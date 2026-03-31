Khối không khí lạnh lại sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

Thứ ba, 07:17 31/03/2026 | Thời sự
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, đêm nay (31/3) một đợt không khí lạnh yếu tràn về nước ta khiến khu vực miền Bắc khả năng xảy ra dông lốc mạnh, kèm theo mưa đá, gió giật mạnh.

Thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào khi không khí lạnh tràn về?

Theo bản tin dự báo thời tiết, Đông Nam Bộ là khu vực có nắng kéo dài nhất trên cả nước. Còn khu vực Bắc Bộ nắng nóng mở rộng ra cả khu vực đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Dự báo trưa và chiều nay vùng nóng nhiệt độ 35-36 độ mở rộng hầu khắp khu vực phía Tây và đồng bằng Bắc Bộ. Thậm chí ở Sơn La còn nắng nóng gay gắt hơn 37 độ vì khu vực này nằm gần vùng áp thấp nóng.

Gió khô nóng thổi từ vùng áp thấp cũng gây nắng nóng diện rộng cho khu vực Bắc miền Trung. Một số phường ở Quảng Trị, Huế nắng nóng 37-38 độ.

Theo dự báo từ đêm nay miền Bắc sẽ có một đợt không khí lạnh yếu tăng cường xuống. Sự giao tranh giữa không khí lạnh và khối không khí nóng khiến cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra dông lốc mạnh kèm nguy cơ về lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay tại Nam miền Trung cũng ít mây và nắng mạnh. Mức nhiệt dao động từ 33-35 độ.

Tại khu vực Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục bao trùm ở Đồng Nai, TPHCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ.

Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27–28/3, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông gây ra mưa rào và dông. Các khu vực trong đó có Thủ đô Hà Nội nhiệt độ giảm nhẹ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc nắng nóng trước khi thay đổi thời tiết do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 31/3 đến ngày 01/4:

- Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong đêm 31/3, sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng.

- Phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng ngày 31/3 ngày nắng nóng, vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ ngày nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 01/4 đến ngày 09/4:

- Khu vực Tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Khu vực phía Đông Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

- Các khu vực khác: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ ngày nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời điểm miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt diện rộng sau không khí lạnhThời điểm miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt diện rộng sau không khí lạnh

GĐXH - Từ khoảng ngày 30-31/3, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ.

Điểm danh số đợt không khí lạnh còn tràn về nước ta trong tháng 3 nàyĐiểm danh số đợt không khí lạnh còn tràn về nước ta trong tháng 3 này

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ nay đến hết tháng 3/2026, không khí lạnh hoạt động yếu, chỉ xuất hiện khoảng 1-2 đợt, chủ yếu gây ra mưa rào và dông ở khu vực miền Bắc, nhiệt độ ít biến động.

Bộ Tài chính thiết lập khung chính sách thuế tài sản mã hóa: Cá nhân phải nộp thuế 0,1% trên doanh thu

Bộ Tài chính thiết lập khung chính sách thuế tài sản mã hóa: Cá nhân phải nộp thuế 0,1% trên doanh thu

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Thông tư 32/2026 của Bộ Tài chính chính thức thiết lập khung chính sách thuế đối với tài sản mã hóa tại Việt Nam, với ba sắc thuế gồm GTGT, TNDN và TNCN. Trong đó, hoạt động chuyển nhượng không chịu thuế GTGT, còn cá nhân và tổ chức phải nộp thuế theo tỷ lệ hoặc thuế suất cụ thể, áp dụng trong giai đoạn thí điểm thị trường.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân mưa đá trút xuống Hà Nội và nhiều tỉnh thành khu vực miền Bắc

Chuyên gia lý giải nguyên nhân mưa đá trút xuống Hà Nội và nhiều tỉnh thành khu vực miền Bắc

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng: “Vùng hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang khu vực Bắc Bộ, khi di chuyển gặp điều kiện nhiệt độ cao khiến cho mây đối lưu phát triển mạnh làm cho dông mạnh phát triển, kèm theo đó là hiện tượng mưa đá”.

Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật thuyền trên hồ Chiêm Hóa

Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật thuyền trên hồ Chiêm Hóa

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền xảy ra đêm 29/3 tại hồ thủy điện Chiêm Hóa sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Thái Nguyên hứng dông lốc dữ dội: Nhà tốc mái hàng loạt, trẻ nhỏ nhập viện cấp cứu

Thái Nguyên hứng dông lốc dữ dội: Nhà tốc mái hàng loạt, trẻ nhỏ nhập viện cấp cứu

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Sau một đêm dông lốc dữ dội, nhiều gia đình ở phía Bắc Thái Nguyên rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, tài sản hư hỏng nặng. Giữa những mất mát đó, một cháu bé 9 tuổi bị thương nặng do nhà sập đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

Hà Nội cấm xe qua cầu Long Biên: Người dân chật vật tìm cách qua sông Hồng

Hà Nội cấm xe qua cầu Long Biên: Người dân chật vật tìm cách qua sông Hồng

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Sáng 30/3, việc tổ chức lại giao thông phục vụ thi công trên hai cây cầu trọng điểm bắc qua sông Hồng đã khiến việc đi lại của người dân Hà Nội gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trong khung giờ cao điểm đầu ngày.

Những chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 4/2026

Những chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 4/2026

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật, dừng sử dụng biệt danh; xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam; trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm bị phạt… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2026.

Hà Nội: Cháy lớn cụm kho xưởng 6.000m2 tại Thanh Liệt, một người tử vong

Hà Nội: Cháy lớn cụm kho xưởng 6.000m2 tại Thanh Liệt, một người tử vong

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Trong đêm 29 rạng sáng ngày 30/3, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bùng phát tại cụm kho xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Dù lực lượng chức năng đã huy động cả robot chữa cháy và hàng trăm chiến sĩ, vụ hỏa hoạn vẫn để lại hậu quả đau lòng khi có một nạn nhân không may tử vong.

Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọng

Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trưa chiều trời sẽ nắng nhiều và nóng lên. Thời tiết nắng lên nhanh sau mưa dễ khiến nhiều người bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tin sáng 30/3: Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID; Chi tiết đợt nắng nóng diện rộng bao phủ khắp cả nước

Tin sáng 30/3: Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID; Chi tiết đợt nắng nóng diện rộng bao phủ khắp cả nước

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/4, người dân được quyền gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID; Ngày 30-31/3, ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế nắng nóng, có nơi trên 38 độ.

Thông tin mới vụ xe khách rơi xuống vực Tam Đảo ở Phú Thọ

Thông tin mới vụ xe khách rơi xuống vực Tam Đảo ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo, Phú Thọ vào chiều 29/3 khiến nhiều người bị thương, 3 ca nặng. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi đã ngừng tuần hoàn, đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
