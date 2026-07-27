Thai phụ đang khỏe mạnh, đi khám thai định kỳ bất ngờ phát hiện dây rốn thắt nút hiếm gặp

Không có triệu chứng, thai phụ bất ngờ phát hiện dây rốn thắt nút

Chị B.N.L. (31 tuổi, Hà Nội) đến Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ khám thai định kỳ khi thai được 20 tuần 6 ngày. Đây là lần mang thai thứ hai của chị, trước đó từng sinh mổ một lần vào năm 2019.

Tại thời điểm thăm khám, thai phụ hoàn toàn khỏe mạnh, không có triệu chứng bất thường. Những lần khám thai trước đó cũng không ghi nhận dấu hiệu đáng lo ngại.

Tuy nhiên, trong quá trình siêu âm, bác sĩ phát hiện thai nhi có tình trạng dây rốn thắt nút thật. Qua đánh giá, nút thắt còn lỏng, lưu lượng máu qua dây rốn vẫn bình thường, thai nhi phát triển phù hợp tuổi thai và chưa có dấu hiệu ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sau khi thăm khám, bác sĩ hướng dẫn thai phụ theo dõi cử động thai hằng ngày, đồng thời hẹn tái khám với tần suất 1-2 tuần/lần để theo dõi sát diễn biến thai kỳ và phát hiện sớm các bất thường nếu có.

Ảnh: BVCC

Dây rốn thắt nút là bất thường hiếm gặp nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Duyên, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện cho biết, dây rốn thắt nút là tình trạng dây rốn bị thắt thành một hoặc nhiều nút thật. Hiện tượng này thường xảy ra khi thai nhi di chuyển hoặc xoay trở và vô tình chui qua một vòng dây rốn, tạo thành nút thắt.

Đây là bất thường khá hiếm, chỉ gặp ở khoảng 0,3-1,2% các trường hợp mang thai.

Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện dây rốn thắt nút gồm dây rốn dài, đa ối, song thai chung một buồng ối, thai phụ sinh nhiều lần, từng chọc ối hoặc mang thai bé trai.

Theo bác sĩ, phần lớn các nút thắt được hình thành ở trạng thái lỏng nên chưa ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Lớp thạch Wharton bao quanh dây rốn đóng vai trò như lớp đệm bảo vệ, giúp các mạch máu bên trong không bị chèn ép và vẫn đảm bảo vận chuyển oxy, chất dinh dưỡng từ mẹ sang con.

Tuy nhiên, khi thai lớn dần, cử động nhiều hoặc trong quá trình chuyển dạ, dây rốn có thể bị kéo căng khiến nút thắt siết chặt. Lúc này, lưu lượng máu qua dây rốn giảm, làm tăng nguy cơ thai chậm phát triển trong tử cung, thiếu oxy, suy thai, ngạt sơ sinh và đặc biệt nguy cơ thai lưu có thể tăng khoảng 4 lần so với thai kỳ bình thường.

Không phải trường hợp nào cũng cần mổ hay sinh sớm

Bác sĩ Nguyễn Thị Duyên cho biết giai đoạn từ tuần thai 17-26 là thời điểm thuận lợi nhất để phát hiện dây rốn thắt nút thông qua siêu âm 2D, siêu âm Doppler hoặc siêu âm 3D/4D. Tuy nhiên, không phải tất cả trường hợp đều được phát hiện trước sinh, nhiều sản phụ chỉ biết có dây rốn thắt nút sau khi em bé chào đời.

Khi phát hiện bất thường này, thai phụ cũng không nên quá lo lắng bởi không phải trường hợp nào cũng cần chấm dứt thai kỳ sớm.

Nếu kết quả siêu âm Doppler và theo dõi tim thai cho thấy tuần hoàn qua dây rốn vẫn bình thường, thai nhi phát triển tốt, bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi thai kỳ sát sao đến khi đủ tháng. Việc chỉ định mổ lấy thai chủ động hoặc sinh sớm chỉ được cân nhắc khi xuất hiện các dấu hiệu suy thai hoặc bất thường huyết động nghiêm trọng.

Mẹ bầu cần lưu ý gì khi được chẩn đoán dây rốn thắt nút?

Theo các bác sĩ, khi được chẩn đoán dây rốn thắt nút, mẹ bầu cần tuân thủ lịch khám thai chặt chẽ hơn, theo dõi cử động thai mỗi ngày và đến bệnh viện ngay nếu nhận thấy thai máy giảm, đau bụng bất thường, ra máu âm đạo hoặc có dấu hiệu chuyển dạ.

Việc theo dõi sát trong suốt thai kỳ giúp bác sĩ kịp thời phát hiện những thay đổi bất thường của dây rốn và tình trạng thai nhi, từ đó đưa ra phương án xử trí phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.