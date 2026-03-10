Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Điểm danh những nơi sẽ bị mất điện nhiều giờ trong ngày

Thứ ba, 14:21 10/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 10 – 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 10 – 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Điểm danh những nơi sẽ bị mất điện nhiều giờ trong ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 10 – 15/3/2026

Lịch cúp điện Vị Thanh


KHU VỰC: Ấp Thạnh Lợi, xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 14:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu vực 8, phường Vị Tân, TP Vị Thanh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 7A1, xã Vị Thanh 1, TP Vị Thanh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 14:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Mỹ Hiệp 1, xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 14:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực 16, Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực 2, Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 11:30:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực 5, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 11:30:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực 9, Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/03/2026 đến 16:30:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực 5, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/03/2026 đến 16:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Hòa


KHU VỰC: Xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/03/2026 đến 16:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Nhơn Hòa, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/03/2026 đến 12:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/03/2026 đến 12:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/03/2026 đến 10:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/03/2026 đến 10:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 12/03/2026 đến 16:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Ngã Bảy


KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 16:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Long Mỹ


KHU VỰC: Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 13:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV 10, phường Long Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Bình Thuận, phường Long Bình, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Cao Hột, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 15:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 – 15/3/2026.

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 – 15/3/2026.

Lịch cúp điện Vị Thủy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 – 15/3/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 – 15/3/2026.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 9 - 15/3/2026): Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện liên tục?Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 9 - 15/3/2026): Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện liên tục?

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 10 - 15/3/2026: Số lượng khu dân cư bị mất điện tăng cao

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 10 - 15/3/2026: Số lượng khu dân cư bị mất điện tăng cao

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 10 - 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ bị mất điện cả ngày

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 10 - 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ bị mất điện cả ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Ba ngày 10/3/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày?

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Ba ngày 10/3/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày?

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 9 - 15/3/2026: Cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 9 - 15/3/2026: Cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 9 - 15/3/2026): Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện từ 8 – 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 9 - 15/3/2026): Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện từ 8 – 10 tiếng/ngày

Cùng chuyên mục

Giá xe Honda Lead 2026 giảm sốc, thấp chưa từng thấy, khách hàng chọn mua thay Vision, Air Blade vì chi trả tốt

Giá xe Honda Lead 2026 giảm sốc, thấp chưa từng thấy, khách hàng chọn mua thay Vision, Air Blade vì chi trả tốt

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda LEAD 125 2026 chỉ từ 39,5 triệu đồng được trang bị cực xịn xò cùng thiết kế đẹp long lanh.

Giá nhà phố thương mại tại quận Hai Bà Trưng cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng - Bạch Mai hay Vĩnh Tuy?

Giá nhà phố thương mại tại quận Hai Bà Trưng cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng - Bạch Mai hay Vĩnh Tuy?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 3 phường mới thuộc quận Hai Bà Trưng cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông

Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất và phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn cung, thực hiện nghiêm kế hoạch nhập khẩu, dự trữ và bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Thêm hàng loạt khu dân cư và tuyến đường sẽ nằm trong diện mất điện

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Thêm hàng loạt khu dân cư và tuyến đường sẽ nằm trong diện mất điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe máy điện giá 34 triệu đồng của Honda đẹp xuất sắc, màn hình TFT, pin hoán đổi, đi 102km/1 lần sạc, rẻ chỉ ngang Vision liệu có về Việt Nam?

Xe máy điện giá 34 triệu đồng của Honda đẹp xuất sắc, màn hình TFT, pin hoán đổi, đi 102km/1 lần sạc, rẻ chỉ ngang Vision liệu có về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế giống xe ga, trang bị màn hình TFT, pin hoán đổi và phạm vi hoạt động khoảng 102km/lần sạc.

8 cách tiết kiệm xăng dầu người dân và doanh nghiệp áp dụng ngay để chung tay cùng Nhà nước tiết kiệm năng lượng

8 cách tiết kiệm xăng dầu người dân và doanh nghiệp áp dụng ngay để chung tay cùng Nhà nước tiết kiệm năng lượng

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước

GĐXH - Với quan điểm mỗi lít xăng tiết kiệm được là một đóng góp thiết thực cho an ninh năng lượng quốc gia, Bộ Công thương chỉ ra 8 cách để người dân và doanh nghiệp chung tay cùng Nhà nước trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/3: USD chợ đen vượt mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/3: USD chợ đen vượt mốc 27.000 đồng

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Tỷ giá USD/VND hôm nay (10/3) tiếp tục nhích lên tại nhiều ngân hàng thương mại, trong khi giá USD trên thị trường tự do đã vượt mốc 27.000 đồng/USD. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh đồng USD phục hồi trên thị trường quốc tế khi căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, theo khảo sát, giá cho thuê phòng trọ, nhà trọ tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được hình thành từ quận Hai Bà Trưng cũ lại có giá mềm hơn hẳn so với những loại hình nhà ở khác.

Giá vàng hôm nay 10/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay 10/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh tăng

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay đảo chiều tăng mạnh tới 1,4 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC tăng lên 185,5 triệu đồng/lượng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 10 - 15/3/2026: Số lượng khu dân cư bị mất điện tăng cao

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 10 - 15/3/2026: Số lượng khu dân cư bị mất điện tăng cao

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 17,9 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, công suất lớn, đi 65km/1 lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 17,9 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, công suất lớn, đi 65km/1 lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện giá dưới 18 triệu đồng gây chú ý với thiết kế hiện đại, động cơ 800W, tốc độ tối đa 49 km/h và quãng đường khoảng 65 km mỗi lần sạc.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà tập thể tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà tập thể tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 9/3/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 9/3/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Lãi suất tiết kiệm 6 tháng tới 8,2%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 600 triệu đồng

Lãi suất tiết kiệm 6 tháng tới 8,2%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 600 triệu đồng

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Ba ngày 10/3/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày?

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Ba ngày 10/3/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày?

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top