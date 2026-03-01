Tuổi xế chiều vẫn canh cánh nỗi lo con trai ế vợ
Nhìn sang nhà hàng xóm rộn ràng tiếng trẻ thơ, tiếng bà ru cháu khẽ khàng giữa trưa, lòng tôi lại thắt lại một nỗi niềm khó tả.
Con trai tôi vốn là niềm tự hào của cả dòng họ. Tốt nghiệp đại học danh tiếng, có công việc ổn định với mức lương khiến nhiều người mơ ước, lại hiếu thảo vô cùng.
Thế nhưng đã 40 tuổi vẫn chưa từng đưa cô gái nào về nhà ra mắt, mỗi khi nhắc đến chuyện cưới xin lại lảng tránh bằng được.
Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán, tôi và nhà tôi cứ trăn trở mãi. Chúng tôi già rồi, quy luật "sinh lão bệnh tử" chẳng chừa một ai. Chỉ lo mai này khi chúng tôi khuất bóng, ai sẽ là người nấu cho con bát cháo khi trái gió trở trời?
Sự ổn định của một người đàn ông, suy cho cùng, không chỉ nằm ở số dư tài khoản, mà là một tổ ấm bình yên để trở về.
Mỗi dịp lễ Tết hay đám hiếu hỉ trong họ, tôi sợ nhất là những câu hỏi han của họ hàng. Tôi không mong con phải cưới một người giàu sang, tài giỏi, chỉ cầu một cô gái ngoan hiền, biết thấu hiểu để cùng con xây dựng mái ấm.
Có lẽ giới trẻ bây giờ có quan niệm khác về hạnh phúc, về sự tự do. Nhưng với những người làm cha làm mẹ như chúng tôi, hạnh phúc giản đơn lắm là được thấy con "yên bề gia thất" trước khi mình nhắm mắt xuôi tay.
Sự nghiệp là cả đời, nhưng thanh xuân và cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp thì chẳng chờ đợi một ai. Phía sau sự thành đạt của con, mẹ chỉ mong thấy một bến đỗ bình yên...
Khoa học phát hiện: Cha mẹ chỉ cần nhìn điều này có thể tiên đoán con có học giỏi toán hay ngôn ngữGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Liệu chỉ cần nhìn vào chiều dài hai ngón tay cũng có thể dự đoán phần nào năng lực học tập của trẻ? Một nghiên cứu từ University of Bath (Anh) đã đưa ra phát hiện thú vị: tỷ lệ giữa ngón trỏ và ngón áp út có thể liên quan đến thiên hướng học Toán hoặc Ngôn ngữ của trẻ.
Nhận gần 17 tỷ đồng tiền đền bù, con dâu bị bố chồng 80 tuổi kiện ra tòaGia đình - 8 giờ trước
GĐXH - Một vụ tranh chấp gia đình tại Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi xoay quanh số tiền đền bù đất lên tới 4,46 triệu NDT (khoảng 17 tỷ đồng).
Top cung hoàng đạo nam chuẩn 'ông bố quốc dân': Có con là đặt gia đình lên số 1Gia đình - 11 giờ trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người đàn ông khi còn độc thân có thể sống khá tự do, theo đuổi nhiều thú vui. Thế nhưng, khi trở thành cha, họ dường như thay đổi hoàn toàn.
4 tín hiệu 'cầu cứu' từ con cái, cha mẹ cần biết sớm kẻo mọi chuyện đi quá xaGia đình - 12 giờ trước
GĐXH - Trên hành trình trưởng thành, mỗi đứa trẻ giống như một con thuyền nhỏ giữa đại dương cảm xúc. Cha mẹ không chỉ là người chèo lái mà còn là “trạm radar” phát hiện sớm những tín hiệu bất ổn. Thế nhưng, trong guồng quay công việc và áp lực cuộc sống, không ít phụ huynh vô tình bỏ lỡ những dấu hiệu con đang phát đi lời cầu cứu.
Nghỉ hưu rồi mới nhận ra: Thứ quyết định cuộc sống sướng hay khổ không phải là tiềnGia đình - 12 giờ trước
GĐXH - Nghỉ hưu không đơn thuần là dấu chấm hết của một hành trình lao động, mà là khởi đầu của một giai đoạn sống hoàn toàn mới, nơi con người có cơ hội quay về với chính mình.
Giấu vợ "cắm" sổ lương cho em họ vay tiền, giờ tôi trắng tay gánh nợChuyện vợ chồng - 13 giờ trước
Vì nể nang và vì tin tưởng, tôi đã đứng ra vay ngân hàng cho em họ 200 triệu đồng. Thế nhưng hơn 1 năm qua tôi phải tự gồng gánh trả lãi ngân hàng và có khả năng mất luôn khoản tiền gốc đã cho vay.
Mệt mỏi khi sống dưới cái bóng quá lớn của chị dâuGia đình - 1 ngày trước
Tôi về làm dâu hơn hai năm, trong suốt thời gian ấy tôi luôn bị đem ra so sánh với chị dâu khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Người EQ cao nói chuyện khác người thường ở 7 điểmGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải ai giao tiếp nhiều cũng là người giao tiếp giỏi. Điểm khác biệt của những người EQ cao nằm ở khả năng thấu hiểu cảm xúc, không chỉ của bản thân mà còn của người đối diện.
Cung hoàng đạo không bao giờ công khai tình cảm trên mạng xã hộiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Dù đang hạnh phúc hay đã kết thúc một mối quan hệ, những cung hoàng đạo dưới đây vẫn giữ nguyên nguyên tắc: chuyện tình cảm chỉ thuộc về hai người, không cần phô bày trước đám đông.
40 tuổi, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, nhưng lại không thể kết hôn vì lý do nàyChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Ở cái tuổi 40, khi bạn bè đồng lứa đã đề huề con cái, yên bề gia thất, tôi vẫn đi về lẻ bóng. Ai nhìn vào cũng bảo tôi kén chọn, hay "có vấn đề".
Nghỉ hưu, tôi nhận ra mình chỉ được nhớ tới khi gia đình con cần người trông cháuGia đình
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi từng nghĩ chỉ cần hết lòng vì con cháu thì gia đình sẽ tự nhiên ấm áp. Nhưng rồi tôi nhận ra, có những sự hy sinh nếu không đặt đúng giới hạn, cuối cùng lại trở thành điều… bị xem là hiển nhiên.