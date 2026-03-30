Chuyên gia lý giải nguyên nhân mưa đá trút xuống Hà Nội và nhiều tỉnh thành khu vực miền Bắc

Vì sao mưa đá trút xuống Hà Nội và nhiều tỉnh thành khu vực miền Bắc?

Theo ghi nhận sáng nay tại khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh thành khu vực miền Bắc đã có mưa to đến rất to. Nhiều nơi trong đó có Thủ đô Hà Nội đã xuất hiện mưa đá. Những viên đá kích thước phổ biến 0,5-2 cm, cá biệt có nơi hạt mưa đá đạt kích thước 3-5 cm.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, lượng mưa tính từ 19h ngày 29/3 đến 3h ngày 30/3 có nơi đạt trên 35mm như các trạm: Phú Bình (Tuyên Quang) 44,2mm; Yên Thịnh (Thái Nguyên) 42,2 mm; Na Sầm (Lạng Sơn) 39,2mm; Tân Tiến (Lào Cai) 38,4mm…

Trước đó, vào ngày 29/3, tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Lào Cai, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An... cũng xuất hiện mưa đá do các cụm mây đối lưu hình thành.

Lý giải về hiện tượng thời tiết này, trên VTC News, ông Mai Văn Khiêm (Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho hay, đây là hiện tượng đúng quy luật khi đang trong giai đoạn chuyển mùa, từ mùa xuân sang hè.

Trong khoảng thời gian từ sáng 29/3 đến sáng sớm 30/3, các tỉnh miền Bắc xuất hiện 2 đợt mưa rào và dông trên diện rộng. Đợt 1 xảy ra trong khoảng thời gian từ sáng đến trưa 29/3; đợt 2 mưa dông mạnh xuất hiện trong khoảng từ 1h ngày 30/3 và kéo dài đến khoảng 7-8h cùng ngày.

Mưa đá xuất hiện tại khu vực Xuân Đỉnh, Hà Nội vào rạng sáng 30/3. Ảnh: ZNews

Mưa dông xuất hiện nhiều nơi, một số nơi có mưa to, lượng mưa từ 19h ngày 29/3 đến 10h ngày 30/3 của một số trạm trên 50mm: Bến Tạm (Hải Phòng) 72,4mm; Cổ Pháp (Bắc Ninh) 70,4mm; Bưởi (Hà Nội) 54,3mm... Ngoài mưa dông mạnh, một số nơi như Hà Nội, Lào Cai… cũng xảy ra hiện tượng mưa đá.

"Vùng hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang khu vực Bắc Bộ, khi di chuyển sang tới Bắc Bộ gặp điều kiện nhiệt độ miền Bắc đang cao (do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây), khiến cho mây đối lưu phát triển mạnh làm cho dông mạnh phát triển, kèm theo đó là hiện tượng mưa đá", ông Khiêm lý giải.

Theo chuyên gia khí tượng, từ đêm 31/3 đến ngày 1/4, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu. Trong thời gian này, khu vực vùng núi có thể xuất hiện dông lốc mạnh, kèm nguy cơ mưa đá và gió giật.

Miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa, trong giai đoạn này thường xuyên có sự tranh chấp của khối không khí lạnh yếu và khối không khí nóng (do vùng áp thấp phía Tây tạo ra). Sự chênh lệch nhiệt giữa các khối khí đối lập khiến khí quyển trở nên bất ổn, tạo điều kiện hình thành mây dông phát triển mạnh, dễ gây mưa dông và lốc.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan này xảy ra trong thời gian ngắn, gió giật có thể tăng cấp, kèm theo mưa đá và lốc xoáy, gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông, chủ động gia cố nhà cửa và phương tiện để giảm thiểu rủi ro.

Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến tháng 6, cả nước khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa, tập trung trong tháng 4-5.

Từ tháng 6-9, hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng gia tăng trên cả nước. Các hiện tượng thời tiết này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất, sức khỏe cộng đồng, cây trồng và vật nuôi.

Lý giải về hiện tượng mưa đá, chuyên gia khí tượng cho hay, đây là hiện tượng đúng quy luật khi đang trong giai đoạn chuyển mùa, từ mùa xuân sang hè. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết ngày và đêm 30/3/2026

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Đông Bắc sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.