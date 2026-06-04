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Tuổi 36 của 'công chúa Vpop' lấy chồng doanh nhân xứ Nghệ

Thứ năm, 13:00 04/06/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - "Công chúa Vpop" Bảo Thy mới đây đã đón sinh nhật tuổi 36 ấm áp bên chồng doanh nhân xứ Nghệ và con trai. Hiện tại, nữ ca sĩ đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.

Tuổi 36 của 'công chúa Vpop' lấy chồng doanh nhân xứ Nghệ - Ảnh 1.Bảo Thy vóc dáng nuột nà, mặc gợi cảm ngày càng cuốn hút

Sau khi sinh con, Bảo Thy không những giữ được vóc dáng mà còn tự tin theo đuổi phong cách gợi cảm, khoe trọn đường cong cùng thần thái ngày càng sắc sảo.

Tuổi 36 của 'công chúa Vpop' lấy chồng doanh nhân xứ Nghệ - Ảnh 2.
Tuổi 36 của 'công chúa Vpop' lấy chồng doanh nhân xứ Nghệ - Ảnh 3.

Bảo Thy đón sinh nhật ở tuổi 36 trong tình yêu thương của chồng con.

Tuổi 36 của 'công chúa Vpop' lấy chồng doanh nhân xứ Nghệ - Ảnh 4.

Trong buổi tiệc tại gia, "công chúa Vpop" nhận được rất nhiều chúc mừng tuổi mới ấm áp từ người thân trong gia đình.

Tuổi 36 của 'công chúa Vpop' lấy chồng doanh nhân xứ Nghệ - Ảnh 5.

Điều đặc biệt, Bảo Thy luôn được chồng doanh nhân xứ Nghệ cưng chiều. Trong mỗi khoảnh khắc quan trọng, anh đều ở bên vợ. Chồng Bảo Thy có tên đầy đủ là Nguyễn Phan Lĩnh, một doanh nhân thành đạt và khá nổi tiếng ở Hà Tĩnh.

Tuổi 36 của 'công chúa Vpop' lấy chồng doanh nhân xứ Nghệ - Ảnh 6.

Kể từ khi kết hôn, Bảo Thy được nhận xét có cuộc sống không khác gì "bà hoàng" trong làng giải trí.

Tuổi 36 của 'công chúa Vpop' lấy chồng doanh nhân xứ Nghệ - Ảnh 7.

Chồng Bảo Thy được khen xứng tầm đại gia khi chiều vợ trẻ hết lòng. Được biết, vì muốn Bảo Thy không có cảm giác xa người thân sau khi lấy chồng nên đã xây căn biệt thự ngay gần nhà cũ của cô - nơi nữ ca sĩ từng sống với bố mẹ và anh trai. Trong bữa tiệc sinh nhật tại gia mà Bảo Thy chia sẻ trên trang cá nhân, khán giả phần nào thấy được cuộc sống vương giả, sang trọng của cô.

Tuổi 36 của 'công chúa Vpop' lấy chồng doanh nhân xứ Nghệ - Ảnh 8.
Tuổi 36 của 'công chúa Vpop' lấy chồng doanh nhân xứ Nghệ - Ảnh 9.
Tuổi 36 của 'công chúa Vpop' lấy chồng doanh nhân xứ Nghệ - Ảnh 10.
Tuổi 36 của 'công chúa Vpop' lấy chồng doanh nhân xứ Nghệ - Ảnh 11.

Ngoài tổ chức tại nhà, Bảo Thy còn tổ chức ở nhà hàng sang trọng của cựu diễn viên Kim Thư. Cô hội ngộ cùng gia đình Chi Bảo, gia đình Anh Thơ - Bình Minh.

Tuổi 36 của 'công chúa Vpop' lấy chồng doanh nhân xứ Nghệ - Ảnh 12.

Người đẹp rạng rỡ trong ngày đón tuổi mới.

Tuổi 36 của 'công chúa Vpop' lấy chồng doanh nhân xứ Nghệ - Ảnh 13.

Không chỉ được sống cuộc sống viên mãn bên chồng, Bảo Thy còn được theo đuổi đam mê của mình. Mới đây, cô tái hợp cùng ca sĩ Quang Vinh trong một dự án âm nhạc.

Tuổi 36 của 'công chúa Vpop' lấy chồng doanh nhân xứ Nghệ - Ảnh 14.

Ở tuổi 36, sau 7 năm kết hôn, cuộc sống của cô vẫn ngập tràn hạnh phúc. Bảo Thy vẫn được chồng yêu thương, chiều chuộng như ngày nào.

Ảnh FBNV

Tuổi 36 của 'công chúa Vpop' lấy chồng doanh nhân xứ Nghệ - Ảnh 15.Bảo Thy 'Công chúa bong bóng' U40 xinh trẻ bất ngờ, viên mãn bên chồng con

GĐXH - “Công chúa bong bóng” Bảo Thy có cuộc sống viên mãn bên chồng con, được người hâm mộ nhận xét có sắc vóc trẻ trung.

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