Tỷ giá USD/ VND hôm nay 19/3: Tăng trở lại, tín hiệu nhu cầu nắm giữ USD gia tăng?

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 19/3. Nguồn: sbv.

USD quốc tế phục hồi, áp sát mốc 100 điểm

Trên thị trường quốc tế, US Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – đã phục hồi lên sát ngưỡng 100 điểm.

Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số này tăng khoảng 1,6%, phản ánh xu hướng gia tăng nhu cầu nắm giữ USD trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều biến động.

Tỷ giá trong nước bật tăng nhẹ

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.072 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên trước.

Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.819 – 26.325 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối giữ nguyên ở mức 24.864 – 26.270 VND/USD (mua – bán).

Ngân hàng thương mại: Chủ yếu đi ngang

Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy mặt bằng tỷ giá tương đối ổn định:

Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng BIDV niêm yết ngày 19/3.

Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng SHB niêm yết ngày 19/3.

Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng Vietcombank niêm yết ngày 19/3.

Tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank ngày 19/3.