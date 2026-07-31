Tin sao 31/7: Phương Oanh khiến khán giả tò mò, Ngô Kiến Huy 'áp lực' khi lọt đề cử đẹp nhất thế giới

"Nếu như tại mùa giải Hoa Hậu Việt Nam 2024, Trúc Linh từng bước ra sân khấu với tư cách là một thí sinh thì đến với Hoa Hậu Việt Nam 2026 lần này, bản thân mình lại vô cùng vinh dự và xúc động khi được trao cho trọng trách mới trong vai trò Ban giám khảo", Hà Trúc Linh viết.