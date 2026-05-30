Giá bạc hôm nay 30/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 30/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đi ngang, giá bán quanh vùng 78-79 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 30/5
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay đang có xu hướng giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Giá bán mở phiên duy trì ở vùng 78,373 triệu đồng/kg, tương đương 2,939 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 78,959 triệu đồng/kg, tương đương 2,961 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat sáng nay, giá bạc cũng có xu hướng giảm nhẹ. Giá bạc bán ra giảm 426.000 đồng/kg so với giá bán sáng hôm qua. Giá ghi nhận ở vùng 78,347 triệu đồng/kg, tương đương 2,938 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc sáng nay vẫn đang niêm yết giá bán tại khung giờ 16h52 phút chiều qua, duy trì ở vùng 79,040 triệu đồng/kg, tương đương 2,964 triệu đồng/lượng.
Giá bạc DOJI
Động thái giảm nhẹ cũng xuất hiện tại hệ thống Doji. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra tại thời điểm 08h10 phút sáng nay đang niêm yết ở vùng 2,949 triệu đồng/lượng và khoảng 14,745 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 2,968 triệu đồng/lượng và khoảng 14,840 triệu đồng/5 lượng.
Giá bạc thế giới hôm nay
Tại thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay tiếp tục đi ngang. Giá bạc duy trì ở vùng 75 USD/ounce, trong khi 2 ngày trước đó giá bạc bất ngờ giảm sâu xuống vùng 73 USD/ounce.
Tín hiệu kỹ thuật này báo hiệu thị trường bạc có nhiều diễn biến phức tạp, giá bạc phục hồi không lâu, giá cầm chừng tăng giảm liên tục. Nhà đầu tư cần thận trọng, cân nhắc khi xuống tiền.
