Chân dung mỹ nhân Hà thành vừa giành Á hậu 3 Hoa hậu Trái Đất 2025

Chung kết Hoa hậu Trái Đất 2025 diễn ra tối ngày 5/11 tại Manila, Philippines với sự tham gia của gần 80 thí sinh. Chung cuộc, chiến thắng thuộc về đại diện Cộng hòa Czech - Natálie Puškinová.

Chiến thắng của cô không gây bất ngờ vì là thí sinh gây chú ý ở khu vực châu Âu và được đánh giá có khả năng cao giành vương miện. Natálie là sinh viên ngành Marketing và Quan hệ công chúng tại Đại học Charles ở Prague và là một thợ lặn.