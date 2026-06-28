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Tuổi Ngọ hợp cây gì để bàn để sự nghiệp hanh thông, hút tài lộc?

Chủ nhật, 09:00 28/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Cây phong thủy bản chất là vật trang trí phòng làm việc. Chọn cây phù hợp với vận mệnh gia chủ sẽ giúp thu hút vận may, công việc thuận buồm xuôi gió, cuộc sống thuận lợi.

Cây phong thủy bàn làm việc cho người tuổi Giáp Ngọ (1954)

Tuổi Giáp Ngọ (1954) - mệnh Kim nên chọn mua những cây cảnh có màu nâu, vàng thuộc Thổ hoặc màu trắng thuộc Kim vì Thổ sinh Kim và Kim hợp Kim: Cây trúc phát tài, cây phát tài, cây may mắn, cây cọ Nhật, cây đế vương, cây sen đá màu nâu, cây ngọc ngân, cây cau Nhật, cây bạch mã hoàng tử…

Để tránh những vận khí xấu Giáp Ngọ không nên mua cây cảnh có màu đỏ, hồng, cam, tím thuộc Hỏa hoặc màu xanh dương, đen thuộc Thủy vì Hỏa khắc chế Kim và Kim sinh Thủy khiến hao tài tốn của, không tốt cho bạn.

Cây phong thủy bàn làm việc cho người tuổi Bính Ngọ (1966)

Bính Ngọ (1966) - mệnh Thủy, nên chọn mua những cây cảnh có màu trắng thuộc Kim hoặc màu xanh dương thuộc Thủy vì Kim sinh Thủy và Thủy hợp Thủy: Cây lan ý, cây thiên thanh, cây hoa giấy màu trắng, hoa địa lan, cây cung điện vàng, cây lan chi, cây phát tài, cây lưỡi hổ… giúp gia chủ tuổi này đón tài lộc, may mắn.

Tuổi Ngọ hợp cây gì để bàn để sự nghiệp hanh thông, hút tài lộc? - Ảnh 1.

Chọn cây phù hợp với vận mệnh gia chủ sẽ giúp thu hút vận may, công việc thuận buồm xuôi gió, cuộc sống thuận lợi.

Bính Ngọ cần tránh chọn mua những cây cảnh có màu nâu, vàng thuộc Thổ hoặc toàn màu xanh lá cây thuộc Mộc vì Thổ khắc chế Thủy và Thủy sinh Mộc, có thể giảm vượng khí, tài lộc đến với bạn.

Cây phong thủy bàn làm việc cho người tuổi Mậu Ngọ (1978)

Mậu Ngọ (1978) - mệnh Hỏa, nên chọn tất cả các loại cây cảnh màu xanh lá thuộc Mộc vì Mộc sinh Hỏa hoặc cây màu đỏ, hồng, cam, tím thuộc màu bản mệnh của Hỏa: Cây lộc vừng, cây tùng, cây trúc, cây hoa cúc, cây mai, cây phát tài, cây kim ngân, cây kim tiền, cây bạch mã hoàng tử, cây tre, cây đào, cây hồng môn… giúp gia đình bạn luôn dư dả tiền bạn, hạnh phúc tràn đầy.

Ngoài ra, nếu không muốn những vận khí xấu đến, Mậu Ngọ không nên chọn những cây cảnh có màu xanh dương, đen thuộc Thủy hoặc màu nâu, vàng thuộc Thổ vì Thủy khắc chế Hỏa và Hỏa sinh Thổ.

Cây phong thủy bàn làm việc cho người tuổi Canh Ngọ (1990)

Tuổi Canh Ngọ (1990) - mệnh Thổ, bạn nên chọn một số loại cây cảnh có màu đỏ, hồng, cam, tím thuộc Hỏa vì Hỏa sinh Thổ và Mộc lại sinh Hỏa. Mặt khác, Canh Ngọ không nên chọn cây cảnh toàn màu xanh lá cây hoặc màu trắng thuộc Kim vì Thổ sinh kim không có lợi cho Thổ sẽ khiến mọi sự khó thành.

Tuổi Ngọ hợp cây gì để bàn để sự nghiệp hanh thông, hút tài lộc? - Ảnh 2.

Trong phong thủy, cây sống đời là một trong những cây giúp ích cho người tuổi Canh Ngọ tăng vận khí tốt cho gia đình.

Một số loại cây như: Cây hoa đào, cây hồng môn, cây hoa giấy màu đỏ, cây hoa hồng, cây hoa trạng nguyên, cây hoa sứ, cây vạn lộc, cây anh thảo, cây sống đời…giúp ích cho bạn tăng vận khí tốt cho gia đình.

Cây phong thủy bàn làm việc cho người tuổi Nhâm Ngọ (2002)

Tuổi Nhâm Ngọ (2002) thuộc mệnh Mộc, hợp với mọi loại cây cảnh có màu xanh lá cây thuộc màu bản mệnh của Mộc. Nếu muốn tốt hơn bạn nên chọn cây cảnh có màu xanh dương thuộc màu của Thủy vì hành Thủy sinh Mộc giúp Nhâm Ngọ đón nhận được nhiều tiền tài và may mắn.

Ngoài ra, tuổi Nhâm Ngọ nên tránh chọn cây cảnh có màu đỏ, hồng, cam tím thuộc hành Hỏa vì Mộc sinh Hỏa không có lợi cho Mộc hoặc cây cảnh có màu trắng thuộc Kim vì Kim khắc chế Mộc sẽ đem đến vận khí không tốt cho bản mệnh.

Những cây để bàn làm việc hợp Nhâm Ngọ: Cây sung, cây lộc vừng, cây thiên tuế, cây vạn tuế, cây ngọc ngân, cây kim ngân, cây phát tài, cây tình yêu…là hút tài lộc cho gia đình tuổi Nhâm Ngọ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Tuổi Ngọ hợp cây gì để bàn để sự nghiệp hanh thông, hút tài lộc? - Ảnh 3.Loại cây phong thủy bàn làm việc giúp tuổi Dần thăng tiến như diều gặp gió

GĐXH - Cây cảnh phong thủy hợp với mệnh gia chủ sẽ mang ý nghĩa quan trọng, đem lại tài lộc. Vậy loại cây phong thủy bàn làm việc tuổi Dần nào sẽ mang lại may mắn, công danh sự nghiệp người tuổi Dần? Tham khảo ngay bài viết dưới đây.

Tuổi Ngọ hợp cây gì để bàn để sự nghiệp hanh thông, hút tài lộc? - Ảnh 4.Cách chọn cây phong thủy bàn làm việc cho tuổi Sửu thu hút tài lộc

GĐXH - Ngoài sự nỗ lực của bản thân phong thủy cho rằng cần chú ý đến các mặt phong thủy để được hòa hợp và thăng tiến. Cùng tìm hiểu các loại cây để bàn làm việc cho người tuổi Sửu.

Tuổi Ngọ hợp cây gì để bàn để sự nghiệp hanh thông, hút tài lộc? - Ảnh 5.Thu hút vận may nhờ biết cách chọn cây phong thủy bàn làm việc cho người tuổi Tý

GĐXH - Cây phong thủy bản chất là vật trang trí phòng làm việc. Phong thủy cho rằng, chọn cây phù hợp với mệnh gia chủ sẽ giúp thu hút vận may, công việc thuận buồm xuôi gió, cuộc sống thuận lợi.

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