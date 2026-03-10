Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/3: USD chợ đen vượt mốc 27.000 đồng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

USD tại ngân hàng tăng nhẹ

Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại cho thấy tỷ giá USD/VND hôm nay có xu hướng tăng nhẹ ở chiều mua.

Tại Vietcombank, USD đang được niêm yết ở mức 26.041 – 26.311 VND/USD (mua vào – bán ra), tăng 40 đồng ở chiều mua và giữ nguyên ở chiều bán so với sáng hôm qua.

Tương tự, BIDV hiện giao dịch USD ở mức 25.071 – 26.311 VND/USD, tăng 36 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank niêm yết USD ở mức 26.011 – 26.315 VND/USD, tăng 15 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán so với phiên trước.

Trong khi đó, ACB giao dịch USD ở mức 26.070 – 26.311 VND/USD, tăng 50 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán.

USD chợ đen vượt 27.000 đồng

Trên thị trường tự do, giá USD hôm nay được giao dịch quanh mức 26.883 – 27.003 đồng/USD (mua vào – bán ra).

So với phiên trước, giá USD tăng 34 đồng chiều mua và 14 đồng chiều bán, qua đó chính thức vượt mốc 27.000 đồng/USD.

Áp lực tỷ giá gia tăng

Áp lực lên tỷ giá VND/USD xuất hiện trong bối cảnh đồng USD phục hồi trên thị trường quốc tế khi tâm lý phòng thủ gia tăng.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Mỹ, Israel và Iran, đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng. Điều này khiến dòng vốn toàn cầu có xu hướng quay trở lại các tài sản an toàn, trong đó có đồng USD.

Ngay khi tình hình khu vực này leo thang, dòng tiền trên thị trường tài chính toàn cầu phản ứng khá nhanh. U.S. Dollar Index – thước đo sức mạnh của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – đã tăng khoảng 1,6% trong giai đoạn từ ngày 2 đến 8/3/2026, tiệm cận mức 99,2 điểm.

Tại thị trường trong nước, giá USD chính thức cũng tăng khoảng 0,3% trong 4 phiên gần nhất, giao dịch quanh vùng 25.974 – 26.304 đồng/USD.

Giá dầu tăng gây áp lực lạm phát

Phát biểu tại họp báo Chính phủ gần đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết căng thẳng tại Trung Đông đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh khoảng 8–13% chỉ trong vài ngày.

Diễn biến này làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu. Trong bối cảnh đó, nhiều ngân hàng trung ương lớn đang trở nên thận trọng hơn với kế hoạch cắt giảm lãi suất, thậm chí một số tổ chức còn phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất sớm trong tháng 3 để kiểm soát lạm phát.

Những yếu tố này được cho là đang tạo sức ép lên tỷ giá và thị trường tiền tệ trong nước, khiến tỷ giá USD/VND có xu hướng nhích lên trong thời gian gần đây.