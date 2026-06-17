Tỷ giá USD hôm nay 17/6: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng tăng nhẹ

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Tỷ giá USD hiện nay đang chịu tác động từ thị trường tiền tệ toàn cầu. Chỉ số USD Index (DXY) đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF giảm nhẹ 0,03% xuống 99,51 điểm.

Thị trường ngoại tệ, tỷ giá đồng Đô la Mỹ so với đồng EURO hiện giảm 0,06%, đang ở mức 0,861 EUR/USD; tỷ giá đồng USD so với đồng bảng Anh giảm 0,04% ở xuống mức 0,7445 GBP/USD. Tỷ giá đồng Yên Nhật giảm nhẹ 0,06%, ở mức 160,33 JPY/USD. Trong khi đó, tỷ giá đồng bạc xanh so với đồng Nhân dân tệ giữ ở mức 6,7565 CNY/USD.

Đồng USD giảm nhẹ khi thị trường lạc quan hơn về khả năng Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, trong khi nhà đầu tư chờ kết quả cuộc họp chính sách của Fed. Dù vậy, đồng bạc xanh vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed duy trì lập trường cứng rắn trước lạm phát còn cao. Trong khi đó, BOJ nâng lãi suất lên mức cao nhất kể từ năm 1995 và để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách, còn Ngân hàng Dự trữ Australia giữ nguyên lãi suất như dự báo.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 17/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở mức 25.165 đồng/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tỷ giá USD mua vào và bán ra tăng nhẹ 9 đồng chiều mua và tăng 11 đồng chiều bán so với phiên trước đó, ở mức 23.957 - 26.373 đồng/USD.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 17/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 17/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 17/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 17/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 17/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 17/6/2026.

Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ chiều mua tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank tăng 10 đồng cả chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước, ở vùng 26,083 - 26,433 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 35 đồng mua vào và tăng 10 đồng so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.122 - 26.433 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,113 - 26,433 đồng/USD, tăng 10 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 17/6/2026, khảo sát lúc 10h24 phút đang ghi nhận giữ ổn định so với cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.310 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.410 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 17/6, đang tăng nhẹ tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,774.46 - 31,344.15 đồng/EUR, tăng 86 đồng chiều mua và tăng 91 đồng chiều bán so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 30.057 - 31.417 đồng/EUR, đã tăng 100 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 30,064 - 31,449 đồng/EUR, mua vào và bán ra, đã tăng 88 đồng chiều mua vào và tăng 89 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 17/6/2026, khảo sát lúc 10h30 phút đã tăng nhẹ so với giá cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.430 và bán ra là 30.530 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank giảm nhẹ 3 đồng chiều mua vào và giảm 4 đồng so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 158.37 - 168.42 đồng/JPY; VietinBank tăng 3 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước ở mức 159,67 - 169,17 đồng/JPY, mua vào và bán ra. Tại BIDV đồng Yen đã giảm 5 đồng chiều mua và giảm 2 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 159.74 - 169.31 đồng/JPY.

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