Khối không khí lạnh lại sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

Thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào khi không khí lạnh tràn về?

Theo bản tin dự báo thời tiết, Đông Nam Bộ là khu vực có nắng kéo dài nhất trên cả nước. Còn khu vực Bắc Bộ nắng nóng mở rộng ra cả khu vực đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Dự báo trưa và chiều nay vùng nóng nhiệt độ 35-36 độ mở rộng hầu khắp khu vực phía Tây và đồng bằng Bắc Bộ. Thậm chí ở Sơn La còn nắng nóng gay gắt hơn 37 độ vì khu vực này nằm gần vùng áp thấp nóng.

Gió khô nóng thổi từ vùng áp thấp cũng gây nắng nóng diện rộng cho khu vực Bắc miền Trung. Một số phường ở Quảng Trị, Huế nắng nóng 37-38 độ.

Theo dự báo từ đêm nay miền Bắc sẽ có một đợt không khí lạnh yếu tăng cường xuống. Sự giao tranh giữa không khí lạnh và khối không khí nóng khiến cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra dông lốc mạnh kèm nguy cơ về lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay tại Nam miền Trung cũng ít mây và nắng mạnh. Mức nhiệt dao động từ 33-35 độ.

Tại khu vực Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục bao trùm ở Đồng Nai, TPHCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc nắng nóng trước khi thay đổi thời tiết do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 31/3 đến ngày 01/4:

- Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong đêm 31/3, sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng.

- Phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng ngày 31/3 ngày nắng nóng, vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ ngày nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 01/4 đến ngày 09/4:

- Khu vực Tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Khu vực phía Đông Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

- Các khu vực khác: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ ngày nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

