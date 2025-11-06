Chân dung mỹ nhân Hà thành vừa giành Á hậu 3 Hoa hậu Trái Đất 2025
GĐXH - Trịnh Mỹ Anh đã bất ngờ giành ngôi vị Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) 2025. Thành tích này chỉ đứng sau 2 người đẹp Nguyễn Khánh Phương (Miss Earh 2018) và Đỗ Thị Lan Anh (Miss Earth 2023)
Chung kết Hoa hậu Trái Đất 2025 diễn ra tối ngày 5/11 tại Manila, Philippines với sự tham gia của gần 80 thí sinh. Chung cuộc, chiến thắng thuộc về đại diện Cộng hòa Czech - Natálie Puškinová.
Chiến thắng của cô không gây bất ngờ vì là thí sinh gây chú ý ở khu vực châu Âu và được đánh giá có khả năng cao giành vương miện. Natálie là sinh viên ngành Marketing và Quan hệ công chúng tại Đại học Charles ở Prague và là một thợ lặn.
