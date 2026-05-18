Tỷ giá USD hôm nay 18/5: Đồng Đô la Mỹ nhảy múa tại chợ đen, khối ngân hàng vẫn duy trì ở mức 25.131 đồng/USD

Đầu tuần mới, Đồng Đô la Mỹ vẫn mạnh lên so với 6 đồng tiền chủ chốt EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF. Chỉ số chỉ số DXY, tiếp tục duy trì vùng cao nhất khoảng 5 tuần gần đây, giao dịch quanh 99 điểm. (chỉ số DXY là thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF).

Cụ thể, trên thị trường tiền tệ thế giới, tỷ giá USD/EUR tăng 0,1% lên 0,8611; tỷ giá USD/GBP chạm mức 0,7514, tăng 0,11%; tỷ giá USD/JPY tăng nhẹ 0,04% lên 158,84 JPY/USD. Trong khi đó, đồng Nhân dân tệ được quan tâm nhiều bởi diễn biến phức tạp của tình hình Trung Đông cũng như căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thu hút sự chú ý lớn của giới đầu tư. Đầu tuần này, tỷ giá USD/CNY tăng 0,36% lên 6,8099 CNY/USD, cho thấy đồng nhân dân tệ chịu áp lực giảm giá mạnh hơn trong phiên.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước sáng nay ngày 18/5 vẫn giữ nguyên so với cuối tuần trước, duy trì ở mức 25.131 đồng/USD.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 18/5/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 18/5/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 18/5/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 18/5/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 18/5/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 18/5/2026..

Ở khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD vẫn tiếp tục duy trì ở vùng cao. Vietcombank tiếp tục niêm yết giá mua vào và bán ra ở vùng 26.107 đồng/USD- 26.387 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD mua vào và bán ra ở mức 26.155 đồng/USD - 26.387 đồng/USD. Trong khi tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra đang mức 26.137 - 26.387 đồng/USD...

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 18/05/2026 tăng mạnh 120 đồng chiều mua và 140 đồng chiều bán so với cuối tuần trước, cụ thể giá Đô la Mỹ hiện đang được mua vào là 26.480 và bán ra là 26.530 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, đồng yên Nhật có sự giảm nhẹ so với cuối tuần trước, giao dịch phổ biến trong khoảng 160 - 171 đồng/JPY. Cụ thể, Vietcombank niêm yết đang ở mức 160.61-170.81đồng/JPY; VietinBank ở mức 161,34 - 170,80 đồng/JPY trong khi đó tại BIDV đồng Yen giao dịch quanh mức 161.7 - 170.92 đồng/JPY.

Tỷ giá đồng EUR cũng có sự giảm mạnh tại các ngân hàng thương mại, giá EUR phổ biến quanh ngưỡng 28.833 - 31.479 đồng/EUR, cụ thể, tại Vietcombank giá EUR niêm yết ở mức 28.833 - 31,406.38 đồng/EUR giảm nhẹ so với tỷ giá ngày hôm qua (29.882 - 31.457 đồng/EUR); tại VietinBank giá EUR ở mức 30.119 - 31.479 đồng/EUR; còn BIDV hiện đang mua vào và bán ra ở mức 30,157 - 31,464 đồng/EUR, giảm so 72 đồng với giá bán ngày hôm qua (30.226 - 31.536 đồng/EUR).

