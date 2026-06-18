Tỷ giá USD hôm nay 18/6: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng giảm nhẹ, chợ đen bán ra ở vùng 26.410 đồng/USD
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 18/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới
Tỷ giá USD hiện nay đang chịu tác động từ thị trường tiền tệ toàn cầu. Chỉ số USD Index (DXY) đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF hiện ở mức 100,27 điểm.
Thị trường ngoại tệ, tỷ giá đồng Đô la Mỹ so với đồng EURO hiện giảm 0,5%, xuống còn 1,1549 USD/EUR; tỷ giá đồng USD so với đồng bảng Anh giảm 0,5% ở xuống mức 1,3361 USD/GBP. Tỷ giá đồng Yên Nhật giảm nhẹ 0,05%, ở mức 160,385 yên/USD...
Đồng USD tiếp tục duy trì sức mạnh trên thị trường quốc tế, tại cuộc họp tháng 6, Fed giữ lãi suất ở mức 3,5% - 3,75% và phát tín hiệu cứng rắn về kiểm soát lạm phát, không còn dự báo cắt giảm lãi suất trong năm nay, thậm chí một số thành viên ủng hộ khả năng tăng lãi suất. Lập trường này đã hỗ trợ đồng USD tăng giá.
Trong khi đó, đồng yên Nhật vẫn chịu áp lực giảm dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nâng lãi suất lên 1% - mức cao nhất trong hơn 30 năm. Nguyên nhân là động thái này đã được thị trường dự báo trước và BoJ chưa phát tín hiệu sẽ đẩy nhanh quá trình thắt chặt tiền tệ. Các chuyên gia nhận định những điều chỉnh chính sách gần đây của các ngân hàng trung ương G10 chưa tạo ra biến động lớn trên thị trường ngoại hối, đồng thời rủi ro Nhật Bản can thiệp tỷ giá vẫn hiện hữu nếu đồng yên tiếp tục suy yếu mạnh.
Tỷ giá ngoại tệ trong nước
Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 18/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện duy trì ở mức 25.173 đồng/USD.
Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tỷ giá USD mua vào và bán ra tăng nhẹ ở mức 23.967 - 26.383 đồng/USD.
Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD được phép giao dịch USD trong vùng 23.914,35 - 26.431,65 VND/USD, với biên độ giao dịch 5%, các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 18/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 18/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 18/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ chiều mua tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank giảm 2 đồng cả chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước, ở vùng 26,081 - 26,431 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 6 đồng mua vào và giảm 2 đồng so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.116 - 26.431 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,111 - 26,431 đồng/USD, giảm 2 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 18/6/2026, khảo sát lúc 10h24 phút đang ghi nhận giữ ổn định so với cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.310 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.410 đồng/USD.
Tỷ giá EUR hôm nay 18/6, đang giảm nhẹ tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,531.88 - 31,088.77 đồng/EUR, giảm 243 đồng chiều mua và giảm 256 đồng chiều bán so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.810 - 31.170 đồng/EUR, đã giảm 247 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,835 - 31,218 đồng/EUR, mua vào và bán ra, đã giảm 229 đồng chiều mua vào và giảm 231 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 18/6/2026, khảo sát lúc 10h30 phút đã tăng nhẹ so với giá cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.430 và bán ra là 30.530 đồng/EUR.
Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank giảm nhẹ 30 đồng chiều mua vào và giảm 31 đồng so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 158.07 - 168.11 đồng/JPY; VietinBank giảm 29 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước ở mức 159,38 - 168,88 đồng/JPY, mua vào và bán ra. Tại BIDV đồng Yen đã giảm 22 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 159.52 - 169.09 đồng/JPY.
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