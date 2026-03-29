Tuyên Quang: Báo động tình trạng chây ì bảo hiểm, doanh nghiệp 'quen mặt' tiếp tục tái diễn

Chủ nhật, 10:27 29/03/2026 | Thời sự
Nhật Tân
GĐXH - Tình trạng nợ đọng bảo hiểm kéo dài tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục diễn biến phức tạp. Với tổng số tiền hơn 45,8 tỷ đồng, bài toán đảm bảo quyền lợi người lao động đang đặt ra yêu cầu xử lý quyết liệt hơn từ cơ quan chức năng.

Theo số liệu mới của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tuyên Quang công bố vào ngày 26/3, tính đến ngày 28/2/2026, toàn tỉnh này có 246 đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm từ 3 tháng trở lên, với tổng số tiền nợ lên tới hơn 45,8 tỷ đồng.

So với quý trước, tình trạng này có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, số doanh nghiệp nợ bảo hiểm tăng từ 239 đơn vị (3 tháng cuối năm 2025) lên 246 đơn vị trong 3 tháng đầu năm 2026; tổng số tiền nợ cũng tăng thêm khoảng 1,6 tỷ đồng.

Trong danh sách công bố, nhiều doanh nghiệp tiếp tục là những “gương mặt quen” với số nợ lớn và kéo dài qua nhiều năm. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang đứng đầu danh sách khi nợ tới 9,6 tỷ đồng trong suốt 63 tháng, liên quan đến 82 lao động.

Tiếp đến là Công ty Cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang nợ hơn 4,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần chế biến lâm sản Tuyên Quang nợ gần 4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần chè Tân Trào nợ 3,4 tỷ đồng với 107 lao động; cùng với Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Tuyên Quang nợ khoảng 1 tỷ đồng.

Đáng nói, nhiều doanh nghiệp trong số này đã liên tục “đội sổ” danh sách nợ bảo hiểm từ năm 2025 đến nay, cho thấy tình trạng chây ì, chậm đóng chưa được khắc phục triệt để. Ngoài các đơn vị kể trên, còn khoảng 20 doanh nghiệp khác nợ từ hơn 100 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng.

Tại khu vực Hà Giang (cũ), tình trạng nợ bảo hiểm cũng diễn ra tương tự. Một số doanh nghiệp có số nợ đáng chú ý như Công ty Cổ phần xây dựng & Dịch vụ Tuấn Sơn 23 nợ 2,1 tỷ đồng với 44 lao động; Công ty Cổ phần xi măng Hà Giang nợ 759 triệu đồng; Công ty Cổ phần Việt Thành IDC nợ 535 triệu đồng.

Ngoài ra, khoảng 14 doanh nghiệp khác tại khu vực này cũng đang nợ từ 100 triệu đồng đến gần 500 triệu đồng. Nhóm doanh nghiệp nợ nhiều chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, vận tải, du lịch và một số hộ kinh doanh cá thể.


Tin liên quan

Thanh Hóa: Hơn 3.300 đơn vị nợ Bảo hiểm xã hội trên 500 tỷ đồng

Điểm danh các doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội với số tiền lớn

500 công ty ở Hà Nội nợ bảo hiểm xã hội, gần 7.000 công nhân lao động bị ảnh hưởng quyền lợi

Sự thật về thông tin Vua Nệm nợ bảo hiểm xã hội của 340 người lao động

Hé lộ danh sách các “ông lớn” doanh nghiệp nợ bảo hiểm hàng chục tỷ đồng

Hà Nội: Dự án sân bay 1.500ha tại Ứng Hòa có gì đặc biệt?

GĐXH - HĐND TP Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn đến năm 2126. Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất là việc xác lập vị trí Cảng hàng không quốc tế thứ 2 tại khu vực phía Nam (xã Ứng Hòa) với công suất lên đến 50 triệu hành khách/năm.

Giá vàng dao động ở cả 2 chiều, thị trường vàng thế giới quanh ngưỡng 4.495 USD/ounce

GĐXH - Giá vàng miếng, vàng nhẫn dao động ở cả 2 chiều. Giá vàng thế giới tăng so với phiên sáng hôm qua. Giá bạc biến động trong phiên cuối tuần.

Đề xuất thu phụ phí vé máy bay nội địa, mức cao nhất bao nhiêu?

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất thu phụ phí nhiên liệu với vé máy bay nội địa, chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh khoảng 311.000 đồng mỗi chặng.

Hơn 1.400 nhiệm vụ khoa học công nghệ đang triển khai trên cả nước

Về triển khai công nghệ chiến lược và sản phẩm ưu tiên, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu công bố các bài toán lớn và danh mục sản phẩm. Đồng Nai thu hút các dự án bán dẫn quy mô lớn...

Thời tiết hôm nay 29/3: Khu vực Bắc Bộ có nắng và mưa nhẹ

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 27 đến ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng.

Tin sáng 29/3: Miền Bắc nắng nóng gay gắt tới 38 độ C từ ngày mai; Lương hưu, trợ cấp tháng 4/2026 được chi trả từ ngày nào?

GĐXH - Ngày 31/3, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ phổ biến từ 35–38 độ C, có nơi trên 38 độ, thậm chí xấp xỉ 39 độ C; Sau kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp gộp tháng 2 và tháng 3, từ tháng 4 tới, việc chi trả sẽ trở lại bình thường theo quy định.

Tài khoản ngân hàng của người phụ nữ SN 1962 bất ngờ có giao dịch 20 triệu đồng, công an nhanh chóng vào cuộc xác minh

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên đã kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại 20 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Hà Nội: Tàu hỏa va chạm xe máy, 2 người tử vong

Tối 27/3, một vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe máy xảy ra tại xã Thượng Phúc (Hà Nội) khiến 2 người tử vong, xe máy bị vò nát.

Thời điểm miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt diện rộng sau không khí lạnh

GĐXH - Từ khoảng ngày 30-31/3, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ.

Tin sáng 28/3: Từ ngày 1/4, nhiều người phải thực hiện quy định này khi giao dịch ngân hàng; Cựu hiệu trưởng THCS lĩnh án tù vì thu 15.000/tiết dạy thêm từ 13 năm trước

GĐXH - Từ ngày 1/4, các tài khoản thanh toán tại ngân hàng sẽ phải sử dụng đúng tên thật theo giấy tờ định danh, không còn được dùng biệt danh; Bản án xác định cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình tổ chức dạy, học thêm không theo quy định.

Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27–28/3, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông gây ra mưa rào và dông. Các khu vực trong đó có Thủ đô Hà Nội nhiệt độ giảm nhẹ.

Trộm xe che biển số, bị phát hiện khi gặp CSGT đang đi tuần tra

Tin sáng 27/3: Băng qua lối đi tự mở, ô tô bị tàu hỏa tông nát đầu; Hành khách đưa nhầm 50 triệu đồng cho lái xe buýt

Công an xác định nguyên nhân ban đầu ô tô Lexus tông loạt xe trên phố Trung Kính (Hà Nội)

Tin sáng 26/3: Những quy tắc xét tuyển lớp 10 Hà Nội học sinh buộc phải nắm vững; Thời tiết cực đoan: Nam Bộ nắng gắt, Bắc Bộ đón đợt nóng sớm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

