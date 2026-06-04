Tuổi 36 của 'công chúa Vpop' lấy chồng doanh nhân xứ Nghệ

Chồng Bảo Thy được khen xứng tầm đại gia khi chiều vợ trẻ hết lòng. Được biết, vì muốn Bảo Thy không có cảm giác xa người thân sau khi lấy chồng nên đã xây căn biệt thự ngay gần nhà cũ của cô - nơi nữ ca sĩ từng sống với bố mẹ và anh trai. Trong bữa tiệc sinh nhật tại gia mà Bảo Thy chia sẻ trên trang cá nhân, khán giả phần nào thấy được cuộc sống vương giả, sang trọng của cô.