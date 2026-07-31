Nữ sinh quê Hải Phòng trượt sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 dù từng vào Top 20 Miss World Vietnam là ai?

Nữ diễn viên VTV quê Nghệ An vừa trượt Hoa hậu Việt Nam 2026 là ai? GĐXH - Nguyễn Thị Trinh - nữ diễn viên quê Nghệ An, đã không có tên trong Top 35 phía Bắc tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô gây chú ý khi là sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh, đóng phim giờ vàng VTV và từng giành Á khôi Người đẹp Đền Cuông.

Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc vừa diễn ra tại Sheraton Hanoi West (Hà Nội) thu hút gần 200 thí sinh tham dự. Sau khi trải qua phần kiểm tra nhân trắc, phỏng vấn kín với giám khảo, top 35 thí sinh phía Bắc đã lộ diện chuẩn bị vào vòng chung khảo.

Tuy nhiên, nhiều gương mặt ấn tượng đăng ký, được dự đoán sẽ "làm nên chuyện" lại không được gọi tên khiến fan sắc đẹp tiếc nuối. Đáng chú ý trong đó là thí sinh Phạm Thùy Dung - từng lọt Top 20 Miss World Vietnam 2025.

Phạm Thùy Dung sinh năm 2006, đến từ Hải Phòng. Cô sở hữu chiều cao 1m75, gương mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ. Hiện cô đang là sinh viên năm 2 của khoa Luật thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Top 35 thí sinh phía Bắc vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam khiến fan sắc đẹp bất ngờ và nuối tiếc khi nhiều cái tên nổi bật không được xướng lên, trong đó có Phạm Thùy Dung từng vào Top 20 Miss World Vietnam 2025.

Thời điểm dự thi Miss World Vietnam 2025, Thùy Dung từng khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ hoàn cảnh khó khăn: Sinh ra và lớn lên trong một gia đình chưa được trọn vẹn, bố mẹ đều có cuộc sống và gia đình riêng. Cô sống cùng mẹ và dượng, tuổi thơ gắn liền với những ngày theo mẹ đi bán sắt vụn, cân ve chai, rồi những trưa hè nắng gắt lại lặng lẽ phụ mẹ bán xăng. Theo Phạm Thùy Dung, những tháng năm vất vả đã sớm dạy cô biết mạnh mẽ, tự lập và trân trọng từng cơ hội dù nhỏ bé trong cuộc sống.

Trong phần thi Người đẹp nhân ái Miss World Vietnam 2025, Phạm Thùy Dung mang đến dự án Sợi chỉ đỏ - chia sẻ cùng bệnh nhân mắc phong. Người đẹp bày tỏ: "Đến với cuộc thi, tôi không có nhiều điều kiện để chuẩn bị nhưng tôi đến đây với sự chân thành và mong muốn được trải nghiệm, được trưởng thành và làm được những điều có ích".

Phạm Thùy Dung (sinh năm 2006 tại Hải Phòng) cao 1m75 và là sinh viên khoa Luật, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Thuỳ Dung từng gây xúc động và truyền cảm hứng với câu chuyện vượt khó, tự hào đồng hành cùng mẹ làm nghề thu mua ve chai, đồng nát mưu sinh.

Với sắc vóc và kinh nghiệm "chinh chiến" sân chơi nhan sắc, Phạm Thùy Dung không được gọi tên vào Top 35 phía Bắc khiến fan sắc đẹp bất ngờ và vô cùng nuối tiếc. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhận định: "Gắt thật, vòng nhân trắc học ở Hoa hậu Việt Nam đúng là khắc tinh của thí sinh"; "Tiêu chí của Hoa hậu Việt Nam đó giờ là nguyên mẫu không sửa rồi nên có thể thẩm mỹ nhẹ cũng không qua được"; "Tiền Phong đó giờ khắt khe việc chọn hoa hậu lắm nên ai chả biết được trong vòng phỏng vấn kín đã có những gì xảy ra"...

Thực tế, sau buổi sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026, ê-kíp bác sĩ đo nhân trắc học cho biết mặt bằng và chất lượng thí sinh năm nay khá đồng đều. Theo đánh giá, 99% thí sinh sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, không chỉnh sửa.

Sau vòng sơ khảo miền Bắc, Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ tiếp tục sơ khảo tại miền Nam vào ngày 01/08.

Đạt Top 20 Miss World Vietnam nhưng Thùy Dung đã dừng chân ở vòng sơ khảo miền Bắc của Hoa hậu Việt Nam 2026. Cuộc thi sẽ tiếp tục sơ khảo tại miền Nam vào ngày 01/08.



