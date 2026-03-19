Tỷ giá USD/ VND hôm nay 19/3: Tăng trở lại, tín hiệu nhu cầu nắm giữ USD gia tăng?
GĐXH - Sáng 19/3, tỷ giá USD/ VND trong nước ghi nhận xu hướng tăng nhẹ, trong bối cảnh đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế phục hồi sau các tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Tỷ giá trung tâm công bố ngày 19/3. Nguồn: sbv.
USD quốc tế phục hồi, áp sát mốc 100 điểm
Trên thị trường quốc tế, US Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – đã phục hồi lên sát ngưỡng 100 điểm.
Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số này tăng khoảng 1,6%, phản ánh xu hướng gia tăng nhu cầu nắm giữ USD trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều biến động.
Tỷ giá trong nước bật tăng nhẹ
Trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.072 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên trước.
Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.819 – 26.325 VND/USD.
Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối giữ nguyên ở mức 24.864 – 26.270 VND/USD (mua – bán).
Ngân hàng thương mại: Chủ yếu đi ngang
Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy mặt bằng tỷ giá tương đối ổn định:
Tỷ giá USD tại các Ngân hàng thương mại cổ phần được niêm yết như nhau:
- Vietcombank: 26.050 – 26.320 VND/USD, đi ngang
- BIDV: 25.080 – 26.320 VND/USD, không đổi
- Techcombank: 26.048 – 26.320 VND/USD, tăng nhẹ chiều mua
- ACB: 26.090 – 26.320 VND/USD, nhích tăng chiều mua
Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận xu hướng giảm, giao dịch quanh 26.730 – 26.870 VND/USD, giảm mạnh ở cả hai chiều so với phiên trước. Tín hiệu xu hướng: USD vẫn được ưu tiên nắm giữ.
Diễn biến hiện tại cho thấy: USD quốc tế phục hồi sau chính sách lãi suất. Tỷ giá trong nước tăng nhẹ nhưng chưa tạo biến động lớn. Nhu cầu nắm giữ USD có xu hướng gia tăng
Theo nhận định từ Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), việc duy trì mặt bằng tỷ giá ổn định cùng thanh khoản hệ thống dồi dào sẽ tạo điều kiện để cơ quan điều hành xem xét mở rộng tăng trưởng tín dụng trong nửa cuối năm 2026.
