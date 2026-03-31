Bé gái 14 tuổi 'mất tích' sau khi tin người lạ trên Facebook, cái kết khiến nhiều người thở phào

Ngày 31/3, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, khoảng 21h00 ngày 29/3/2026, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) phát hiện một bé gái đi lang thang tại khu vực thôn Bắc Hà 3, xã Bắc Hà.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính và xác định cháu không phải người địa phương, chưa đủ 18 tuổi nên đưa về trụ sở công an xã để đảm bảo an toàn và làm rõ thông tin.

Qua xác minh ban đầu, cháu gái tên G.T.L (SN 2011), trú tại thôn Bản Thào B, xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu là con của anh G.A.C và chị T.T.Y (cùng SN 1994).

Theo lời kể của cháu, thông qua mạng xã hội Facebook, một người lạ đã giới thiệu việc làm tại xã Bắc Hà. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, sáng 29/3, cháu đã tin lời và tự ý di chuyển một mình từ Lai Châu đến Lào Cai mà không thông báo cho gia đình.

Lực lượng chức năng bàn giao cháu G.T.L cho gia đình.

Đến khoảng 15h00 cùng ngày, khi đến địa bàn xã Bắc Hà, cháu không thể liên lạc được với người đã hẹn trước. Nhận ra mình bị lừa, cháu rơi vào trạng thái hoảng loạn, lang thang tìm việc làm tạm thời để có tiền trở về thì được lực lượng công an phát hiện, hỗ trợ.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Bắc Hà đã chủ động phối hợp với Công an xã Pắc Ta (tỉnh Lai Châu) để xác minh, liên hệ với gia đình. Đồng thời, đơn vị bố trí phương tiện, cử cán bộ trực tiếp đưa cháu về bàn giao an toàn.

Đến 13h00 ngày 30/3/2026, sau hành trình hơn 150km, lực lượng công an đã đưa cháu G.T.L trở về đoàn tụ cùng gia đình trong niềm vui và xúc động.

Sự việc là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh và thanh thiếu niên về những rủi ro tiềm ẩn từ các mối quan hệ trên không gian mạng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tăng cường quản lý, giáo dục con em, tránh để xảy ra những tình huống đáng tiếc tương tự.