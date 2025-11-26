Mới nhất
Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Thứ tư, 19:00 26/11/2025 | Thời trang
GĐXH - Nhân dịp sinh nhật, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My bất ngờ khoe ảnh đọ sắc bên dàn mỹ nhân 7X, trong đó vẻ ngoài của cựu người mẫu Thủy Hương gây chú ý.

Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My: Người đẹp nức danh Nhạc viện Hà Nội một thời, tuổi U90 vẫn sang chảnhMẹ ruột Hoa hậu Giáng My: Người đẹp nức danh Nhạc viện Hà Nội một thời, tuổi U90 vẫn sang chảnh

GĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My ở tuổi xế chiều vẫn tinh anh và nhanh nhẹn. Hiện tại, bà được con cái yêu thương chăm chút và có cuộc sống bình yên.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương - Ảnh 2.

Mừng tuổi 54, Giáng My đã cùng dàn chị em gắn bó với nhau hơn 30 năm tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Trong dàn người đẹp thế hệ 7X, người khiến khán giả bất ngờ nhất là cựu người mẫu Thủy Hương. Đã lâu người đẹp không xuất hiện trước công chúng.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương - Ảnh 3.

Điều khiến khán giả chú ý chính là nhan sắc không tuổi và vẻ ngoài mặn mà đằm thắm của cựu người mẫu Thủy Hương. Chị vẫn xinh đẹp như vài thập niên về trước.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương - Ảnh 4.

Ở góc chụp nào, cựu người mẫu Thủy Hương cũng gây ấn tượng.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương - Ảnh 5.

Còn Hoa hậu Giáng My ở tuổi 54, chị giữ được nhan sắc trẻ đẹp như bao lần chị chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân. Chia sẻ bí quyết chăm sóc sắc đẹp, giữ gìn vóc dáng, Giáng My cho biết chị có nguyên tắc không thức quá khuya. Về chế độ ăn uống, mỹ nhân 7X uống nhiều nước, luôn ăn đủ chất, không ăn kiêng và không ăn quá no. Chị cũng tuân theo quy tắc 8/16, nghĩa là nếu có bữa tiệc muộn thì sẽ phải căn đủ 16 tiếng sau mới ăn lại.

Ngoài ra, Giáng My luôn tập luyện để khỏe. Người đẹp 7X thích nhiều môn thể thao như đạp xe, chạy bộ, bơi lội và tập yoga.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương - Ảnh 7.

Nhờ chăm sóc sức khỏe lẫn nhan sắc nên Giáng My sau 33 năm đăng quang Hoa hậu Đền Hùng vẫn trẻ trung.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương - Ảnh 8.

Hiện tại, Hoa hậu Giáng My dành nhiều thời gian cho du lịch và gặp gỡ bạn bè.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương - Ảnh 9.

Đây cũng là bí quyết giúp cho Giáng My luôn trẻ đẹp so với bạn bè cùng trang lứa.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương - Ảnh 10.

Giáng My đang tận hưởng cuộc sống mà nhiều người mơ ước.

Ảnh: FBNV

Hoa hậu Việt Giáng My tuổi 53 giờ ra sao?Hoa hậu Việt Giáng My tuổi 53 giờ ra sao?

Giáng My được biết đến là nàng hậu "độc nhất vô nhị" trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam. Ở tuổi 53, cô vẫn trẻ trung, xinh đẹp, sống sang chảnh.

Đỗ Quyên
