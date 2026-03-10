Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/3: USD chợ đen vượt mốc 27.000 đồng
GĐXH - Tỷ giá USD/VND hôm nay (10/3) tiếp tục nhích lên tại nhiều ngân hàng thương mại, trong khi giá USD trên thị trường tự do đã vượt mốc 27.000 đồng/USD. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh đồng USD phục hồi trên thị trường quốc tế khi căng thẳng địa chính trị gia tăng.
USD tại ngân hàng tăng nhẹ
Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại cho thấy tỷ giá USD/VND hôm nay có xu hướng tăng nhẹ ở chiều mua.
Tại Vietcombank, USD đang được niêm yết ở mức 26.041 – 26.311 VND/USD (mua vào – bán ra), tăng 40 đồng ở chiều mua và giữ nguyên ở chiều bán so với sáng hôm qua.
Tương tự, BIDV hiện giao dịch USD ở mức 25.071 – 26.311 VND/USD, tăng 36 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán.
Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank niêm yết USD ở mức 26.011 – 26.315 VND/USD, tăng 15 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán so với phiên trước.
Trong khi đó, ACB giao dịch USD ở mức 26.070 – 26.311 VND/USD, tăng 50 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán.
USD chợ đen vượt 27.000 đồng
Trên thị trường tự do, giá USD hôm nay được giao dịch quanh mức 26.883 – 27.003 đồng/USD (mua vào – bán ra).
So với phiên trước, giá USD tăng 34 đồng chiều mua và 14 đồng chiều bán, qua đó chính thức vượt mốc 27.000 đồng/USD.
Áp lực tỷ giá gia tăng
Áp lực lên tỷ giá VND/USD xuất hiện trong bối cảnh đồng USD phục hồi trên thị trường quốc tế khi tâm lý phòng thủ gia tăng.
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Mỹ, Israel và Iran, đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng. Điều này khiến dòng vốn toàn cầu có xu hướng quay trở lại các tài sản an toàn, trong đó có đồng USD.
Ngay khi tình hình khu vực này leo thang, dòng tiền trên thị trường tài chính toàn cầu phản ứng khá nhanh. U.S. Dollar Index – thước đo sức mạnh của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – đã tăng khoảng 1,6% trong giai đoạn từ ngày 2 đến 8/3/2026, tiệm cận mức 99,2 điểm.
Tại thị trường trong nước, giá USD chính thức cũng tăng khoảng 0,3% trong 4 phiên gần nhất, giao dịch quanh vùng 25.974 – 26.304 đồng/USD.
Giá dầu tăng gây áp lực lạm phát
Phát biểu tại họp báo Chính phủ gần đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết căng thẳng tại Trung Đông đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh khoảng 8–13% chỉ trong vài ngày.
Diễn biến này làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu. Trong bối cảnh đó, nhiều ngân hàng trung ương lớn đang trở nên thận trọng hơn với kế hoạch cắt giảm lãi suất, thậm chí một số tổ chức còn phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất sớm trong tháng 3 để kiểm soát lạm phát.
Những yếu tố này được cho là đang tạo sức ép lên tỷ giá và thị trường tiền tệ trong nước, khiến tỷ giá USD/VND có xu hướng nhích lên trong thời gian gần đây.
Xe máy điện giá 34 triệu đồng của Honda đẹp xuất sắc, màn hình TFT, pin hoán đổi, đi 102km/1 lần sạc, rẻ chỉ ngang Vision liệu có về Việt Nam?Giá cả thị trường - 3 phút trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế giống xe ga, trang bị màn hình TFT, pin hoán đổi và phạm vi hoạt động khoảng 102km/lần sạc.
8 cách tiết kiệm xăng dầu người dân và doanh nghiệp áp dụng ngay để chung tay cùng Nhà nước tiết kiệm năng lượngBảo vệ người tiêu dùng - 4 phút trước
GĐXH - Với quan điểm mỗi lít xăng tiết kiệm được là một đóng góp thiết thực cho an ninh năng lượng quốc gia, Bộ Công thương chỉ ra 8 cách để người dân và doanh nghiệp chung tay cùng Nhà nước trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026Giá cả thị trường - 36 phút trước
GĐXH - Hiện nay, theo khảo sát, giá cho thuê phòng trọ, nhà trọ tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được hình thành từ quận Hai Bà Trưng cũ lại có giá mềm hơn hẳn so với những loại hình nhà ở khác.
Giá vàng hôm nay 10/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh tăngGiá cả thị trường - 47 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay đảo chiều tăng mạnh tới 1,4 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC tăng lên 185,5 triệu đồng/lượng.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 10 - 15/3/2026: Số lượng khu dân cư bị mất điện tăng caoSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Hà Nội cấp bách bảo vệ người tiêu dùng trước biến động giá xăng dầuBảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước
GĐXH - Tối ngày 9/3, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, hạn chế tác động của biến động giá nhiên liệu đến mục tiêu tăng trưởng GRDP và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Nhiều quốc gia trong khu vực tăng mạnh giá xăng dầu, Bộ Công Thương kêu gọi người tiêu dùng chung tay đảm bảo an ninh năng lượngBảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước
GĐXH - Trước diễn biến căng thẳng của xung đột quân sự tại Trung Đông, Bộ Công Thương kêu gọi người dân và doanh nghiệp chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm, không tích trữ xăng dầu và đồng hành cùng Nhà nước trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 10 - 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ bị mất điện cả ngàySản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Những giấy tờ cần lưu ý khi làm thủ tục kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Khi làm hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người làm thủ tục cần lưu ý những loại giấy tờ, văn bản sau.
Hatchback cỡ nhỏ giá 290 triệu đồng thiết kế trẻ trung, đi 420km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning thích hợp đi trong đô thị sẽ sản xuất tại Việt Nam?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Hatchback cỡ nhỏ giá dự kiến dưới 300 triệu đồng, tầm hoạt động tối đa 420 km mỗi lần sạc, hướng tới khách hàng trẻ.
Xe máy điện giá 17,9 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, công suất lớn, đi 65km/1 lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện giá dưới 18 triệu đồng gây chú ý với thiết kế hiện đại, động cơ 800W, tốc độ tối đa 49 km/h và quãng đường khoảng 65 km mỗi lần sạc.