ chức Miss Universe Organization không tìm được tiếng nói chung trong khâu tổ chức, dẫn đến mâu thuẫn và đấu tố nhau trước truyền thông.
Tối 5/11 vừa qua, ông Nawat có mặt tại buổi họp báo chào mừng của Miss Universe và bật khóc khi chia sẻ với truyền thông. Ông cho biết những việc vừa qua khiến bản thân bị tổn thương, nản lòng. Đồng thời, trên sân khấu của chương trình, ông cũng gửi lời xin lỗi đến mọi người.
Hoa hậu Hương Giang nồi bật trong sự kiện khởi động Miss Universe 2025.
