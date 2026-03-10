Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Điểm danh những nơi sẽ bị mất điện nhiều giờ trong ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 10 – 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 10 – 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 10 – 15/3/2026
Lịch cúp điện Vị Thanh
KHU VỰC: Ấp Thạnh Lợi, xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 14:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực 8, phường Vị Tân, TP Vị Thanh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 7A1, xã Vị Thanh 1, TP Vị Thanh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 14:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Mỹ Hiệp 1, xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 14:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 16, Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 2, Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 11:30:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 5, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 11:30:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 9, Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/03/2026 đến 16:30:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 5, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/03/2026 đến 16:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hòa
KHU VỰC: Xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/03/2026 đến 16:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nhơn Hòa, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/03/2026 đến 12:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/03/2026 đến 12:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/03/2026 đến 10:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/03/2026 đến 10:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 12/03/2026 đến 16:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Bảy
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 16:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Mỹ
KHU VỰC: Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 13:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV 10, phường Long Mỹ, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Bình Thuận, phường Long Bình, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Cao Hột, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 15:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 – 15/3/2026.
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 – 15/3/2026.
Lịch cúp điện Vị Thủy
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 – 15/3/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 – 15/3/2026.
