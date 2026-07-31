Tin sao 31/7: Phương Oanh khiến khán giả tò mò, Ngô Kiến Huy 'áp lực' khi lọt đề cử đẹp nhất thế giới

Thứ sáu, 17:59 31/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Diễn viên Phương Oanh khiến khán giả tò mò khi vào bếp làm món mới, trong khi đó ca sĩ Ngô Kiến Huy chia sẻ cảm giác "áp lực" kể từ khi được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

Phương Oanh khiến khán giả tò mò với món mới , Ngô Kiến Huy ' áp lực ' khi lọt đề cử - Ảnh 1.

Chi Pu thu hút chú ý với những hình ảnh phong cách thời trang sân bay trẻ trung, năng động kèm dòng trạng thái: "Weibo Gala ơi, Chi tới đây". 

Phương Oanh khiến khán giả tò mò với món mới , Ngô Kiến Huy ' áp lực ' khi lọt đề cử - Ảnh 2.

Chi Pu lên đường tham dự Weibo Gala 2026 (Đêm giao lưu văn hóa Weibo) diễn ra vào tối 1/8 tại Idea Live Arena, Kuala Lumpur (Malaysia).

Phương Oanh khiến khán giả tò mò với món mới , Ngô Kiến Huy ' áp lực ' khi lọt đề cử - Ảnh 3.

Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ loạt ảnh trong cương vị giám khảo cuộc thi sắc đẹp. Người đẹp gây chú ý bởi nhan sắc rạng ngời, thần thái cuốn hút khi ngồi "ghế nóng".

Phương Oanh khiến khán giả tò mò với món mới , Ngô Kiến Huy ' áp lực ' khi lọt đề cử - Ảnh 4.

"Nếu như tại mùa giải Hoa Hậu Việt Nam 2024, Trúc Linh từng bước ra sân khấu với tư cách là một thí sinh thì đến với Hoa Hậu Việt Nam 2026 lần này, bản thân mình lại vô cùng vinh dự và xúc động khi được trao cho trọng trách mới trong vai trò Ban giám khảo", Hà Trúc Linh viết.

Phương Oanh khiến khán giả tò mò với món mới , Ngô Kiến Huy ' áp lực ' khi lọt đề cử - Ảnh 5.

Ngô Kiến Huy thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài bảnh bao, Ngô Kiến Huy còn khiến người hâm mộ bật cười bởi dòng trạng thái hài hước: "Từ ngày vô top nhan sắc thế giới. Thấy áp lực hẳn. Ăn không ngon ngủ không yên".

Phương Oanh khiến khán giả tò mò với món mới , Ngô Kiến Huy ' áp lực ' khi lọt đề cử - Ảnh 6.

Ở tuổi U40, Ngô Kiến Huy vẫn giữ được diện mạo trẻ trung với gương mặt sáng, nụ cười tươi cùng thần thái đầy năng lượng.

Phương Oanh khiến khán giả tò mò với món mới , Ngô Kiến Huy ' áp lực ' khi lọt đề cử - Ảnh 7.

Lâm Vỹ Dạ chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng nhớ nhân dịp kỷ niệm 16 năm ngày cưới với ông xã Hứa Minh Đạt. Hai nghệ sĩ diện trang phục tông trắng đồng điệu, rạng rỡ bên chiếc bánh kem kỷ niệm.

Phương Oanh khiến khán giả tò mò với món mới , Ngô Kiến Huy ' áp lực ' khi lọt đề cử - Ảnh 8.

Khoảnh khắc cả gia đình bốn người quây quần bên nhau. Hai con trai của cặp đôi nay đã lớn, sở hữu vẻ ngoài bảnh bao và chiều cao nổi bật.

Phương Oanh khiến khán giả tò mò với món mới , Ngô Kiến Huy ' áp lực ' khi lọt đề cử - Ảnh 9.

Diễn viên Phương Oanh khiến khán giả tò mò khi chia sẻ hình ảnh xinh tươi kèm dòng trạng thái: "Mỗi lần quyết định thử làm món mới là cứ bị vui. Hồi hộp chờ thành quả quá đi". Khán giả đoán Phương Oanh đang làm món bánh nào đó, bởi nữ diễn viên chia sẻ thêm là hình ảnh lọ trứng muối, chậu nước ngâm quế và hoa hồi.

(Ảnh FB nhân vật)

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