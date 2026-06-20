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Người sống không thọ thường có chung 5 đặc điểm này sau tuổi 60

Thứ bảy, 20:48 20/06/2026 | Sống khỏe
Mai Anh
Mai Anh
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GĐXH - Không phải ai cũng sở hữu "gen trường thọ". Nhiều nghiên cứu cho thấy tuổi thọ chịu ảnh hưởng lớn từ thói quen sống hằng ngày. Những người cao tuổi có tuổi thọ ngắn hơn thường mang 5 điểm chung đáng chú ý

Cùng ở độ tuổi 70 nhưng có những người vẫn khỏe mạnh, đi lại nhanh nhẹn, tự chăm sóc bản thân và hiếm khi phải đến bệnh viện. Trong khi đó, không ít người đã phải sống chung với nhiều bệnh mạn tính, sức khỏe suy giảm rõ rệt và thường xuyên nhập viện.

Điều gì tạo nên sự khác biệt ấy?

Nhiều người cho rằng tuổi thọ chủ yếu do gen di truyền quyết định. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, yếu tố di truyền chỉ đóng một phần. Phần lớn sự khác biệt về tuổi thọ lại đến từ lối sống, thói quen sinh hoạt và cách chăm sóc sức khỏe trong nhiều năm.

5 đặc điểm thường gặp ở người cao tuổi có tuổi thọ ngắn hơn, chuyên gia cảnh báo - Ảnh 1.

Ảnh minh họa


Dưới đây là 5 đặc điểm thường gặp ở những người có tuổi thọ ngắn hơn.

5 đặc điểm thường gặp ở những người có tuổi thọ thấp

1. Mắc bệnh mạn tính nhưng kiểm soát kém

Đối với người cao tuổi, bệnh mạn tính được xem là một trong những rào cản lớn nhất đối với tuổi thọ.

Tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh tim mạch, đột quỵ, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, sa sút trí tuệ... đều là những bệnh phổ biến ở người già.

Điều đáng lo ngại không chỉ là mắc bệnh, mà còn là việc kiểm soát bệnh không hiệu quả.

Ví dụ, người bị đái tháo đường nhưng để đường huyết tăng cao trong thời gian dài có thể phải đối mặt với hàng loạt biến chứng như tổn thương thận, tổn thương thần kinh, bệnh võng mạc hay các biến chứng tim mạch.

Vì vậy, khả năng kiểm soát bệnh mạn tính thường là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng cuộc sống và tuổi thọ ở tuổi già.

2. Không từ bỏ thuốc lá và rượu bia

Nhiều người có thói quen hút thuốc, uống rượu từ khi còn trẻ và vẫn duy trì khi bước sang tuổi già.

Tuy nhiên, đây là một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ tử vong sớm.

Thuốc lá liên quan đến nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và bệnh tim mạch. Trong khi đó, lạm dụng rượu bia có thể làm tăng nguy cơ xơ gan, ung thư gan, viêm tụy mạn tính cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia ở bất kỳ độ tuổi nào cũng đều mang lại lợi ích cho sức khỏe.

3. Sống cô đơn, thiếu kết nối xã hội

Nhiều nghiên cứu cho thấy sự cô đơn không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe thể chất.

Những người cao tuổi sống cô lập, ít giao tiếp với gia đình và bạn bè thường có nguy cơ trầm cảm cao hơn, chức năng nhận thức suy giảm nhanh hơn và dễ mắc chứng sa sút trí tuệ.

Bên cạnh đó, khi sức khỏe gặp vấn đề, họ cũng khó nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Cảm giác cô đơn kéo dài còn có thể làm giảm khả năng miễn dịch, khiến cơ thể dễ mắc bệnh hơn.

Đây được xem là một trong những yếu tố âm thầm nhưng có ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ.

4. Lười vận động

Người ta thường nói: "Sự sống nằm trong vận động".

Đối với người cao tuổi, vận động đều đặn giúp duy trì khối cơ, cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường khả năng giữ thăng bằng và giảm nguy cơ té ngã.

Ngược lại, nếu ngồi hoặc nằm quá nhiều trong thời gian dài, cơ bắp sẽ suy yếu nhanh chóng, khớp trở nên cứng hơn, nguy cơ hình thành cục máu đông, viêm phổi và nhiều biến chứng khác cũng tăng lên.

Các hình thức vận động phù hợp như đi bộ, đạp xe nhẹ, tập dưỡng sinh, thái cực quyền hoặc bơi lội đều có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe người cao tuổi.

5. Không kiểm soát chế độ ăn uống

Khi tuổi tác tăng lên, nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể thay đổi đáng kể.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn giữ thói quen ăn uống tùy ý như thời còn trẻ: ăn quá mặn, quá ngọt, nhiều chất béo hoặc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn.

Điều này làm tăng nguy cơ mắc tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường và nhiều bệnh tim mạch.

Các chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi nên duy trì chế độ ăn cân bằng, tăng rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế thực phẩm nhiều muối, đường và chất béo bão hòa.

Tuổi thọ không phải là chuyện may rủi

Nhiều người cho rằng sống thọ là do số phận hoặc di truyền. Nhưng trên thực tế, những lựa chọn hằng ngày mới là yếu tố âm thầm quyết định sức khỏe khi về già.

Kiểm soát tốt bệnh mạn tính, tránh thuốc lá và rượu bia, duy trì các mối quan hệ xã hội, tập thể dục đều đặn và ăn uống khoa học là những nền tảng quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bắt đầu thay đổi từ hôm nay có thể là món quà quý giá nhất dành cho chính bản thân trong những năm tháng sau này.

5 đặc điểm thường gặp ở người cao tuổi có tuổi thọ ngắn hơn, chuyên gia cảnh báo - Ảnh 2.Ngủ dậy hay tê tay, đau cổ, chóng mặt? Thủ phạm có thể nằm ngay dưới đầu bạn mỗi đêm

GĐXH - Nhiều người sẵn sàng đầu tư cho đệm và chăn ga nhưng lại ít quan tâm đến chiếc gối ngủ. Trong khi đó, các chuyên gia cho biết một chiếc gối không phù hợp có thể gây đau cổ, cứng vai, làm giảm chất lượng giấc ngủ, thậm chí ảnh hưởng đến cột sống cổ và tuần hoàn vùng đầu cổ.

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