Tuyên Quang: Báo động tình trạng chây ì bảo hiểm, doanh nghiệp 'quen mặt' tiếp tục tái diễn

Theo số liệu mới của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tuyên Quang công bố vào ngày 26/3, tính đến ngày 28/2/2026, toàn tỉnh này có 246 đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm từ 3 tháng trở lên, với tổng số tiền nợ lên tới hơn 45,8 tỷ đồng.

So với quý trước, tình trạng này có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, số doanh nghiệp nợ bảo hiểm tăng từ 239 đơn vị (3 tháng cuối năm 2025) lên 246 đơn vị trong 3 tháng đầu năm 2026; tổng số tiền nợ cũng tăng thêm khoảng 1,6 tỷ đồng.

Trong danh sách công bố, nhiều doanh nghiệp tiếp tục là những “gương mặt quen” với số nợ lớn và kéo dài qua nhiều năm. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang đứng đầu danh sách khi nợ tới 9,6 tỷ đồng trong suốt 63 tháng, liên quan đến 82 lao động.

Tiếp đến là Công ty Cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang nợ hơn 4,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần chế biến lâm sản Tuyên Quang nợ gần 4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần chè Tân Trào nợ 3,4 tỷ đồng với 107 lao động; cùng với Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Tuyên Quang nợ khoảng 1 tỷ đồng.

Đáng nói, nhiều doanh nghiệp trong số này đã liên tục “đội sổ” danh sách nợ bảo hiểm từ năm 2025 đến nay, cho thấy tình trạng chây ì, chậm đóng chưa được khắc phục triệt để. Ngoài các đơn vị kể trên, còn khoảng 20 doanh nghiệp khác nợ từ hơn 100 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng.

Tại khu vực Hà Giang (cũ), tình trạng nợ bảo hiểm cũng diễn ra tương tự. Một số doanh nghiệp có số nợ đáng chú ý như Công ty Cổ phần xây dựng & Dịch vụ Tuấn Sơn 23 nợ 2,1 tỷ đồng với 44 lao động; Công ty Cổ phần xi măng Hà Giang nợ 759 triệu đồng; Công ty Cổ phần Việt Thành IDC nợ 535 triệu đồng.

Ngoài ra, khoảng 14 doanh nghiệp khác tại khu vực này cũng đang nợ từ 100 triệu đồng đến gần 500 triệu đồng. Nhóm doanh nghiệp nợ nhiều chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, vận tải, du lịch và một số hộ kinh doanh cá thể.





