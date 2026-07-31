Tin sao 31/7: Phương Oanh khiến khán giả tò mò, Ngô Kiến Huy 'áp lực' khi lọt đề cử đẹp nhất thế giới
GĐXH - Diễn viên Phương Oanh khiến khán giả tò mò khi vào bếp làm món mới, trong khi đó ca sĩ Ngô Kiến Huy chia sẻ cảm giác "áp lực" kể từ khi được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.
Bố mẹ đẻ Hoa hậu Yến Nhi gây chú ý trên thảm đỏ chung kết Miss Grand Vietnam 2026Giải trí -
GĐXH - Tại đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026, bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi, mẹ Á hậu Đinh Y Quyên thu hút sự chú ý trên thảm đỏ. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và những khoảnh khắc đáng nhớ.
Nữ sinh quê Hải Phòng trượt sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 dù từng vào Top 20 Miss World Vietnam là ai?Giải trí -
GĐXH - Phạm Thùy Dung - nữ sinh Hải Phòng, vừa trượt sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô từng gây ấn tượng với câu chuyện vượt khó và dự án nhân ái tại Miss World Vietnam 2025.
Con gái NSƯT Cát Tường được mẹ mua nhà riêngGiải trí -
GĐXH - NSƯT Cát Tường mới đây đã chia sẻ việc mua nhà cho con gái ở riêng gây chú ý với khán giả.
'Việt Nam không thể làm phim về ma túy như 'Bố già'Giải trí -
GĐXH - Khán giả muốn phim về ma túy phải như "Bố già" của Mỹ nhưng "Lửa trắng" đã lựa chọn cách thức thiên về đấu trí và phù hợp với tình hình thực tiễn ở Việt Nam.
Lời chia tay đặc biệt của dàn diễn viên 'Dưới ô cửa sáng đèn'Giải trí -
GĐXH - NSƯT Chí Trung, Quang Sự, Quỳnh Châu cùng dàn diễn viên "Dưới ô cửa sáng đèn" đồng loạt đăng tải loạt ảnh hậu trường "gây bão" sau khi bộ phim kết thúc.
Đời thực của Trung tá Phạm Minh phim 'Trời cao nguyên xanh'Giải trí -
GĐXH - Sau nhiều vai diễn ghi dấu ấn trên màn ảnh, Hà Việt Dũng tiếp tục trở lại với dòng phim chính luận trong vai Trung tá Phạm Minh. Trong cuộc trò chuyện với PV, nam diễn viên chia sẻ về áp lực khi hóa thân vào lực lượng an ninh, quan điểm làm nghề, cách lựa chọn vai diễn cũng như hậu phương vững chắc giúp anh yên tâm theo đuổi nghệ thuật.
Mai (Việt Hoa) vừa thành bà trùm băng đảng đã gặp ngay nguy hiểmXem - nghe - đọc -
GĐXH - Mai vừa đồng ý trở thành người đại diện của băng Hòa Công thì đã gặp ngay tình huống nguy hiểm.
Tranh cãi trong phim 'Lửa trắng': Có chuyện trinh sát vào vai yêu tội phạm để lấy tin?Giải trí -
GĐXH - Vai Sương của Cù Thị Trà thường xuyên bí mật liên lạc với tổ chức, báo cáo thông tin cho lực lượng Công an, đồng thời vẫn duy trì mối quan hệ tình cảm với Trường "Nổ" - một tội phạm ma tuý khiến khán giả tranh cãi về thân phận và nhiệm vụ của cô.
Tài tử có cát-xê cao nhất nhì TVB, từng bị bạn gái Á hậu phản bội giờ ra sao?Thế giới showbiz -
Nam diễn viên này từng tâm sự việc bị bạn gái phản bội là cú sốc tình cảm lớn đối với anh.
Nữ diễn viên VTV quê Nghệ An vừa trượt Hoa hậu Việt Nam 2026 là ai?Giải trí -
GĐXH - Nguyễn Thị Trinh - nữ diễn viên quê Nghệ An, đã không có tên trong Top 35 phía Bắc tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô gây chú ý khi là sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh, đóng phim giờ vàng VTV và từng giành Á khôi Người đẹp Đền Cuông.