Thanh Hóa: Hơn 3.300 đơn vị nợ Bảo hiểm xã hội trên 500 tỷ đồng

Trong thời gian qua BHXH tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt như tuyên truyền và các biện pháp xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng cũng được đẩy mạnh, tạo sức răn đe mạnh mẽ nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động.

Mặc dù đã có nhiều giải pháp đôn đốc, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN vẫn diễn ra, đặc biệt là tại một số doanh nghiệp lớn, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về quyền lợi cho người lao động, khi hàng chục nghìn tháng đóng BHXH bị treo.

Dẫn đầu trong danh sách các doanh nghiệp đang hoạt động có số nợ lớn và thời gian nợ kéo dài, phải kể đến Công ty TNHH FLC SAMSON GOLF & RESORT. Đơn vị này hiện có 346 lao động nhưng đã chậm đóng kéo dài 50 tháng, tương đương với số tiền nợ 35,837 tỷ đồng. Đây là một trong những doanh nghiệp có thời gian nợ đọng lâu nhất và số tiền nợ cao nhất trong khối đang hoạt động.

Tiếp đến là Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy Thanh Hóa với 43 lao động, đơn vị này đã tích lũy số nợ lên tới 18,781 tỷ đồng do chậm đóng 102 tháng; Công ty cổ phần May Vạn Hà, đơn vị sử dụng 565 lao động, đã chậm đóng 16 tháng với tổng số tiền nợ là 11,958 tỷ đồng...

Tính đến hết ngày 30/9, trên địa bàn tỉnh có 3.326 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền chậm đóng 508,593 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp có số tiền chậm đóng lớn, lao động ít hoặc đã giảm hết lao động, thời gian chậm đóng kéo dài, đã thanh tra, kiểm tra nhiều lần nhưng chưa thu hồi được tiền chậm đóng như: Công ty CP xây dựng Hancorp.2 chậm đóng 156 tháng với số tiền 42,331 tỷ đồng; Công ty CP Licogi 15 chậm đóng 160 tháng với số tiền 11,799 tỷ đồng; Công ty CP công nghiệp tàu thủy Hoàng Long chậm đóng 146 tháng với số tiền 8,494 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Công trình giao thông 838 chậm đóng 186 tháng với số tiền 7,209 tỷ đồng...

Tính đến hết ngày 30/9, trên địa bàn tỉnh có 3.326 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên với số tiền chậm đóng 508,593 tỷ đồng, trong đó chậm đóng ở khối doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể là 3.322 đơn vị với số tiền chậm đóng là 508,049 tỷ đồng chiếm 99,89% tổng số tiền chậm đóng từ 3 tháng trở lên; chậm đóng ở khối hành chính sự nghiệp là 4 đơn vị với tổng số tiền chậm đóng là 0,544 tỷ đồng chiếm 0,11%.

Theo thông tin từ BHXH tỉnh Thanh Hóa, trong quý IV năm 2025, BHXH tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp đồng bộ, mạnh mẽ hơn nữa nhằm thu hồi tối đa số nợ và ngăn chặn tình trạng chậm đóng phát sinh như thành lập Tổ Công tác Liên ngành, mời các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cùng đại diện các cơ quan Công an, Thuế, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ và Liên đoàn Lao động để phối hợp làm việc trực tiếp với các đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên, cũng như các đơn vị chưa tham gia hoặc tham gia không đầy đủ.

Cùng với đó công khai danh tính các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền lớn, thời gian kéo dài trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong tham gia và thụ hưởng chính sách. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho BHXH cơ sở trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.