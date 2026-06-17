Tỷ giá USD hôm nay 17/6: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng tăng nhẹ
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 17/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới
Tỷ giá USD hiện nay đang chịu tác động từ thị trường tiền tệ toàn cầu. Chỉ số USD Index (DXY) đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF giảm nhẹ 0,03% xuống 99,51 điểm.
Thị trường ngoại tệ, tỷ giá đồng Đô la Mỹ so với đồng EURO hiện giảm 0,06%, đang ở mức 0,861 EUR/USD; tỷ giá đồng USD so với đồng bảng Anh giảm 0,04% ở xuống mức 0,7445 GBP/USD. Tỷ giá đồng Yên Nhật giảm nhẹ 0,06%, ở mức 160,33 JPY/USD. Trong khi đó, tỷ giá đồng bạc xanh so với đồng Nhân dân tệ giữ ở mức 6,7565 CNY/USD.
Đồng USD giảm nhẹ khi thị trường lạc quan hơn về khả năng Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, trong khi nhà đầu tư chờ kết quả cuộc họp chính sách của Fed. Dù vậy, đồng bạc xanh vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed duy trì lập trường cứng rắn trước lạm phát còn cao. Trong khi đó, BOJ nâng lãi suất lên mức cao nhất kể từ năm 1995 và để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách, còn Ngân hàng Dự trữ Australia giữ nguyên lãi suất như dự báo.
Tỷ giá ngoại tệ trong nước
Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 17/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở mức 25.165 đồng/USD.
Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tỷ giá USD mua vào và bán ra tăng nhẹ 9 đồng chiều mua và tăng 11 đồng chiều bán so với phiên trước đó, ở mức 23.957 - 26.373 đồng/USD.
Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 17/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 17/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 17/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ chiều mua tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank tăng 10 đồng cả chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước, ở vùng 26,083 - 26,433 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 35 đồng mua vào và tăng 10 đồng so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.122 - 26.433 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,113 - 26,433 đồng/USD, tăng 10 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 17/6/2026, khảo sát lúc 10h24 phút đang ghi nhận giữ ổn định so với cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.310 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.410 đồng/USD.
Tỷ giá EUR hôm nay 17/6, đang tăng nhẹ tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,774.46 - 31,344.15 đồng/EUR, tăng 86 đồng chiều mua và tăng 91 đồng chiều bán so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 30.057 - 31.417 đồng/EUR, đã tăng 100 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 30,064 - 31,449 đồng/EUR, mua vào và bán ra, đã tăng 88 đồng chiều mua vào và tăng 89 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 17/6/2026, khảo sát lúc 10h30 phút đã tăng nhẹ so với giá cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.430 và bán ra là 30.530 đồng/EUR.
Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank giảm nhẹ 3 đồng chiều mua vào và giảm 4 đồng so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 158.37 - 168.42 đồng/JPY; VietinBank tăng 3 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước ở mức 159,67 - 169,17 đồng/JPY, mua vào và bán ra. Tại BIDV đồng Yen đã giảm 5 đồng chiều mua và giảm 2 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 159.74 - 169.31 đồng/JPY.
SUV 7 chỗ Kia Sorento Hybrid 2026 thiết kế hiện đại, trang bị đẳng cấp mới chốt giá tại Việt Nam đã khuyến mại lớnGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - SUV 7 chỗ Kia Sorento Hybrid 2026 kỳ vọng sẽ gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe gia đình cỡ lớn nhờ sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, công nghệ tiện nghi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
Xe máy điện ở Việt Nam trang bị ngang xe ga 150cc, đi 173 km/sạc, siêu tốc độ giá gần 53 triệu đồng gây ngạc nhiênGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện sở hữu quãng đường di chuyển tới 173 km mỗi lần sạc cùng loạt công nghệ thông minh, đáng chú ý nhất phân khúc cao cấp.
Xe ga 125cc giá 66 triệu đồng đẹp phong cách, trang bị đẳng cấp chẳng kém SH Mode khuynh đảo thị trườngGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc mới của Yamaha mang ngoại hình mới mẻ, trẻ trung hoàn toàn khác biệt so với Honda SH Mode và Air Blade, hứa hẹn sẽ khuynh đảo thị trường trong thời gian tới.
Lãi suất 12 tháng lên tới 7,4%: Gửi 500 triệu đồng về tay bao nhiêu tiền là nhiều nhất?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng ở điều kiện thường niêm yết cao nhất là 7,4%.
Giá vàng hôm nay 17/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji điều chỉnh thế nào?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn tăng 300 nghìn đồng/lượng, áp sát 152 triệu đồng/lượng
Giá bạc hôm nay 17/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 17/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ phục hồi về vùng 73 triệu đồng/kg.
Trải nghiệm xe số 110cc của Honda giá 17 triệu đồng, siêu tiết kiệm xăng xứng danh đẹp, xịn, rẻ, đắt khách nhất thị trườngGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Xe số 110cc giá rẻ nhà Honda tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm xe số bán chạy nhất Việt Nam.
Kia Morning 2027 giá 241 triệu đồng nâng cấp trang bị an toàn, tiện nghi hiện đại xứng danh hatchback đẹp, rẻ nhất phân khúc có về Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Kia Morning phiên bản nâng cấp tại thị trường Hàn Quốc với nhiều bổ sung đáng chú ý về trang bị an toàn và tiện nghi.
Xe ga 125cc giá 35 triệu đồng thiết kế sắc nét, trang bị sánh ngang SH Mode, có cả ABS, rẻ như Vision hấp dẫn chị emGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc khiến ngay cả Honda SH Mode cũng phải lép vế, giá bán chỉ ngang ngửa với Vision, vốn chỉ xếp ở phân khúc 110cc.
Giá xe máy điện Honda, Yamaha giảm cực mạnh tới 22 triệu đồng, rẻ hiếm thấy chị em ngắm là dễ xuống tiềnGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá xe máy điện Honda, Yamaha ghi nhận làn sóng giảm giá mạnh tới 22 triệu đồng với cả sản phẩm mới ra mắt.
Giá vàng hôm nay 16/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vượt mốc 150 triệu đồng/lượng.