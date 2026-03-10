Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng đẹp hoài cổ, trang bị ngang SH, cốp rộng, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade được dân tình săn đón
GĐXH - Xe ga 150cc được dân tình săn đón bởi thiết kế đậm chất châu Âu, trang bị xịn hơn cả Honda SH Mode, giá bán chỉ 52 triệu đồng.
Xe ga 150cc đẹp hoài cổ, trang bị sánh ngang SH, cốp rộng tiện ích
CFMOTO Philippines chính thức ra mắt mẫu xe tay ga hoàn toàn mới 150 AURA, đánh dấu bước tiến nổi bật của thương hiệu trong phân khúc scooter 150cc.
Về thiết kế, 150 AURA nổi bật với ngôn ngữ tạo hình retro pha lẫn chi tiết hiện đại, tạo nên diện mạo khác biệt trong phân khúc.
Xe có kích thước tổng thể 1901 x 735 x 1121 mm, chiều dài cơ sở 1.340 mm và chiều cao yên 770 mm, mang lại tư thế lái thoải mái và linh hoạt trong môi trường đô thị. Trọng lượng 132 kg cùng bình xăng 8 lít đảm bảo sự cân bằng giữa tính cơ động và khả năng sử dụng hằng ngày.
Kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT, xe mang lại khả năng vận hành mượt mà, tăng tốc ổn định và phù hợp với điều kiện giao thông đô thị đông đúc.
Hệ thống an toàn cũng là điểm nhấn đáng chú ý với phanh đĩa đơn 220 mm phía trước và 190 mm phía sau, đi kèm ABS hai kênh, nâng cao độ ổn định trong những tình huống phanh gấp.
Phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau giúp xe vận hành êm ái, trong khi bộ lốp 120/70-12 trước và sau tăng cường độ bám đường và sự chắc chắn khi di chuyển.
Với cách tiếp cận sáng tạo trong sự kiện ra mắt cùng cấu hình sản phẩm nổi bật, 150 AURA không chỉ gia nhập phân khúc 150cc mà còn tạo dấu ấn bằng cá tính riêng và thông điệp rõ ràng: một chiếc scooter có thể vừa thực tế cho nhu cầu di chuyển hằng ngày, vừa trở thành tuyên ngôn phong cách của người lái hiện đại.
Giá xe ga 150cc AURA
150 AURA với bốn tùy chọn màu sắc: Ivory White, Vintage White, Velocity Grey và Royal Blue. Mức giá đề xuất 131.700 Peso (khoảng 52 triệu đồng) được đánh giá cạnh tranh, mang đến sự cân bằng giữa thiết kế hoài cổ, công nghệ hiện đại và trang bị an toàn trong tầm giá dễ tiếp cận.
Xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam
Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.
Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km
X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.
Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.
Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.
Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.
Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.
Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km
Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.
Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.
Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...
Honda SH350i: 3,906 lít/100km
Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.
SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.
Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.
Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.
Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km
Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.
Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.
Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).
Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.
