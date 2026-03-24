Tỷ giá USD/ VND hôm nay (24/3): 'Chợ đen' chạm ngưỡng 28.000 đồng, người dân cần thận trọng khi giao dịch
GĐXH - Những ngày gần đây, thị trường ngoại tệ ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi đồng USD có xu hướng tăng trở lại, kéo theo tỷ giá trong nước chịu áp lực rõ rệt. Đặc biệt, tại thị trường tự do, giá USD đã có thời điểm tiến sát ngưỡng 28.000 đồng/USD, mức cao trong nhiều tháng qua.
USD tăng do tâm lý “trú ẩn” toàn cầu
Theo các chuyên gia, diễn biến này không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường quốc tế. Đồng USD đang dần lấy lại vai trò là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, khiến nhà đầu tư có xu hướng nắm giữ ngoại tệ nhiều hơn.
Chỉ số sức mạnh đồng USD (DXY) hiện duy trì quanh ngưỡng 99,5–99,6 điểm và có xu hướng tăng trở lại trong thời gian gần đây.
Trong nước, tỷ giá trung tâm cũng nhích lên, phản ánh phần nào áp lực từ thị trường quốc tế. Dù biên độ giao dịch tại các ngân hàng vẫn được kiểm soát, nhưng chênh lệch giữa giá ngân hàng và thị trường tự do đang ngày càng nới rộng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng được niêm yết ở mức cao.
“Chợ đen” tăng mạnh, chênh lệch lớn
Đáng chú ý, thị trường tự do đang phản ứng nhanh và mạnh hơn. Một số điểm giao dịch ghi nhận giá bán USD đã chạm mốc 28.000 đồng/USD, cao hơn đáng kể so với kênh ngân hàng.
Sự gia tăng này đến từ cả yếu tố cung – cầu thực tế lẫn tâm lý tích trữ ngoại tệ. Khi thị trường xuất hiện thông tin bất ổn, nhiều người có xu hướng mua USD để phòng ngừa rủi ro, vô tình đẩy giá tăng nhanh hơn.
Ngoài ra, thị trường tự do vốn nhạy cảm với tin đồn và các yếu tố tâm lý nên biến động thường mạnh và khó kiểm soát hơn so với hệ thống ngân hàng chính thức.
Người dân nên cẩn trọng khi giao dịch
Trước diễn biến tỷ giá tăng nhanh, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua bán USD trên thị trường tự do, tránh chạy theo tâm lý đám đông hoặc các thông tin chưa được kiểm chứng. Việc giao dịch tại các kênh không chính thức tiềm ẩn nhiều rủi ro, từ chênh lệch giá cao đến nguy cơ gặp phải giao dịch không đảm bảo. Do đó, người dân nên ưu tiên thực hiện giao dịch tại các ngân hàng hoặc tổ chức được cấp phép để đảm bảo an toàn. Áp lực tỷ giá có thể còn tiếp diễn Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, áp lực lên tỷ giá USD/VND được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong ngắn hạn. Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố như nhu cầu nhập khẩu tăng, biến động giá vàng và khả năng chính sách tiền tệ toàn cầu còn thận trọng.
Tuy vậy, các chuyên gia cũng cho rằng dư địa biến động quá mạnh của tỷ giá là không lớn, do cơ quan quản lý vẫn đang điều hành linh hoạt nhằm giữ ổn định thị trường tiền tệ.
