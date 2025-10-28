Mới nhất
Tưởng về quê hưởng nhàn với lương hưu hơn 50 triệu, vợ chồng U70 phải giả nghèo để được bình yên

Thứ ba, 07:31 28/10/2025 | Gia đình
GĐXH - Những tưởng có mức lương hưu cao sẽ được an nhàn tuổi già, nhưng khi quyết định rời phố về quê sinh sống, vợ chồng ông Tú lại nhận ra tiền không mua được bình yên.

Bỏ phố về quê với giấc mơ an dưỡng tuổi già

Ông Vương Anh Tú (68 tuổi, Bắc Kinh, Trung Quốc) từng là người thành đạt, có vị trí cao trong một doanh nghiệp nhà nước. Sau hàng chục năm làm việc, khi nghỉ hưu, ông cùng vợ nhận mức lương hưu khoảng 15.000 NDT/tháng (tương đương hơn 55 triệu đồng) – con số mà nhiều người mơ ước.

Vợ chồng ông có hai người con đều đã trưởng thành, lập gia đình và ổn định cuộc sống ở thành phố.

Những năm đầu nghỉ hưu, họ sống trong căn hộ nhỏ ở nội đô, ngày ngày đi chợ, dạo công viên, chăm cây cảnh, cuộc sống tưởng như yên bình nhưng lại trống trải.

"Chúng tôi ít giao tiếp, bạn bè cùng thế hệ cũng lần lượt chuyển đi nơi khác. Vợ tôi thấy buồn và nhớ quê, nên nảy ý định về làng cũ sống cùng họ hàng, cho ấm tình thân", ông Tú kể.

Căn nhà cũ của cha mẹ ông vẫn còn, chỉ cần sửa sang lại là có thể ở. Nghĩ đến việc sáng nghe tiếng gà gáy, tối trò chuyện cùng hàng xóm, ông bà thấy lòng nhẹ nhõm, tràn đầy hy vọng về những năm tháng nghỉ hưu bình yên, vui vẻ bên quê nhà.

Tưởng về quê hưởng nhàn với lương hưu hơn 50 triệu, vợ chồng U70 phải giả nghèo để được bình yên - Ảnh 1.

Từ khi vợ chồng ông "ngưng cho vay", thái độ của người xung quanh thay đổi hẳn. Ảnh minh họa

Vỡ mộng tuổi già bình yên vì... lương hưu cao

Những ngày đầu trở về, vợ chồng ông Tú được họ hàng, bạn bè, làng xóm đến thăm hỏi, chúc mừng. Ai cũng cho rằng với mức lương hưu gần 50 triệu đồng mỗi tháng, họ sẽ sống sung túc, không phải bận tâm chuyện tiền bạc.

Nhưng sự "giàu có" đó lại trở thành nguyên nhân khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn.

Sau khi mọi người biết ông bà có thu nhập cao, từng người hàng xóm, họ hàng bắt đầu tìm đến hỏi vay tiền.

Ban đầu, chỉ vài người thân thiết vay rồi trả đúng hẹn. Thế nhưng dần dần, danh sách "người vay" dài thêm.

Có người vay để mở cửa hàng, có người vay vì con vào đại học, thậm chí có người xa lạ cũng đến "nhờ giúp đỡ".

"Chúng tôi không tiêu xài gì nhiều, nhưng cuối tháng vẫn chẳng còn đồng nào. Tiền lương hưu hầu như đều nằm trong tay người khác", ông Tú ngậm ngùi.

Có người trả trễ hẹn, có người cố tình tránh mặt. Ông bà vì ngại nên không đòi, cũng chẳng muốn làm mất lòng ai.

Cứ thế, tháng này nối tháng khác, tiền lương hưu vốn là thành quả của cả đời làm việc dần trôi đi không dấu vết.

Quyết định "giả nghèo" và bài học về lòng người

Một người bạn cũ của ông Tú khi nghe chuyện đã khuyên: "Anh chị nên sống giản dị hơn, thậm chí 'giả nghèo' một chút, để người khác không vin vào lòng tốt mà lợi dụng. Tuổi già cần tích lũy, chứ không thể mang hết tiền đi cho vay".

Lời khuyên ấy khiến ông bà suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, họ quyết định từ chối những lời vay mượn tiếp theo, lấy lý do "lương hưu đủ ăn, chứ không dư dả như người ta tưởng".

Nhưng từ khi "ngưng cho vay", thái độ của người xung quanh thay đổi hẳn.

Nếu trước kia, hàng xóm luôn niềm nở, hỏi han, thì nay gặp nhau chỉ gật đầu qua loa, thậm chí có người lảng tránh.

Nhiều lời xì xào bắt đầu xuất hiện: "Giàu thế mà keo kiệt, tiếc vài đồng với họ hàng". Đau lòng hơn, những câu nói đó lại đến từ chính những người đang nợ tiền họ.

Dù buồn, ông bà Tú nhận ra mình đã làm đúng. "Tiền không thể đo được lòng người, nhưng lại giúp ta nhìn thấu con người. Trong tình cảm, trong công việc, nhiều mối quan hệ tan vỡ không phải vì thời gian hay khoảng cách, mà vì tiền.", ông nói.

Bài học đắt giá từ đồng lương hưu

Câu chuyện của ông Tú khiến nhiều người phải suy ngẫm. Lương hưu cao không đồng nghĩa với cuộc sống hạnh phúc, và lòng tốt đôi khi cần có giới hạn.

Cho vay tiền, đặc biệt là trong mối quan hệ họ hàng, bạn bè, luôn là con dao hai lưỡi. Nếu người vay không giữ chữ tín, người cho vay chẳng những mất tiền mà còn mất luôn tình nghĩa.

Tuổi già đáng lẽ phải là quãng thời gian tận hưởng, an dưỡng sau bao năm làm việc vất vả. Nhưng để có được sự bình yên ấy, đôi khi điều cần học không phải là cách kiếm thêm tiền, mà là cách giữ tiền, giữ cho mình một khoảng riêng, để sống an nhiên với đồng lương hưu xứng đáng.

Từng là sếp lớn, có lương hưu cao nhưng tôi vẫn khánh kiệt vì 3 sai lầm sau nghỉ hưuTừng là sếp lớn, có lương hưu cao nhưng tôi vẫn khánh kiệt vì 3 sai lầm sau nghỉ hưu

GĐXH - Bài học cảnh tỉnh cho mọi người về cách chi tiêu sau khi nghỉ hưu.

Bách Hợp (t/h)
