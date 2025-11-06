Mới nhất
Chân dung mỹ nhân Hà thành vừa giành Á hậu 3 Hoa hậu Trái Đất 2025

Thứ năm, 07:37 06/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Trịnh Mỹ Anh đã bất ngờ giành ngôi vị Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) 2025. Thành tích này chỉ đứng sau 2 người đẹp Nguyễn Khánh Phương (Miss Earh 2018) và Đỗ Thị Lan Anh (Miss Earth 2023)

Á hậu Trịnh Mỹ Anh vừa giành ngôi vị cao ở Misslà - Ảnh 1.Người đẹp Việt Nam đầu tiên sở hữu vương miện Miss Earth giờ 'đổi đời' ra sao?

GĐXH - Nguyễn Phương Khánh là người đẹp đầu tiên của Việt Nam giành được vương miện Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) 2018 - một trong 4 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh. Sau 6 năm đăng quang, cuộc sống của cô thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Chung kết Hoa hậu Trái Đất 2025 diễn ra tối ngày 5/11 tại Manila, Philippines với sự tham gia của gần 80 thí sinh. Chung cuộc, chiến thắng thuộc về đại diện Cộng hòa Czech - Natálie Puškinová.

Chiến thắng của cô không gây bất ngờ vì là thí sinh gây chú ý ở khu vực châu Âu và được đánh giá có khả năng cao giành vương miện. Natálie là sinh viên ngành Marketing và Quan hệ công chúng tại Đại học Charles ở Prague và là một thợ lặn.

Á hậu Trịnh Mỹ Anh vừa giành ngôi vị cao ở Misslà - Ảnh 2.

Tối 5/11, trong đêm chung kết Miss Earth 2025 (Hoa hậu Trái đất) diễn ra tại Manila, Philippines, quy tụ 78 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau các vòng thi, Trịnh Mỹ Anh - đại diện Việt Nam đã xuất sắc lọt Top 4 chung cuộc, giành ngôi vị Hoa hậu Nước (Á hậu 3) chung cuộc.

Á hậu Trịnh Mỹ Anh vừa giành ngôi vị cao ở Misslà - Ảnh 3.

Trước đêm chung kết, Trịnh Mỹ Anh - đại diện Việt Nam nằm trong top thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay. Nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá Trịnh Mỹ Anh vào nhóm thí sinh sẽ đạt vị trí cao tại Miss Earth 2025.

Á hậu Trịnh Mỹ Anh vừa giành ngôi vị cao ở Misslà - Ảnh 4.

Khi đến với cuộc thi Miss Earth năm nay, Trịnh Mỹ Anh cho biết cô và ê-kíp đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục dạ hội, trang phục dân tộc cho đến các phần thi phụ Miss Earth 2025. Bộ National Costume (Trang phục dân tộc) có chủ đề Hoa lửa được cô cho là điểm nhấn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam kết hợp tinh thần của Miss Earth.

Á hậu Trịnh Mỹ Anh vừa giành ngôi vị cao ở Misslà - Ảnh 5.

Được biết, trong phần thi Beauty of Face (Vẻ đẹp gương mặt), Trịnh Mỹ Anh khoe mặt mộc hoàn toàn trước ban giám khảo. Trên mạng xã hội, cô được công chúng trong và ngoài nước đánh giá tốt với gương mặt sáng, làn da khỏe khoắn, rạng rỡ.

Á hậu Trịnh Mỹ Anh vừa giành ngôi vị cao ở Misslà - Ảnh 6.

Ngoài ra, trong phần thi Judging of Fitness, người đẹp sinh năm 2003 cho thấy hình thể săn chắc và phong thái khỏe khoắn. Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025 cho biết đây là phần thi cô rất mong chờ vì bộc lộ đúng tinh thần “sống khỏe – sống xanh”, hướng đến lối sống cân bằng, lành mạnh và yêu thiên nhiên.

Á hậu Trịnh Mỹ Anh vừa giành ngôi vị cao ở Misslà - Ảnh 7.

Ngoài ra, Trịnh Mỹ Anh còn giành Huy chương Vàng tại phần thi Green Leaders in action culminating activity - trình bày Dự án Môi trường theo nhóm.

Á hậu Trịnh Mỹ Anh vừa giành ngôi vị cao ở Misslà - Ảnh 8.

Á hậu Trịnh Mỹ Anh vừa giành ngôi vị cao ở Misslà - Ảnh 9.

Á hậu Trịnh Mỹ Anh vừa giành ngôi vị cao ở Misslà - Ảnh 10.

Á hậu Trịnh Mỹ Anh vừa giành ngôi vị cao ở Misslà - Ảnh 11.Trương Ngọc Ánh tiết lộ sau chung kết Miss Earth 2023

GĐXH - "Top 2 là kiểu 9,9 và 10 vì đại diện Albania và Philippines rất đồng đều. Cả 2 đều xứng đáng với ngôi vị cao nhất, tuy nhiên cô gái chiến thắng là người chiếm được tình cảm của khán giả và may mắn hơn", Trương Ngọc Ánh nói sau đêm chung kết.


Đỗ Quyên
