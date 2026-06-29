Tuyên Quang: Chỉ vì một tin nhắn 'nộp phạt giao thông', người phụ nữ suýt sập bẫy lừa đảo
GĐXH - Một người phụ nữ ở phường Hà Giang 1 (tỉnh Tuyên Quang) vừa kịp thời trình báo cơ quan công an sau khi nhận được tin nhắn yêu cầu nộp phạt vi phạm giao thông qua đường link giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Nhờ cảnh giác, chị đã tránh được nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản và lộ lọt thông tin cá nhân.
Ngày 29/6, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, ngày 26/6/2026, Công an phường Hà Giang 1 đã kịp thời hỗ trợ một công dân phát hiện, ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua trang web giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Theo đó, chị B.T.P (SN 1996, trú tại tổ dân phố 25, Cao Bành, phường Hà Giang 1) nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung yêu cầu thanh toán tiền phạt vi phạm giao thông, kèm theo đường link "dichvucong-tratien.com". Tin nhắn nêu rõ, nếu không thanh toán trong tháng sẽ phát sinh thêm các khoản phí, khiến người nhận dễ tin tưởng.
Sau khi truy cập đường link, chị P được chuyển đến một trang web có giao diện được thiết kế gần giống Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hệ thống yêu cầu nhập biển kiểm soát phương tiện để tra cứu vi phạm.
Sau khi nhập thông tin, màn hình hiển thị thông báo về một lỗi vi phạm giao thông với số tiền xử phạt 50.000 đồng, đồng thời hướng dẫn thanh toán trực tuyến, kèm theo các thông tin như biển số xe, thời gian vi phạm và số tiền phải nộp nhằm tạo lòng tin cho người sử dụng.
Nhận thấy trang web có nhiều biểu hiện bất thường, chị P không thực hiện giao dịch mà đến Công an phường Hà Giang 1 trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hà Giang 1 đã kiểm tra, xác định đây là trang web giả mạo có dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân của người dân. Cán bộ công an đã kịp thời hướng dẫn chị P không thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào; đồng thời hướng dẫn các biện pháp bảo vệ tài khoản ngân hàng, thay đổi mật khẩu các tài khoản quan trọng, kiểm tra thiết bị đã truy cập đường link nghi vấn, rà soát các ứng dụng đã cài đặt, cập nhật hệ điều hành và theo dõi các dấu hiệu bất thường để phòng ngừa nguy cơ bị cài mã độc hoặc đánh cắp dữ liệu.
Nhờ nâng cao tinh thần cảnh giác và chủ động trình báo cơ quan công an, chị P đã tránh được nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như lộ lọt thông tin cá nhân.
Qua vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc thư điện tử khi chưa xác minh được nguồn gốc; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP trên các trang web không chính thống. Cơ quan chức năng không yêu cầu người dân nộp phạt vi phạm giao thông thông qua các đường link được gửi từ số điện thoại cá nhân.
Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi hoặc đường link có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kiểm tra thông tin qua các kênh chính thống hoặc liên hệ cơ quan công an để được hướng dẫn. Nếu đã truy cập vào đường link nghi vấn, cần nhanh chóng đổi mật khẩu các tài khoản quan trọng, liên hệ ngân hàng để bảo vệ tài khoản và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất.
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