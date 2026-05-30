Tỷ giá USD hôm nay 30/5: Chỉ số DXY sụt xuống ngưỡng 98,85 điểm

Thị trường tiền tệ thế giới, sáng hôm nay 30/5 ghi nhận nhiều diễn biến bất ngờ. Sau một thời gian khá dài chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF luôn duy trì ở ngưỡng cao, trên 99 điểm thì tại phiên mới nhất chỉ số này đã sụt xuống ngưỡng 98,85 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay ghi nhận, đồng euro và bảng Anh đồng loạt tăng giá so với USD, Trong khi đó, đồng yên Nhật tiếp tục dao động gần mốc 160 yên/USD.

Thông tin về khả năng Mỹ và Iran đạt thỏa thuận nhằm bảo đảm hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và nới lỏng một số biện pháp với Iran đã giúp giảm lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu, qua đó làm suy yếu nhu cầu trú ẩn vào đồng USD. Tuy nhiên, đồng bạc xanh vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ triển vọng chính sách của Fed khi lạm phát Mỹ được dự báo tiếp tục ở mức cao, làm gia tăng khả năng duy trì lãi suất cao trong thời gian dài. Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại trong khi lạm phát tăng tốc đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đình lạm, yếu tố có thể khiến USD tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 30/5, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi ngang so với phiên trước đó, ở mức 25.139 đồng/USD.

Các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.882 - 26.392 VND/USD, với biên độ giao dịch 5%.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 30/5/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 30/5/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 30/5/2026.

Ở khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD hôm nay đang có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể, Vietcombank đang niêm yết giá mua và bán ra ở vùng 26,085 - 26,395 đồng/USD, giảm 10 đồng chiều mua và giữ nguyên giá chiều bán so với phiên trước. Tại VietinBank, giá USD có sự điều chỉnh giảm mạnh, giảm 174 đồng chiều mua và giữ nguyên giá chiều bán so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.945 - 26.395 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh giữ nguyên mức giá so với phiên trước đó, đang duy trì ở mức 26,125 - 26,395 đồng/USD mua vào và bán ra.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 30/05/2026, khảo sát lúc 10h41 phút đã giảm 14 đồng mua vào và giảm 34 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua , cụ thể giá đồng Đô la Mỹ hiện đang được mua vào là 26.295 và bán ra là 26.395 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 30/5, tại nhiều ngân hàng có sự điều chỉnh giảm. Tại Vietcombank giá đồng EUR giảm 29 đồng chiều mua và giảm 31 đồng chiều bán so với phiên trước đó, giá đang niêm yết ở mức 29,855.39 - 31,429.37 đồng/EUR.

Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR đã giảm 325 đồng chiều mua vào và tăng 35 đồng chiều bán ra so với ngày hôm qua, duy trì ở mức 29.812 - 31.532 đồng/EUR mua vào và bán ra; trái lại, tại BIDV giá đồng EURO hiện tăng 43 đồng chiều mua vào và tăng 43 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, ở mức 30,185 - 31,517 đồng/EUR.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 30/05/2026, khảo sát lúc 10h47 phút đang tăng cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.582 và bán ra là 30.682 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank có sự điều chỉnh giảm nhẹ so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 159.44 - 169.57 đồng/JPY; VietinBank giảm về mức 159,65 - 171,15 đồng/JPY trong khi giá mua vào, bán ra sáng qua đang niêm yết ở vùng 160,68 - 170,18 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen có sự điều giảm về vùng 160.99 - 170.29 đồng/JPY.

