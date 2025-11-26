Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Còn Hoa hậu Giáng My ở tuổi 54, chị giữ được nhan sắc trẻ đẹp như bao lần chị chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân. Chia sẻ bí quyết chăm sóc sắc đẹp, giữ gìn vóc dáng, Giáng My cho biết chị có nguyên tắc không thức quá khuya. Về chế độ ăn uống, mỹ nhân 7X uống nhiều nước, luôn ăn đủ chất, không ăn kiêng và không ăn quá no. Chị cũng tuân theo quy tắc 8/16, nghĩa là nếu có bữa tiệc muộn thì sẽ phải căn đủ 16 tiếng sau mới ăn lại.